Θέατρο Πορεία: Νέα on demand πλατφόρμα με τις πιο δημοφιλείς παραστάσεις

Νέα υπηρεσία on demand από το θέατρο Πορεία

Το θέατρο Πορεία, ευρισκόμενο σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι, όπως όλοι οι πολιτιστικοί οργανισμοί παγκοσμίως, φροντίζει να εξελίσσεται, να προσαρμόζεται στις προκλήσεις των καιρών, να μένει ενεργό, προσθέτοντας διαρκώς νέες υπηρεσίες.

Εγκαινιάζει, λοιπόν, μία νέα πλατφόρμα on demand, που μέσω αυτής, θα έχετε τη δυνατότητα παρακολούθησης μερικών εκ των ιστορικότερων παραστάσεων και επιτυχημένων παραγωγών του θεάτρου Πορεία στον δικό σας χρόνο και χώρο. Νέες γενιές θεατών μπορούν να γνωρίσουν παραστάσεις που ποτέ δεν είδαν και να εξοικειωθούν με το εκλεκτό ρεπερτόριο του θεάτρου Πορεία. Άνθρωποι που ζουν σε απομονωμένες περιοχές, αλλά και η ομογένεια, έρχονται κοντά στο θέατρο. Αλλά και οι κριτικοί, οι μελετητές, οι φοιτητές της θεατρολογίας, αποκτούν ένα πολύτιμο εργαλείο.

Όλες οι παραστάσεις είναι άρτια κινηματογραφημένες ώστε να εξασφαλίζεται υψηλού επιπέδου αποτέλεσμα. Τέλος, στις υπηρεσίες περιλαμβάνεται η δυνατότητα αγγλικών ή και ελληνικών υποτίτλων για τους ξενόγλωσσους ή τους θεατρόφιλους με προβλήματα ακοής.

Έναρξη με δύο sold out παραγωγές

Την αρχή κάνει το δημοφιλέστατο «This is not Romeo & Juliet» του Αργύρη Πανταζάρα με τον ίδιο και την Έλλη Τρίγγου να μπαινοβγαίνουν με άνεση στους ρόλους του καταραμένου Σαιξπηρικού ζευγαριού και στην ίδια τους τη βιωματική σχέση. Η 14η Φεβρουαρίου φαντάζει ως η ιδανική ημερομηνία για την ιστορία ενός ζευγαριού που αγαπήθηκε όσο λίγα!

Την σκυτάλη παίρνει ο «Γιούγκερμαν», το εμβληματικό μυθιστόρημα του Μ. Καραγάτση, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου, που γνώρισε τεράστια επιτυχία τα δύο χρόνια που παρουσιάστηκε, με τον Γιάννη Στάνκογλου στον κεντρικό ρόλο και έναν θίασο 20 πρωταγωνιστών. Η παράσταση θα είναι διαθέσιμη για προβολή από 21 Φεβρουαρίου έως 15 Μαρτίου στην πλατφόρμα on demand του θεάτρου Πορεία.

Στηρίζοντας το θέατρο Πορεία, βοηθάτε να συνεχίσει η παραγωγή θεάτρου υψηλής ποιότητας με τις ιδανικότερες συνθήκες για όλους τους συντελεστές.

Γίνετε φίλος του Πορεία και εξασφάλισε εισιτήρια για τις παραστάσεις του θεάτρου με κανονικό ή με διαδικτυακό εισιτήριο.