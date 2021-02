Online εκδηλώσεις, σεμινάρια, διαλέξεις: 25 προτάσεις για την εβδομάδα 8-14 Φεβρουαρίου

Για το Παιδί

«Μικροί καλλιτέχνες εν δράσει» – Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου

Το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου έχει σχεδιάσει και προτείνει μία ξεχωριστή σειρά online εικαστικών εργαστηρίων για παιδιά 3-10 ετών, με έμπνευση τους ανθρώπους πίσω από σπουδαία έργα τέχνης αλλά και μέσα σε αυτά καθώς και τους ανθρώπους που έδωσαν ζωή στο παλιό εργοστάσιο φωταερίου της Αθήνας. Χωρίς να βγούμε καν απ’ το δωμάτιό μας, ταξιδεύουμε μέσα από την παγκόσμια τέχνη στα έργα πέντε μεγάλων καλλιτεχνών από διάφορες εποχές και διαφορετικά καλλιτεχνικά ρεύματα: από την Αναγέννηση στον υπερρεαλισμό και από εκεί στην pop art και τη σύγχρονη τέχνη.

8/1 – 14/1

Διαθέσιμο όλο το 24ωρο

Βρείτε τις γραπτές οδηγίες εδώ.

Online εργαστήρια του Ίδρύματος Ευγενίδου

Το Ίδρυμα Ευγενίδου διοργανώνει μια σειρά online εργαστηρίων για παιδιά για τον μήνα Φεβρουάριο. Την Τετάρτη 10/2, στις 16:00 θα πραγματοποιηθεί το online εργαστήριο, για παιδιά ηλικίας 12-18 ετών, «Virtual Reality: Παράθυρο στον εικονικό κόσμο». Το Σάββατο 13/2 στις 10:00 π.μ., το θα πραγματοποιηθεί το online εργαστήριο «3D Printing: Eφαρμογές της τρισδιάστατης εκτύπωσης στο Διάστημα». Το Σάββατο 13/2 στις 15:00 ακολουθεί το online εργαστήριο «Python 1: Εισαγωγή στην Python», για ηλικίες 12-18 ετών. Και την Παρασκευή 12/2, στις 16:00 και το Σάββατο 13/2 στις 12:30 μ.μ., θα πραγματοποιηθεί το online εργαστήριο «Front-End Web Development».

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Σεξουαλική Αγωγή και Διαπροσωπικές Σχέσεις: Webinar για εφήβους – Ίδρυμα Ωνάση

Το Ίδρυμα Ωνάση διοργανώνει τις Πέμπτες, 14, 21 & 28 Ιανουαρίου και 4, 11 & 18 Φεβρουαρίου 2021, 18:00-19:30, το webinar για εφήβους «Σεξουαλική Αγωγή και Διαπροσωπικές Σχέσεις: Ευαισθητοποίηση, Ενημέρωση και Ενεργοποίηση Εφήβων. Όλες οι νέες και οι νέοι μπορούν να συμμετάσχουν ενεργά και βιωματικά, μέσα από συζήτηση, εισηγήσεις, καταγραφή ημερολογίου, δημιουργία ιστοριών, κουίζ και κοινή αναζήτηση και παρακολούθηση βίντεο στο διαδίκτυο. Επίσης, όλες και όλοι μπορούν να συμμετάσχουν σε ομαδική πλατφόρμα συνεργασίας και επικοινωνίας, όπου θα υπάρχει χώρος για να μοιραστούν τις ιστορίες τους, πραγματικές ή φανταστικές. Στην τελευταία συνάντηση, τα υλικά της ομάδας θα εξερευνηθούν θεατρικά μέσω αυτοσχεδιασμών και παιχνιδιών.

Πέμπτη 11/2 | 18:00 – 19:30

Έφηβοι 14-16 ετών | Δωρεάν

Πληροφορίες — Κρατήσεις: [email protected]

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

Από χτυπήματα σε hits: Εργαστήρι κόμικς για εφήβους – Ελληνοαμερικανική Ένωση

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει, την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου, στις 18:00, online εργαστήρι κόμικς για εφήβους με τον εικονογράφο και δημιουργό κόμικς Τόμεκ Γιοβάνη. Ο Τόμεκ Γιοβάνης, παρουσιάζει τη διαδικασία δημιουργίας ενός κόμικ βασισμένου σε πραγματικά γεγονότα, από την καταγραφή της ιδέας στην επεξεργασία της και ως την τελική εκτέλεση. Το εργαστήρι comics απευθύνεται σε παιδιά Γυμνασίου, Λυκείου και σε όσους ενδιαφέρονται για κόμικς.

