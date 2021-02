Online Agenda: 27 προτάσεις με ταινίες, παραστάσεις, συναυλίες για σήμερα 10 Φεβρουαρίου

Θέατρο

«Εκείνος κι Εκείνος» – ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Κοζάνης

Το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Κοζάνης παρουσιάζει την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου, από τις 19:00 και για 24 ώρες, την παράσταση «Εκείνος Και Εκείνος» του Κώστα Μουρσελά, σε σκηνοθεσία Γιάννη Καραχισαρίδη. Το έργο αναφέρεται στον Λουκά και στον Σόλωνα, δύο παρείσακτους της ζωής, που βλέπουν, παρατηρούν και σχολιάζουν. Πορεύονται μόνοι τους σ’ έναν κόσμο ακατανόητο, τον κόσμο της καθημερινής ζωής. Παίζουν: Τάσος Χαλκιάς, Πάνος Σκουρολιάκος, Ηλεάνα Μπάλλα, Δημήτρης Παπανικολάου.

Τετάρτη 10/2 | 19:00

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Το 3%» της Βίλης Σωτηροπούλου

Η παράσταση « Το 3%» της Βίλης Σωτηροπούλου, παρουσιάζεται σε online streaming, 10-21 Φεβρουαρίου 2021, μέσω viva.gr. 2040 μ.χ . Στο υποθηκευμένο κρατίδιο New Ελλάνα οι φυλακές έχουν γεμίσει. Η «ανελεύθερη» Ξένια μόνη στο σπίτι, εκτίει ποινή χρόνων για λιγοστά χρέη. H έξοδος στη βεράντα έχει απαγορευτεί, η ψυχοθεραπεία το ίδιο. Οι Φύλακες λέγονται «Φίλοι» και διδάσκουν χορογραφίες ποικίλης ύλης. Εγκλεισμός και μοναχική διασκέδαση, οι νέοι τρόποι της εξουσίας. Σκηνοθεσία: Ροζαμάλια Κυρίου, Βασίλης Παπαδημητρίου, Βίλη Σωτηροπούλου | Παίζουν: Ανδρέας Bιτωράτος, Μίνα Λαμπροπούλου, Αννα Μακρή, Πασχάλης Μερμηγκάκης, Γιώργος Νάσιος , Βίλη Σωτηροπούλου , Στέλλα Τροκάνα και Πέτρος Μελαχροινούδης.

Τετάρτη 10/2 | Διαθέσιμη όλο το 24ωρο

Εισιτήριο: 8€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Δον Κιχότε ντε λα Μάντσα – ΚΠΙΣΝ

Την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου οι Παραβάσεις, το Θεατρικό Αναλόγιο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), παρουσιάστηκαν στον Φάρο με το αριστούργημα του Μιγκέλ ντε Θερβάντες Δον Κιχότε ντε λα Μάντσα και την Περιπέτεια των ανεμόμυλων σε σκηνοθετική επιμέλεια Έκτορα Λυγίζου. Οι Παραβάσεις, που πραγματοποιούνται χωρίς την παρουσία κοινού, θα μεταδοθούν μέσω live streaming στον ιστότοπο του ΚΠΙΣΝ, στη σελίδα του στο Facebook και στο κανάλι του στο YouTube. Παίζουν: Γιάννης Νιάρρος, Θάνος Τοκάκης, Γαλήνη Χατζηπασχάλη.

Τετάρτη 10/2 | Διαθέσιμο όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Οι Πιο Δυνατές» στο viva.gr

Το έργο της Άννας Αδριανού «Οι Πιο Δυνατές», σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνου Κυριακού, έρχεται για online streaming προβολές, 5-19 Φεβρουαρίου 2021, μέσω viva.gr. Ένας από τους πιο «δυνατούς» μονολόγους του Αύγουστου Στρίντμπεργκ, μεταμορφώνεται σε ένα «παιχνίδι για δύο». Δυο γυναίκες, σύζυγος και ερωμένη του ίδιου άντρα, συναντιούνται παραμονή Χριστουγέννων, σε ένα καφέ μπαρ και μέσα από αλλεπάλληλες προκλήσεις, εκθέτουν την ζωή τους και τους ρόλους τους κι αναμετριούνται μέχρις εσχάτων. Παίζουν: Άννα Αδριανού, Βάσια Παναγοπούλου, Κατερίνα Μπιλάλη.

