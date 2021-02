Reminiscence: Πότε θα κυκλοφορήσει η νέα του ταινία του Χιου Τζάκμαν;

Το νέο θρίλερ επιστημονικής φαντασίας, με πρωταγωνιστή τον υποψήφιο για όσκαρ ηθοποιό Χιου Τζάκμαν και τίτλο «Reminiscence», αναμένεται να ξεκινήσει την κυκλοφορία του στις κινηματογραφικές αίθουσες παγκοσμίως στις 25 Αυγούστου 2021, σύμφωνα με ανακοίνωση της Warner Bros. Στις Ηνωμένες Πολιτείες η ταινία, σε σκηνοθεσία της Λίζα Τζόι, θα πραγματοποιήσει ταυτόχρονη πρεμιέρα, την 3η Σεπτεμβρίου, στα σινεμά και την ψηφιακή πλατφόρμα HBO Max.

Λίγα λόγια για την ταινία

Στην ταινία ο Χιου Τζάκμαν υποδύεται τον Nick Bannister έναν ιδιώτη «εξερευνητή του νου», ο οποίος βοηθάει τους πελάτες του να ανακτήσουν χαμένες αναμνήσεις. Η ζωή του ανατρέπεται όταν η νέα του πελάτισσα, Mae (στον ρόλο η Ρεμπέκα Φέργκιουσον), εξαφανίζεται και ο ίδιος βρίσκεται στο επίκεντρο μιας επικίνδυνης συνωμοσίας, καλούμενος να απαντήσει στο ερώτημα: «Πόσο μακριά μπορείς να φτάσεις για να προστατέψεις όσους αγαπάς»;

Στην ταινία, εκτός από τους Χιου Τζάκμαν και Ρεμπέκα Φέργκιουσον, συμπρωταγωνσιτούν, επίσης, οι Θάντι Νιούτον και Κλιφ Κέρτις. Το καστ συμπληρώνουν οι Μαρίνα ντι Ταβίρα, Ντάνιελ Γου, Μπρετ Κάλεν, Νάταλι Μαρτίνεζ, Άντζελα Σαραφιάν, Νίκο Πάρκερ κ.α. Την παραγωγή υπογράφουν οι Τζόναθαν Νόλαν, Μάικλ Ντε Λούκα και Άαρον Ράιντερ.

Η νέα στρατηγική λόγω πανδημίας

Η απόφαση της Warner Bros να μεταδώσει την κινηματογραφικής της παραγωγή για το 2021 από τη streaming υπηρεσία της έχει προκαλέσει αρνητικές αντιδράσεις από τους συνεργαζόμενους κινηματογραφικούς δημιουργούς όπως ο Ντένις Βιλενέβ και ο Κρίστοφερ Νόλαν.

Ωστόσο, το κλείσιμο των κινηματογραφικών αιθουσών σε μεγαλουπόλεις όπως η Νέα Υόρκη και το Λος Άντζελες, λόγω κορονοϊού, καθώς και ο ανταγωνισμός με άλλες δημοφιλείς υπηρεσίες streaming όπως το Netflix και το Disney Plus, δεν της άφησαν άλλα περιθώρια. Η εταιρεία παραγωγής μάλιστα προγραμματίζει να κυκλοφορήσει μέσω και του HBO Max και άλλες πολυσυζητημένες ταινίες όπως το «Wonder Woman 1984» και το «Judas and the Black Messiah», ενώ πιθανότατα θα ακολουθήσει την ίδια στρατηγική για τα φιλμ «Dune» και «The Matrix 4».