Παρασκευή 12/2 | 18:00

Δωρεάν | Υποχρεωτική κράτηση θέσεων.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

#PublicEventsGoSocial: Η Κατερίνα Κρις μιλά για το νέο της βιβλίο «Η φαντασία»

H συγγραφέας και βραβευμένη εικονογράφος Κατερίνα Κρις επιλέγει αυτή τη φορά να μιλήσει στις μικρότερες ηλικίες, εκεί που η φαντασία των παιδιών καλείται να υποχωρήσει για να δώσει χώρο στη –βαλμένη σε καλούπια– παιδική καθημερινότητα. Το νέο της βιβλίο, «Η φαντασία» που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη, είναι ένα βιβλίο-επανάσταση, φτιαγμένο ειδικά για να ενισχύσει τη φαντασία των μικρών παιδιών και να διατηρήσει ζωντανή τη δημιουργική τους σκέψη για περισσότερο καιρό. Παρακολουθήστε την εκδήλωση με τη συγγραφέα διαδικτυακά, την Παρασκευή 12/2 στις 19:00 μέσα από τις σελίδες του Public στο Facebook, YouTube και blog.

Παρασκευή 12/2 | 19:00

Δωρεάν

Παρακολουθήστε την εκδήλωση εδώ.

Εργαστήριο Ενδυματολογίας για παιδιά 8-11 ετών – Ομάδα Άνασσα

Η ομάδα Άνασσα σχεδίασε και παρουσιάζει μία σειρά διαδικτυακών εκπαιδευτικών εργαστηρίων για παιδιά και εφήβους, σε συνεργασία με τη Βορέειο Βιβλιοθήκη. Το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου, 17:00-18:00 θα πραγματοποιηθεί το εργαστήριο ενδυματολογίας, για παιδιά 8-11 ετών, «Ένας κόσμος πάνω από το κεφάλι σου! Καπέλα, στέμματα, κράνη & άλλα συναφή…». Ελάτε να ταξιδέψουμε στην Αρχαία Ελλάδα, στην Ιαπωνία, στην Κίνα και στην Ινδία, να γνωρίσουμε την προέλευση του καπέλου, να συναντήσουμε ιππότες και όχι μόνο.

Σάββατο 13/12 | 17:00 – 18:00

Δωρεάν | Δηλώσεις συμμετοχής: 210 6147181

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Ιστορίες από Τέχνη: Διαδικτυακό εργαστήρι για παιδιά 6-11 ετών

Το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης διοργανώνει, από τις 9 Ιανουαρίου 2021, τη σειρά εικαστικών, διαδικτυακών εργαστηρίων για παιδιά 6-11 ετών, «Ιστορίες από Τέχνη». Ένα ταξίδι στην Τέχνη με αφορμή το έργο σπουδαίων καλλιτεχνών. Σε κάθε διαδικτυακή συνάντηση τα παιδιά ανακαλύπτουν διαφορετικά έργα, τεχνικές και τρόπους έκφρασης. Στόχος είναι η εξοικείωση τους με έννοιες και μορφικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται στις εικαστικές τέχνες ώστε να μπορούν να τα ερμηνεύσουν και αργότερα να τα χρησιμοποιήσουν. Τέλος, τα παιδιά θα δημιουργούν τα δικά τους έργα χρησιμοποιώντας χρώματα, πολλή φαντασία αλλά και τεχνικές των μεγάλων ζωγράφων. Πέμπτη online συνάντηση: Σάββατο 13/2 στις 17:00 «Ο κόσμος του Charley Harper μέσα από τα σχήματα».

Σάββατο 13/2 | 17:00

Κόστος Συμμετοχής: Συμμετοχή εργαστήριο: 12€

Πληροφορίες – Κρατήσεις: Τ: 2103250341 | Ε: [email protected]

Για δηλώσεις συμμετοχής εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Το Ταξίδι του Ήρωα» – Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης

Τα online εργαστήρια του Σαββατοκύριακου για παιδιά και γονείς του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης συνεχίζονται την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου, 11:00 π.μ. – 13:00, με το «Ταξίδι του Ήρωα». Σε αυτό το εργαστήριο, θα παίξουμε με τις έννοιες του ήρωα, του προορισμού και των εμποδίων μέσα από το ταξίδι του κλασικού ήρωα. Κάθε παιδί θα δημιουργήσει την προσωπική του περιπέτεια και τον δικό του ήρωα που θα πρωταγωνιστεί σε αυτή. Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου θα χρησιμοποιήσουμε διάφορα απλά υλικά που μπορούμε εύκολα να τα προμηθευτούμε, και μέσα από ανάπτυξη ρόλων, αυτοσχεδιασμό, αφήγηση ιστορίας και κυρίως, τη φαντασία μας και τη δημιουργικότητά μας, θα φωτίσουμε διαφορετικές πτυχές του ήρωα για να εμπλουτίσουμε το ταξίδι μας.

