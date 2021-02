H Κόρτνεϊ Κοξ παίζει στο πιάνο το τραγούδι των τίτλων από τα «Φιλαράκια» (βίντεο)

Με μία ανάρτηση της στο Instagram, η Κόρτνεϊ Κοξ ξύπνησε ευχάριστες αναμνήσεις στους φανς της αγαπημένης σειράς «Τα Φιλαράκια». Συγκεκριμένα, η 56χρονη ηθοποιός δημοσίευσε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, στο οποίο παίζει στο πιάνο το τραγούδι «I’ll be there for you» από τους The Rembrandts, που όλοι θυμόμαστε από τους τίτλους της σειράς.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ 10 σειρές για binge-watching που μπορείτε να ξεκινήσετε στην καραντίνα

Την Κόρτνεϊ Κοξ συνοδεύει ο μουσικός Τζόελ Τέιλορ με την κιθάρα του. Μάλιστα η Κοξ φαίνεται στο βίντεο να προσπαθεί να αποδώσει με ακρίβεια το τραγούδι, κάνοντας παύσεις για τα κλασικά χειροκροτήματα που ακούγονται και στους τίτλους αρχής. Επίσης συνόδεψε το βίντεο με μία λεζάντα που έγραφε: «Πώς τα πήγα; Ενημερώστε με για το τι πρέπει να μάθω παρακάτω».

Το βίντεο, φυσικά έγινε viral καθώς συγκέντρωσε περισσότερα από ένα εκατομμύριο views!

Δείτε το βίντεο:

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Courteney Cox (@courteneycoxofficial)

Με πληροφορίες από το usmagazine.com.