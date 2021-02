Αυτοί είναι οι νέοι hot φούρνοι της πόλης

Αν είστε λάτρης του καλοψημένου, αφράτου και παράλληλα τραγανού ψωμιού, και δεν μπορείτε να αντισταθείτε στα κρουασάν και τις σφολιάτες, τότε είστε τυχεροί. Τους τελευταίους μήνες άνοιξαν στo κέντρο της Αθήνας τρεις υπέροχοι φούρνοι (και μια «κρουασαντερί»), που μας προτείνουν ξεχωριστές γεύσεις τις οποίες προς το παρόν απολαμβάνουμε με take away και σε κάποιες περιπτώσεις και με delivery.

Kora Bakery

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Kora Bakery (@korabakery)



Το Kora Bakery, που άνοιξε τις πόρτες του μόλις πριν λίγους μήνες στην Αθήνα, είναι το όνειρο κάθε πραγματικού λάτρη του ψωμιού. Στο Kora δεν θα βρείτε κατεψυγμένα αρτοποιήματα ούτε «τυποποιημένο» ψωμί, αφού φτιάχνουν καθημερινά το ψωμί τους με φυσικό προζύμι. Μάλιστα, χρησιμοποιούν μεθόδους αργής ωρίμανσης, που σημαίνει ότι τα προϊόντα τους έχουν μεγαλύτερη θρεπτική αξία και παράλληλα είναι πιο εύπεπτα! Ακόμα και η ζύμη του κρουασάν φτιάχνεται με τον παραπάνω τρόπο, αφήνοντάς την πολλές ώρες να ζυμωθεί και να ωριμάσει. Pro tip: Μπορείτε να καταψύξετε τα προϊόντα τους και να τα απολαύσετε και στο σπίτι σας όποτε επιθυμείτε.

Παναγιώτου Αναγνωστοπούλου 44, Κολωνάκι

Τρομερό Παιδί

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Τρομερό Παιδί (@tromeropaidi)



Άλλος ένας νέος φούρνος, που άνοιξε στην Αθήνα την περίοδο του πρώτου lockdown. Το «Τρομερό Παιδί» στα Ιλίσια εμπνέεται από τη γαλλική φιλοσοφία και φτιάχνει 100% προζυμένιο ψωμί από ελληνικά σιτηρά, για το οποίο μιλά όλη η πόλη -και δικαίως. Στο «Τρομερό Παιδί» μπορείτε να βρείτε οκτώ διαφορετικά είδη ψωμιού, από την κλασική γαλλική μπαγκέτα μέχρι και πολύσπορο ψωμί από εννιά διαφορετικά δημητριακά. Φυσικά, το ψωμί τους ζυμώνεται, ωριμάζει και ψήνεται επί τόπου.

Παπαδιαμαντοπούλου 30, Ιλίσια

Overoll

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Overoll Croissanterie (@overoll.croissanterie)



Και επειδή δεν νοείται φούρνος χωρίς αφράτα κρουασάν, δεν μπορούσαμε να μην συμπεριλάβουμε στη λίστα μας το ολοκαίνουριο Overoll στην Πλατεία Κλαυθμώνος, που δεν είναι τόσο αρτοποιείο, αλλά croissanterie. Στο Overoll, λοιπόν, θα βρείτε τα πιο νόστιμα, αφράτα, μυρωδάτα κρουασάν της πόλης, σε διάφορες γεύσεις από το κλασικό κρουασάν σοκολάτας μέχρι και… κρουασάν σπανακόπιτα, κρουασάν με λουκάνικο, αλλά και cruffin, δηλαδή κρουασάν και μάφιν (με λαχταριστή καραμέλα). Πέρα από τα κρουασάν του, που είναι must, αξίζει να δοκιμάσετε και τα cinammon rolls, αλλά και την tart flan τους, δηλαδή τάρτα με κρέμα βανίλιας.

Μπορείτε να τα απολαύσετε και στον χώρο σας μέσω e-food

Πραξιτέλους 27, Αθήνα

The Bakers – In The Hood

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη The Bakers Official (@thebakersgr)



Οι The Bakers δεν είναι «καινούριοι» στον χώρο, αφού μας προσφέρουν ζεστό, αφράτο ψωμί εδώ και μία δεκαετία, και συγκεκριμένα από το 2007 που άνοιξε ο πρώτος φούρνος τους στην Καλλιθέα. Τα δύο «In The Hood», όμως, στο κέντρο της πόλης αποτελούν σχετικά νέο εγχείρημα αφού άνοιξαν τις πόρτες τους μόλις τον προηγούμενο Μάιο. Πρόκειται για φούρνους «νεάς εποχής» με τη μορφή σνακ μπαρ, όπου μπορείτε να πάρετε ό,τι επιθυμείτε (από αρτοποιήματα και σάντουιτς μέχρι και χυμούς) στο χέρι. Στα «In the Hood» θα βρείτε φυσικά ψωμί πολλών ειδών (από κλασικό σταρένιο μέχρι dinkel), σάντουιτς με φρέσκο ψωμί σε μία μεγάλη ποικιλία, σαλάτες, αλλά και γλυκά (από τα οποία ξεχωρίζουμε τα υπέροχα cookies τους).

Μπορείτε να τα απολαύσετε και στον χώρο σας μέσω e-food

Νίκης 16 & Απόλλωνος, Σύνταγμα

Αμερικής 16 & Βαλαωρίτου, Κολωνάκι