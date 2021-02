Πού θα βρείτε τα πιο λαχταριστά cookies της Αθήνας;

Η ζήτηση για cookies στην Αθήνα έχει ανέβει πολύ τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα όλο και περισσότερα μαγαζιά να προσφέρουν μπισκότα κάθε είδους σε ό,τι γεύση μπορεί κανείς να φανταστεί.

Δεν είναι μυστικό ότι πηγή έμπνευσης για αυτά τα μπισκότα αποτελούν τα «αμερικάνικα» cookies, που πετυχαίνουν την τέλεια ισορροπία τραγανού και μαλακού -και το αποτέλεσμα δεν είναι άλλο από μπισκότα που… λιώνουν στο στόμα.

Τα καλά νέα λοιπόν είναι ότι είμαστε τυχεροί, αφού πλέον για να δοκιμάσει κανείς τέτοια μπισκότα δεν χρειάζεται να ταξιδέψει μέχρι την Νέα Υόρκη. Τα καλύτερα και πιο νόστιμα cookies βρίσκονται στην πόλη μας σε πέντε μαγαζιά, τα οποία μάλιστα φέρνουν τις δημιουργίες τους σπίτι σας με ένα μόνο κλικ.

I Cake You

Εδώ και τρία χρόνια, από τότε που άνοιξε στην οδό Θεμιστοκλέους στα Εξάρχεια, το I Cake You έχει γίνει ο «ναός» των cookies -και της ποπ κουλτούρας. Με τα τύπου αμερικάνικα μπισκότα τους -που γίνονται ανάρπαστα– και την υπέροχη διακόσμηση -όπου η Britney και η Lady Gaga εχουν την τιμητική τους- έγινε αμέσως hit. Στο I Cake You θα βρείτε μπισκότα, ολόφρεσκα και χειροποίητα, τα οποία έρχονται σε διάφορες γεύσεις. Από τις κλασικές επιλογές, που θα βρείτε κάθε μέρα, ξεχωρίζουμε τα White Heart Cookies με γέμιση λευκής σοκολάτας, τα Choco Beast με όλα τα είδη σοκολάτας και φουντούκια και τα Mr. Peanut με φυστικοβούτυρο και σοκολάτα γάλακτος. Μείνετε όμως συντονισμένοι και για το «μενού ημέρας», για νέες γεύσεις μπισκότων, αλλά και άλλες γλυκές και αλμυρές δημιουργίες από την ομάδα του I Cake You.

Μπορείτε να τα απολαύσετε στον χώρο σας μέσω Wolt

Θεμιστοκλέους 42, Αθήνα

Milk & cookies

Το Milk & Cookies είναι το πρώτο αυθεντικό milkshake bar της Ελλάδας! Αν έχετε ποτέ περάσει από την οδό Περικλέους στο κέντρο της Αθήνας, τότε θα έχετε σίγουρα προσέξει τα έντονα χρώματά του, το pop design του και φυσικά την ουρά από κόσμο που περιμένει να δοκιμάσει τα milkshakes και τα απίστευτα cookies τους! Τα κλασσικά αμερικάνικα λαχταριστά soft cookies σε όλες τις γεύσεις (με κομμάτια σοκολάτας, φυστικοβουτυρο, κανέλα) είναι must, ενώ κάθε μέρα ετοιμάζονται και μπισκότα στις πιο ιδιαίτερες γεύσεις, όπως είναι το αγαπημένο μας red velvet. Τις κρύες μέρες του χειμώνα μπορείτε να συνοδεύσετε τα cookies σας με ζεστή σοκολάτα.

Μπορείτε να τα απολαύσετε στον χώρο σας μέσω e-food και Wolt

Περικλέους 56, Αθήνα

Spoild

Για το Spoild είχαμε ξαναμιλήσει το καλοκαίρι, όταν με το καταπληκτικό παγωτό τους έκαναν την ζεστή Αθήνα λίγο πιο… υποφερτή. Τώρα δεν θα μιλήσουμε για το παγωτό τους (που συνεχίζουμε να λατρεύουμε παρά τις κρύες θερμοκρασίες), αλλά για τα cookies τους, που έρχονται σε πολλές γεύσεις για όλα τα γούστα. Στο Spoild θα βρείτε από πιο «απλά» cookies, όπως είναι τα μπισκότα βουτύρου και τα μπισκότα με κομμάτια σοκολατας, αλλά και πιο ιδιαίτερα, όπως είναι τα cookies με γεύση cheesecake κόκκινων φρούτων, τα cookies μελομακάρονο, αλλά και το Monster Cookie γεμιστό με πράσινα σοκολάτας.

Μπορείτε να τα απολαύσετε στον χώρο σας μέσω e-food και Wolt

Βουλής 5, Σύνταγμα

The Cookie Dude

Ο Δημήτρης Βάτης, ή αλλιώς Cookie Dude, κάνει τα όνειρα κάθε λάτρη των cookies πραγματικά, αφού φτιάχνει τα πιο νόστιμα μπισκότα, τα οποία έρχονται σπίτι σας με ένα μόνο μήνυμα στο Instagram του. Ήδη από το 2018, πολύ πριν γίνει -αναγκαστικά λόγω κορονοϊού- «μόδα» το ντελίβερι, ο Cookie Dude έφτιαχνε αυθεντικά αμερικανικά μπισκότα, τα οποία έφερνε στον χώρο μας. Εμείς προτείνουμε τα θεϊκά μπισκότα με σοκολάτα και φυστικοβούτυρο.

The Bakers

Για τους The Bakers και το νέο πρότζεκτ τους «In the Hood», τα δύο καταστήματα στο Κολωνάκι και το Σύνταγμα που άνοιξαν τις πόρτες τους μόλις τον προηγούμενο Μάιο, έχουμε επίσης ξαναμιλήσει. Πρόκειται για φούρνους «νεάς εποχής» με τη μορφή σνακ μπαρ, όπου μπορείτε να πάρετε στο χέρι ό,τι επιθυμείτε, συμπεριλαμβανομένων των πεντανόστιμων soft cookies τους με βρώμη, cranberry και κανέλα ή σοκολάτα υγείας, τα οποία είναι χειροποίητα και ολόφρεσκα, φτιαγμένα από σταρένιο αλεύρι.

Μπορείτε να τα απολαύσετε στον χώρο σας μέσω e-food

Νίκης 16 & Απόλλωνος, Σύνταγμα

Αμερικής 16 & Βαλαωρίτου, Κολωνάκι