Τετάρτη 10/2

Ώρα: 21:00

Εισιτήριο: 7€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

Τετάρτη 10/2



Άλλες ελληνικές παραστάσεις Η web παράσταση του Θεάτρου Τέχνης «Πυραμίδες» του Ανδρέα Φλουράκη θα είναι διαθέσιμη, για online streaming προβολές, 10-14 Φεβρουαρίου, μέσω viva.gr.

Η παράσταση «Ο Αμερικάνος» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, σε σκηνοθεσία-ερμηνεία του Θανάση Σαράντου, είναι διαθέσιμη online, από τις 16 Ιανουαρίου 2021 έως τις 10 Φεβρουαρίου 2021, μέσω της πλατφόρμας viva.gr.

Η παράσταση «Ο Τζόνι πήρε το όπλο του» του Ντάλτον Τράμπο, σε θεατρική διασκευή Σοφίας Αδαμίδου και σκηνοθεσία Θάλειας Ματίκα, θα προβληθεί online, έως τις 14 Φεβρουαρίου 2021, μέσω viva.gr.

Το stand up comey show του Λάμπρου Φισφή «Δες το Θετικό» θα είναι διαθέσιμο για online streaming προβολές, έως τις 14 Φεβρουαρίου 2021, μέσω viva.gr.

Τριάντα οκτώ ηθοποιοί του ΚΘΒΕ έντυσαν με τις φωνές τους, υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση της Έφης Δρόσου, το μνημειώδες έργο της «Οδύσσειας», σε μετάφραση του Δημήτρη Μαρωνίτη.

Η παράσταση θεάτρου ραδιοφώνου, «Το Πάτωμα», σε κείμενο Ζέτης Φίτσιου και σκηνοθεσία Ανδρέα Φλουράκη, είναι διαθέσιμη, online, από την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020, μέσω της ιστοσελίδας iroes.art .

Ολόκληρη η stand up comedy παράσταση του Αλέξανδρου Τσουβέλα, «Κακός Παράδεισος» διαθέσιμη on demand, για διαδικτυακή παρακολούθηση, μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του stand-up comedian. Οδηγίες για το πως να παρακολουθήσετε την παράσταση δείτε εδώ.

Τετάρτη 10/2



«Πολύ Κακό για το Τίποτα» – Digital Theatre

Η διαδικτυακή πλατφόρμα Digital Theatre διαθέτει για ενοικίαση μερικές από τις καλύτερες θεατρικές παραγωγές παγκοσμίως. Παρακολουθήστε την παράσταση «Πολύ Κακό για το Τίποτα» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, από το Wyndham’s Theatre, σε σκηνοθεσία Josie Rourke, με τους Catherine Tate και David Tennant, στον ρόλο της Βεατρίκης και του Βενέδικτου αντίστοιχα. Η Βεατρίκη και ο Βενέδικτος είναι ανυποχώρητοι όσον αφορά την αμοιβαία αντιπάθεια του ενός για τον άλλον, ενώ η Ηρώ και ο Κλαύδιος είναι ερωτευμένοι μεταξύ τους. Ξαφνικά οι δύο ιστορίες παίρνουν μια απρόσμενη τροπή.

Τετάρτη 10/2

Τιμή Ενοικίασης: 7.99£

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Άλλες διαθέσιμες παραστάσεις από το εξωτερικό

Ο Mint Theater Company προσφέρει για δωρεάν online streaming προβολές, από την 1η έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021 , την παράσταση «Katie Roche» της Teresa Deevy , σε σκηνοθεσία Jonathan Bank .

, την παράσταση «Katie Roche» της , σε σκηνοθεσία . Ο Royal Shakespeare Company διαθέτει για δωρεάν online παρακολούθηση μέσω youtube, έως τις 16 Μαρτίου 2021, ηχητικό αρχείο της παράστασης του βραβευμένου έργου της Juliet Gilkes Romero, με τίτλο «The Whip», σε σκηνοθεσία Kimberley Sykes.

Τετάρτη 10/2



Παιδικό Θέατρο

Διαθέσιμες παραστάσεις για παιδιά

Το Θέατρο Τέχνης διαθέτει το μυθιστήρημα του Εκτόρ Μαλό, «Χωρίς Οικογένεια», σε διασκευή Άνδρης Θεοδότου και σκηνοθεσία Δημήτρη Δεγαΐτη, για online streaming προβολές μέσω vimeo.