Κυριακή 14/2 | 11:00 π.μ. – 13:00

Εισιτήριο: 10€ (γονέας και παιδί) | Αγορά εισιτηρίου εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Παίζω με τις τέχνες με αφορμή μια έκθεση» – Ίδρυμα Θεοχαράκη



Τα διαδικτυακά εκπαιδευτικά προγράμματα, για παιδιά, του Ιδρύματος Θεοχαράκη συνεχίζονται και τον μήνα Φερβουάριο. Τις Κυριακές 7, 14, 21, 28 Φεβρουαρίου 2021, 11:00-12:00, το πρόγραμμα για παιδιά 8-12 ετών & γονείς «Παίζω με τις τέχνες με αφορμή μια έκθεση». Μέσα από διαδραστικές δραστηριότητες, οι συμμετέχοντες μετακινούνται από τη μία τέχνη στην άλλη, προκειμένου αφενός να ανακαλύψουν με έναν ψυχαγωγικό τρόπο την τρέχουσα έκθεση και αφετέρου να καλλιεργήσουν τη σχέση τους με τις τέχνες και τη δημιουργία. Τις Κυριακές 7, 14, 21 και 28 Φεβρουαρίου, 16:00-17:30, θα πραγματοποιηθεί το εργαστήριο για παιδιά 8-12 ετών «Γράφω, Παίζω και Δημιουργώ».

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Βιβλίο

«Αναγνωρίζοντας και αντιμετωπίζοντας την ενδοοικογενειακή βία και την παιδική κακοποίηση» – Εκδόσεις Μεταίχμιο

Οι εκδόσεις Μεταίχμιο διοργανώνουν την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου, στις 19:00, τη διαδικτυακή εκδήλωση για γονείς και εκπαιδευτικούς, «Αναγνωρίζοντας και αντιμετωπίζοντας την ενδοοικογενειακή βία και την παιδική κακοποίηση», με αφορμή το βιβλίο της Αλέκας Τρίπου-Μάνου «Σουφλέ σοκολάτας». Δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης εδώ. Εισηγητές: Αλέκα Τρίπου-Μάνου, συγγραφέας-κοινωνική λειτουργός, Θεοδώρα Νιώπα, κοινωνική λειτουργός στην «Πρωτοβουλία για το Παιδί». Συντονίζει η Πελιώ Παπαδιά.

Τρίτη 9/1 | 19:00

Δωρεάν | Μέσω zoom.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

#PublicEventsGoSocial: Η Λένα Διβάνη μιλά για το νέο της βιβλίο «Πικρό ποτήρι»

Το Public και οι εκδόσεις Πατάκη μας προσκαλούν την Τετάρτη 10/2 στις 19:00 στη διαδικτυακή παρουσίαση του βιβλίου «Πικρό ποτήρι: Ο Καποδίστριας, η Ρωξάνδρα και η Ελλάδα» της Λένας Διβάνη. Μαζί της θα συνομιλήσει η Κατερίνα Ευαγγελάκου, σκηνοθέτις της σειράς «Ζευγάρια που έγραψαν ιστορία» του Cosmote History. Η διαδρομή του Ιωάννη Καποδίστρια προς τη δόξα και τον θάνατο – από τη γέννησή του στα ενετοκρατούμενα Επτάνησα ως το τραγικό του τέλος στο Ναύπλιο. Η ιστορία του πρώτου Έλληνα κυβερνήτη, ενός μοναχικού ήρωα, που χάρισε χωρίς δεύτερη σκέψη τον εαυτό του στην Ελλάδα και στέγνωσε ακόμα και την καρδιά του για να ζήσει η πατρίδα του.

Τετάρτη 10/2

Δωρεάν

Παρακολουθήστε την εκδήλωση εδώ.

«Διαδικτυακοί Περίπατοι. Ταξιδεύοντας στην Ελλάδα: Εικόνα και Λογοτεχνία» – Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης

Το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης διοργανώνει, έως τις 27 Φεβρουαρίου 2021, τους Διαδικτυακούς Περιπάτους «Ταξιδεύοντας στην Ελλάδα: Εικόνα και Λογοτεχνία». Το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου, στις 18:00, θα πραγματοποιηθεί ο online περίπατος «Η Κρήτη του Καζαντζάκη». Με οδηγό το έργο του Καζαντζάκη θα πραγματοποιήσουμε έναν περίπατο στο Ηράκλειο και σε άλλες περιοχές της Κρήτης που ζωντάνεψε με μοναδικό τρόπο μέσα από τα βιβλία του Μαζί ο Επίκουρος Καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας του ΕΚΠΑ Θανάσης Αγάθος, συγγραφέας του βιβλίου «Ο Νίκος Καζαντζάκης στον κινηματογράφο» και ο δημοσιογράφος και συγγραφέας του βιβλίου «Ο ανεπιθύμητος νεκρός», Γιώργος Πράτανος.

