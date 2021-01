Glastonbury 2021: Ακυρώνεται τελικά το μεγαλύτερο φεστιβάλ της Βρετανίας;

Μετά από μήνες, όπου οι φανς του φεστιβάλ, αλλά και οι καλλιτέχνες δήλωναν ότι η ακύρωση του Glastonbury δεν ήταν μόνο φήμες, οι διοργανωτές του φεστιβάλ απάντησαν με μία επίσημη ανακοίνωση.

Όπως φαίνεται, η Mel B των Spice Girls δικαιώνεται, αφού πριν από λίγες εβδομάδες είχε δηλώσει ότι το φεστιβάλ έχει ήδη ακυρωθεί, με την διοργανώτρια Emily Eavis να σπεύδει να την διαψεύσει.

Δυστυχώς, όμως, είναι πλέον επίσημο: Ένα από τα μεγαλύτερα μουσικά φεστιβάλ της Ευρώπης, το Glastonbury, ακυρώνεται και φέτος.

Παρ’ όλο που ο επίσης διοργανωτής του φεστιβάλ, Michael Eavis, είχε δηλώσει ότι ελπίζει το Glastonbury να πραγματοποιηθεί με μαζικά τεστ covid-19, και ενώ ο δικηγόρος του φεστιβάλ είχε δηλώσει τον Οκτώβριο ότι το 2021 «θα γίνει σίγουρα το Glastonbury», όλα δείχνουν ότι οι διοργανωτές, Michael και Emily Eavis, δεν τα κατάφεραν.

Έτσι στις 21 Ιανουαρίου ανακοίνωσαν τα νέα στον λογαριασμό του φεστιβάλ στο Twitter. «Με μεγάλη λύπη, πρέπει να ανακοινώσουμε ότι το φετινό Glastonbury δεν θα πραγματοποιηθεί, και αυτή θα είναι ακόμα μία αδρανής χρονιά για εμάς. Παρά τις προσπάθειες μας να κάνουμε τα αδύνατα δυνατά, έχει γίνει ξεκάθαρο ότι απλά δεν θα μπορέσουμε φέτος. Συγγνώμη που σας απογοητεύσαμε».

With great regret, we must announce that this year’s Glastonbury Festival will not take place, and that this will be another enforced fallow year for us. Tickets for this year will roll over to next year. Full statement below and on our website. pic.twitter.com/SlNdwA2tHd

— Glastonbury Festival (@glastonbury) January 21, 2021