Η παράσταση «Ο Ψαροτρομάρας» της Φρόσως Χατόγλου από το Κουκλοθέατρο Κρήτης θα είναι διαθέσιμη, έως τις 13 Φεβρουαρίου 2021, για on demand online παρακολούθηση.

Τετάρτη 10/2



Μουσικό Θέατρο

«The Long Goodbye» – Riz Ahmed

Η μουσική παράσταση του βραβευμένου με Έμμυ Riz Ahmed, «The Long Goodbye», είναι διαθέσιμη για on demand προβολές, έως την 1η Μαρτίου στις 01:59 π.μ. (ώρα Ελλάδος), σε σκηνοθεσία Kirsty Housley. Η παράσταση αναμειγνύει την αφήγηση, τη μουσική από το άλμπουμ του πρωταγωνιστή «The Long Goodbye», που έχει λάβει θερμές κριτικές, καθώς και έναν εμβυθιστικό ήχο που θα μας οδηγήσει σε ένα μουσικό-προσωπικό ταξίδι γεμάτο συναίσθημα, στο οποίο κυριαρχεί η ερώτηση «Πως φτάσαμε έως εδώ». Η παράσταση ακολουθεί το τελευταίο τραγούδι του Riz Ahmed «Once Kings».

Τετάρτη 10/2

Εισιτήριο: £5, £10, £15, £20

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Ερνάνης» – Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης

Η Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης συνεχίζει και αυτή την εβδομάδα τις δωρεάν διαδικτυακές προβολές σημαντικών παραγωγών της. Σειρά έχει την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου η όπερα «Ερνάνης» του Τζουζέπε Βέρντι, βασισμένη στο ομότιτλο θεατρικό έργο του Βίκτωρος Ουγκώ. Μια παραγωγή του 1983, σε μουσική διεύθυνση James Levine και σκηνοθεσία Pier Luigi Samaritani. Ο υπέροχος Λουτσιάνο Παβαρότι ενσαρκώνει τον ομώνυμο ήρωα, έναν αδικημένο ευγενή ο οποίος βγαίνει στην παρανομία. Μαζί του η Leona Mitchell ως η αγαπημένη του Elvira, η οποία «βρίσκεται στο στόχαστρο» δύο ακόμη ανδρών, του Βασιλιά Don Carlo (Sherrill Milnes) και του ηλικιωμένου κηδεμόνα της, Don Ruy Gomez de Silva (Ruggero Raimondi).

Τετάρτη 10/2

Δωρεάν

Διαθέσιμη από 02:30 π.μ έως 01:30 π.μ (της επόμενης μέρας)

Παρακολουθήστε τις παραστάσεις εδώ.

«Η Μεγαλοψυχία του Τίτου» – Κρατική Όπερα της Βιέννης

H Κρατική Όπερα της Βιέννης, στο πλαίσιο των διαδικτυακών προβολών δημοφιλών παραγωγών της, παρουσιάζει την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου, στις 20:00 (ώρα Ελλάδος), την όπερα του Μότσαρτ «Η Μεγαλοψυχία του Τίτου», σε μουσική διεύθυνση Adam Fischer και σκηνοθεσία Jürgen Flimm. Μια συνομωσία εναντίον του Αυτοκράτορα Τίτου, υποκινούμενη από τον φίλο του Σέξτο, καταλήγει σε αποτυχία. Ο Τίτος αποφασίζει να συγχωρήσει τον Σέξτο, καθώς επιθυμεί όλοι να τον θυμούνται ως έναν μεγαλόψυχο ηγεμόνα, ο οποίος ενεργούσε πάντα με γνώμονα το συμφέρον του λαού του. Παίζουν: Benjamin Bruns, Caroline Wenborne, Margarita Gritskova κ.α.

Τετάρτη 10/2 | 20:00 (ώρα Ελλάδος)

Απαιτείται εγγραφή

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Ο Κουρέας της Σεβίλλης» – Opera Vision

Η δωρεάν streaming παλτφόρμα Opera Vision διαθέτει, από την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2021, στις 20:00 (ώρα Ελλάδος) έως τις 5 Αυγούστου του 2021, την όπερα του Τζοακίνο Ροσσίνι «Ο Κουρέας της Σεβίλλης» από την Den Norske Opera & Ballett. Ένας νεαρός Κόμης είναι ερωτευμένος με μια ευφυή κοπέλα, η οποία ανταποκρίνεται θετικά στα συναισθήματά του. Ωστόσο, ο κηδεμόνας της έχει τα δικά του σχέδια όσον αφορά τα ίδια. Παίζουν: Hubert Zapiór, Angela Brower, Jack Swanson, David Stout κ.α.

