Τα Φιλαράκια: Ο Μάθιου Πέρι αποκαλύπτει πότε να περιμένουμε το πολυαναμενόμενο reunion

Το πολυαναμενόμενο reunion των «Friends», που θα κυκλοφορήσει στην πλατφόρμα του HBO Max, είχε αρχικά προγραμματιστεί για τον περασμένο Μάρτιο και αμέσως μετά για τον περασμένο Αύγουστο και τελικά είχε μείνει στον «αέρα», εξαιτίας της παγκόσμιας υγειονομικής κρίσης που έχει ξεσπάσει. Παρ’ όλα αυτά ο πρωταγωνιστής της δημοφιλούς σειράς, Μάθιου Πέρι, μέσα από ένα tweet που έκανε, ξεσήκωσε τους φανς της αγαπημένης τηλεοπτικής παρέας.

«Φαίνεται πως θα είμαστε πολύ απασχολημένοι τη χρονιά που έρχεται. Και έτσι ακριβώς μου αρέσει», έγραψε χαρακτηριστικά ο τηλεοπτικός Τσάντλερ, ενώ αποκάλυψε πως το reunion έχει επαναπρογραμματιστεί για τον Μάρτιο του 2021.

Friends reunion being rescheduled for the beginning of March. Looks like we have a busy year coming up. And that's the way I like it!

— matthew perry (@MatthewPerry) November 12, 2020