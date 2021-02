Βρετανία: To Leeds & Reading Festival επιστρέφει και μάς δίνει ελπίδα

Τo μουσικό φεστιβάλ Reading & Leeds θα πραγματοποιηθεί τον φετινό Αύγουστο, ανακοίνωσαν οι διοργανωτές, δίνοντας ελπίδα για το μέλλον της live μουσικής.

Πρόκειται για την πρώτη μαζική εκδήλωση στη Μεγάλη Βρετανία που ανακοινώνει την επιστροφή της, λίγες μέρες μετά την ανακοίνωση του πρωθυπουργού της χώρας Μπόρις Τζόνσον για το σχέδιο άρσης του lockdown.

Το διπλό event, που θα πραγματοποιηθεί από 27 έως 29 Αυγούστου 2021, αναμένεται να προσελκύσει συνολικά 200 χιλιάδες θαυμαστές, κάνοντας το ένα πρώτο τεστ για την διαχείριση μεγάλου κοινού με φόντο τον κορονοϊό.

«Reading και Leeds 2021. Μετά την πρόσφατη ανακοίνωση της κυβέρνησης, ανυπομονούμε να επιστρέφουμε αυτό το καλοκαίρι. Πάμε!» αναφέρει η ανακοίνωση στον επίσημο λογαριασμό των φεστιβάλ στο Twitter.

Reading and Leeds 2021 📣 Following the government’s recent announcement, we can’t wait to get back to the fields this summer 🎉 LET’S GO 🍻 #RandL21https://t.co/se3B02oFyj pic.twitter.com/EzBLKr3S9T

— Reading & Leeds Fest (@OfficialRandL) February 24, 2021