Τετάρτη 10/2

Δωρεάν | Αγγλικοί Υπότιτλοι

Δείτε την παράσταση εδώ.

Άλλες διαθέσιμες παραστάσεις μουσικού θεάτρου

Τετάρτη 10/2



Χορός

Ancient Future Solo – Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου

Με αφετηρία την «Ελένη» του Ευριπίδη και την «Αντιγόνη» του Σοφοκλή, από τη διδακτέα ύλη Γυμνασίου και Λυκείου αντίστοιχα, οι οκτώ έφηβοι μαθητές 13-17 ετών που συμμετείχαν στο Ancient Future Solo, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα χορού του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, ανακαλύπτουν μέσα από το σώμα και την κίνηση το Aρχαίο Δράμα και δημιουργούν ο καθένας και η κάθε μία τη δική τους χορογραφική δημιουργία με την καθοδήγηση της Μαριάννας Καβαλλιεράτου και της βοηθού της, Αρετής Αθανασοπούλου. Τα 8 πρωτότυπα χορευτικά soli θα προβάλλονται στο greekfestival.gr από τη Δευτέρα 8 Φεβρουαρίου 2021 και για 8 μέρες.

Τετάρτη 10/2

Δωρεάν

Δείτε τα χορευτικά soli εδώ.

Άλλες διαθέσιμες παραστάσεις χορού

Η Βασιλική Όπερα του Λονδίνου προσφέρει για on demand παρακολούθηση, από τις 29 Ιανουαρίου έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021 , την παράσταση μπαλέτου «La Fille mal gardée», σε μουσική Ferdinand Hérold και χορογραφία, Frederick Ashton .

, την παράσταση μπαλέτου «La Fille mal gardée», σε μουσική και χορογραφία, . Το διασημότερο μπαλέτο όλων των εποχών, «Η Λίμνη των Κύκνων» του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, ανεβαίνει σε Hi definition πολυκάμερη μαγνητοσκόπηση από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά.

Τετάρτη 10/2



Μουσική

Ergon Ensemble – Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Με το βλέμμα στραμμένο στη σύγχρονη ελληνική δημιουργία, το Ergon Ensemble επιστρέφει στο Megaron Online με την πρώτη από μία σειρά συναυλιών που τιτλοφορούνται «Ο επαναπατρισμός της Διασποράς Ι: Ο Νέος Κόσμος». Στο πρώτο αφιέρωμα, που εστιάζει στις ΗΠΑ και στον Καναδά και μεταδίδεται σε streaming την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου στις 20:30 από την ιστοσελίδα και το Facebook του Μεγάρου, παρουσιάζονται τρεις συνθέτες, τρεις αισθητικές και έξι έργα: Δύο ντουέτα του Χρήστου Χατζή, ένα κουαρτέτο και ένα σεξτέτο του Παναγιώτη Κόκορα και ολοκληρώνεται ένα σεξτέτο και ένα νονέτο του Χarry Stafylakis. Μουσική διεύθυνση: Philippe Auguin.

Τετάρτη 10/2 | 20:30

Διαθέσιμο έως τις 12/2

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

Παίζουμε με τον έρωτα: Με τον Γιώργο Αβραμίδη & τους Invented Memories – ΚΠΠΚΜ

Το Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας παρουσιάζει την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021, στις 21:00, την online συναυλία «παίΖΟΥΜΕ με τον έρωτα», με την υπογραφή του Γιώργου Αβραμίδη και της μπάντας του «Invented Memories». Το πρόγραμμα περιλαμβάνει πρωτότυπα ερωτικά τραγούδια από τα προσωπικά άλμπουμ του George Avramidis αλλά και διασκευές σε γνωστά ερωτικά τζαζ τραγούδια («My Funny Valentine», «Αll the things you are», «I wanna be loved by you» κ.α.).

Τετάρτη 10/2 | 21:00

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

Don Carlo: Concert Performance – Teatro Comunale di Modena

Το Teatro Comunale di Modena προσφέρει, για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση, κονσέρτο της όπερας του Τζουζέπε Βέρντι «Ντον Κάρλο» , από την ορχήστρα της Emilia-Romagna Arturo Toscanini, σε μουσική διεύθυνση Jordi Bernàcer. Συμμετέχουν οι λυρικοί ερμηνευτές: Michele Pertusi, Andrea Carè, Luca Salsi, Ramaz Chikviladze, Adriano Gramigni, Anna Pirozzi, Judit Kutasi, Andrea Galli και Michela Antenucci.

