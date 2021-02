Πώς θα καταλάβουμε ότι κακομαθαίνουμε το παιδί μας;

Καλό είναι να γνωρίζουμε ότι όταν το παρακάνουμε, όχι μόνο διδάσκουμε στα παιδιά ότι αν συνεχίζουν να γκρινιάζουν και να απαιτούν μπορούν να πετύχουν να γίνει τελικά το δικό τους, αλλά και κινδυνεύουμε να τα κάνουμε κακομαθημένα.

Πώς θα καταλάβουμε ότι κακομαθαίνουμε το παιδί;

Όπως γράφουν στο βιβλίο του «How Much is Too Much», οι συγγραφείς και ειδικοί επί γονεϊκών θεμάτων, David Bredehoft, Ph.D., Jean Illsley Clarke, Ph.D. και Connie Dawson, Ph.D., περιγράφουν τρία σημάδια ότι το παρακάνουμε με τις παραχωρήσεις.

Προσφέρουμε πάρα πολλά

Είτε πρόκειται για παιχνίδια, είτε για ρούχα ή για δραστηριότητες.

Τα βοηθάμε υπερβολικά

Μιλάμε για τις περιπτώσεις που εξακολουθούμε να κάνουμε για εκείνα ό,τι μπορούν (ή θα έπρεπε να μάθουν) να κάνουν μόνα τους.

Τα αφήνουμε πολύ χαλαρά

Έχουμε παραχωρήσει τόσο πολλές ελευθερίες στα παιδιά μας που λειτουργούν χωρίς κανόνες και όρια. Για παράδειγμα, βλέπουν τηλεόραση όσο θέλουν ή δεν συμμετέχουν καθόλου στις δουλειές του σπιτιού.