Τετάρτη 10/2

Διαθέσιμη όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Δείτε τη μουσική εκδήλωση εδώ.

Συναυλία LSO με τον Λεωνίδα Καβάκο – Πρωτοβουλία 1821-2021

Η Πρωτοβουλία 1821-2021 διαθέτει, έως τις 28 Φεβρουαρίου 2021, την πρώτη επετειακή της δράση για δωρεάν παρακολούθηση μέσω youtube. Πρόκειται για διαδικτυακή συναυλία της London Symphony Orchestra, σε μουσική διεύθυνση Sir Simon Rattle με σολίστ τον Λεωνίδα Καβάκο. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει το «Κοντσέρτο για Βιολί» του Μπεργκ και τη «Συμφωνία Νο 9 – Η Μεγάλη Συμφωνία» του Σούμπερτ.

Τετάρτη 10/2 | Διαθέσιμη έως 28/2

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

Σινεμά

«Lara» – StraDa Films

Η «Lara», η δεύτερη μεγάλου μήκους ταινία του Jan-Ole Gerster, σκηνοθέτη της ταινίας «Oh Boy» είναι η ταινία Α΄Προβολής που είναι διαθέσιμη από τη StraDa Films (StraDa e-cinema) δίνοντας και τη δυνατότητα συνεργασίας σε επιλεγμένες κινηματογραφικές αίθουσες. Ο θεατής θα μπορεί να παρακολουθήσει την ταινία online, αγοράζοντας ένα ψηφιακό εισιτήριο (e-ticket) και ενισχύοντας έτσι κάποια αίθουσα επιλογής του. Έως τις 4/3 η ταινία θα είναι διαθέσιμη και μέσω viva.gr. Είναι τα 60α γενέθλια της Lara και έχει κάθε λόγο να γιορτάσει: ο γιός της, Viktor δίνει το πιο σημαντικό κονσέρτο πιάνου στην καριέρα του. Ο Viktor, όμως, έχει εξαφανιστεί και τίποτα δε δείχνει πως η Lara είναι ευπρόσδεκτή σε αυτήν του την παράσταση. Εκείνη, όμως, έχει τα δικά της σχέδια.

Τετάρτη 10/2 | Διαθέσιμη όλο το 24ωρο

Εισιτήριο: 4.50€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την ταινία εδώ.

«Bref» – Ίδρυμα Ωνάση

Πώς γίνεται τόσες γυναίκες στον κόσμο να αποχωρίζονται ένα κομμάτι από τη ζωή τους; Πώς μπορούν να διεκδικήσουν την ισότητα και τη δικαιοσύνη; Το «Bref»,το βραβευμένο ντοκιμαντέρ της Χριστίνας Πιτούλη, που προσεγγίζει το ζήτημα της κλειτοριδεκτομής μέσα από συζητήσεις με ανθρώπους που ζουν ανάμεσα σε δύο αλληλοσυγκρουόμενες κουλτούρες: Η μία θεωρεί απάνθρωπο αυτό που η άλλη θεωρεί απαραίτητο, μετά από φεστιβάλ ανά τον κόσμο, από την Κολομβία έως την Αγγλία, από την Πορτογαλία έως τον Καναδά, από τη Χιλή έως την Ιταλία, προβάλλεται στο YouTube Channel του Ιδρύματος Ωνάση από τις 6 Φεβρουαρίου, Παγκόσμια Ημέρα Κλειτοριδεκτομής.

Τετάρτη 10/2

Διαθέσιμο όλο το 24ώρο

Δωρεάν

Δείτε το ντοκιμαντέρ εδώ.

7ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελλοπονήσου

Σαράντα οκτώ διεθνείς ταινίες, στην πλειονότητά τους σε πανελλήνια πρώτη προβολή, εξασφάλισε για τους θεατές του το 7ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Πελοποννήσου, που θα διεξαχθεί για πρώτη φορά διαδικτυακά από τις 5 έως τις 14 Φεβρουαρίου 2021. Τιμώντας τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση του 1821, το μεγάλο αφιέρωμα του Φεστιβάλ έχει την θεματική «Διεκδικώντας την ελευθερία». Στο πλαίσιο του οποίου θα προβληθούν 13 ταινίες ξένων σκηνοθετών. Αναλυτικά το πρόγραμμα εδώ.

5-14 Φεβρουαρίου 2021

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Έκθεση

«Ψηφιδογραφίες»: Ψηφιακή παρουσίαση της ομαδικής Έκθεσης Ψηφιδωτού – Heraklion Arts and Culture

Με τη Ψηφιακή παρουσίαση της ομαδικής Έκθεσης Ψηφιδωτού «Ψηφιδογραφίες» συνεχίζονται οι προβολές στο κανάλι πολιτισμού του Δήμου Ηρακλείου την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου 2021 στις 21:15. Η έκθεση αποτυπώνει την προσπάθεια που γίνεται στο Εργαστήριο Ψηφιδωτού του Συλλόγου, από την εκπαιδεύτρια Βαγγελιώ Αγιομυργιαννάκη και τους εκπαιδευόμενους της, που συμμετέχουν ως εκθέτες των προσωπικών τους δημιουργιών.

Τετάρτη 10/2 | 21:15

Δωρεάν

Παρακολουθήστε την παρουσίαση εδώ.

«ΜΥΡΙΑ ΟΣΑ [γ]ραμμένα, ἕν πανίον. 1821-2021» – Λύκειο των Ελληνίδων

Το «παρών» στους εορτασμούς για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση δίνει το Μουσείο Ιστορίας της Ελληνικής Ενδυμασίας του Λυκείου των Ελληνίδων με την ψηφιακή έκθεση με τίτλο «ΜΥΡΙΑ ΟΣΑ [γ]ραμμένα, ἕν πανίον. 1821-2021». Η έκθεση διαρθρώνεται σε 12 θεματικές ενότητες, κάθε μία από τις οποίες αναπτύσσεται μέσα από έργα βίντεο σύγχρονων εικαστικών. Τα θέματα θα αναρτώνται σαν έργο σε εξέλιξη, κάθε Παρασκευή και ώρα 18.21, σε ψηφιακό περιβάλλον, διαθέσιμο στην ιστοσελίδα https://1821.lykeionellinidon.com. Στην έκθεση παρουσιάζονται πολύτιμα και μοναδικά τεκμήρια από τις συλλογές του Μουσείου, προερχόμενα από περιοχές που πρωταγωνίστησαν στην Επανάσταση του 1821.

Τετάρτη 10/2 | Διαθέσιμη όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Δείτε τ0 2ο βίντεο εδώ.

Εκδηλώσεις

«Το Ημερολόγιο ενός Σκύλου»: Online oπτικοακουστική αφήγηση από τη Violet Louise

Η ψηφιακή παράσταση «Το Ημερολόγιο ενός Σκύλου», μια online οπτικοακουστική αφήγηση από τη Violet Louise, για μια γυναίκα που αναζητά στο διαδίκτυο ίχνη του σκύλου της που έφυγε από τη ζωή, θα είναι διαθέσιμη από 10 Φεβρουαρίου μέχρι και 31 Μαρτίου 2021, με δωρεάν είσοδο στη σελίδα: http://violetlouise.com/el/το-ημερολόγιο-ενός-σκύλου/.

10 Φεβρουαρίου – 31 Μαρτίου

Δωρεάν

Δείτε την αφήγηση εδώ.

Με αφορμή το ‘21 – Ίδρυμα Μποδοσάκη

Τo Ίδρυμα Μποδοσάκη θα αναρτά, κάθε εβδομάδα του 2021 στο BLOD.gr, μια ολιγόλεπτη παρέμβαση μιας προσωπικότητας από τους χώρους της υποκριτικής, της ιστορίας, της λογοτεχνίας, της γαστρονομίας, της οικονομίας, της σκηνοθεσίας, της φιλοσοφίας, της κοινωνιολογίας, της μουσικής, της θεωρητικής πληροφορικής, του αθλητισμού και της κοινωνίας των πολιτών, «Με αφορμή το ‘21». Μικρές ψηφίδες σύγχρονης σκέψης, που θα δημοσιοποιούνται σε σύντομα βίντεο κάθε Τρίτη του ’21. Το «Με αφορμή το ‘21» εγκαινιάζει ο συνταγματολόγος Νίκος Αλιβιζάτος σε ένα 3λεπτο βίντεο που μπορείτε να δείτε στο BLOD.

Τετάρτη 10/2

Διαθέσιμο όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Δείτε το 5ο βίντεο με τη Μαρία Ευθυμίου εδώ.