Σάββατο 13/2 | 18:00

Κόστος μεμονωμένης περιήγησης: 8€

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Διαδικτυακή Λέσχη Ανάγνωσης – Αρχαιολογικό Μουσείο Θεσσαλονίκης

Η Λέσχη Ανάγνωσης του Αρχαιολογικού Μουσείου Θεσσαλονίκης συνεχίζει διαδικτυακά τις συναντήσεις της και υποδέχεται την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου στις 7 το απόγευμα τον Νίκο Χρυσό. Τα μέλη της λέσχης θα έχουν την ευκαιρία να συζητήσουν με τον συγγραφέα για το πολυβραβευμένο μυθιστόρημά του «Καινούργια Μέρα» των εκδόσεων Καστανιώτη. Μπορείτε να εγγραφείτε στη λέσχη ανάγνωσης του ΑΜΘ και να συμμετέχετε στις διαδικτυακές συναντήσεις (www.facebook.com/groups/377943426445766/ ή [email protected]).

Κυριακή 14/2 | 19:00

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές εδώ.

Διαδικτυακή παρουσίαση βιβλίων με τον συγγραφέα Χρήστο Δημόπουλο – Εκδόσεις Ψυχογιός

Οι Εκδόσεις Ψυχογιός μας προσκαλούν την Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2021, στις 20:00, σε μια διαδικτυακή παρουσίαση των νέων βιβλίων του αγαπημένου συγγραφέα Χρήστου Δημόπουλου, με κύριο θέμα την Ελληνική Επανάσταση: «Το Πρώτο Σύνταγμα της Ελλάδας για Παιδιά», «Το Ημερολόγιο της Καπετάνισσας: Οι Περιπέτειες του Ήπιου Θερμοκηπίου 5» και «Πως να τη βγάλεις καθαρή στην Ελλάδα της Επανάστασης». H instagrammer Βικτώρια Αλεξίου θα συνομιλήσει με τον συγγραφέα για το πρώτο Σύνταγμα της Ελλάδας, για τη ζωή των παιδιών εκείνα τα χρόνια, αλλά και για τη θρυλική καπετάνισσα Μαντώ Μαυρογένους.

Κυριακή 14/2 | 20:00

Δωρεάν

Παρακολουθήστε την εκδήλωση εδώ.

Σεμινάρια

«Δημιουργώντας το δικό μου narrative workbook για την τάξη μου»: Webinars για εκπαιδευτικούς – Ίδρυμα Ωνάση

Το Ίδρυμα Ωνάση διοργανώνει τις Τρίτες 12, 19, 26 Ιανουαρίου και 2, 9, 16 Φεβρουαρίου 2021, 18:00-19:30, τη σειρά online εργαστηρίων «Δημιουργώντας το δικό μου narrative workbook για την τάξη μου: Η αφήγηση ως εργαλείο δημιουργικότητας», για εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων. Πώς μπορεί ένας εκπαιδευτικός να ενεργοποιήσει τους μαθητές, προκειμένου να προσεγγίσουν με τον δικό τους τρόπο τη γνώση; Μέσα από διαφορετικούς δρόμους αφήγησης, οι εκπαιδευτικοί κάθε ειδικότητας δημιουργούν ένα ατομικό workbook, το οποίο μπορούν να χρησιμοποιούν ως εργαλείο στην καθημερινή τους εργασία. Η δημιουργική γραφή, το storytelling και το fan fiction είναι μόνο κάποιοι από τους τρόπους προσέγγισης επιλεγμένων θεμάτων της διδακτέας ύλης.

Τρίτη 9/2 | 18:00 – 19:30

Κόστος: 6€

Πληροφορίες – κρατήσεις: [email protected]

Περισσότερα εδώ.

Σεμινάριο «Performance» με τη Ραφίκα Σαουίς

Από τις 14 Φεβρουαρίου έως τις 7 Ιουνίου 2021, διοργανώνεται με εισηγήτρια την Ραφίκα Σαουίς, κάθε Κυριακή από τις 10 πμ έως τις 12μ, σεμινάριο σχετικά με τον τομέα της τέχνης που ονομάζεται «performance» («επιτέλεση»). Το εργαστήριο θα αποτελέσει πρόσκληση να τεθούν ερωτήματα και να γίνουν σκέψεις σχετικά με τη λειτουργία της performance και ειδικότερα στο διαδίκτυο. To σεμινάριο απευθύνεται κυρίως σε καλλιτέχνες, φοιτητές/ριες ή απόφοιτους σχολών καλών τεχνών, σχολές χορού και σχολές θεάτρου ή μουσικής, χωρίς να αποκλείει άλλους ενδιαφερόμενους. Απαραίτητη η αποστολή βιογραφικού σημειώματος και κειμένου στο οποίο θα εξηγούνται οι λόγοι συμμετοχής και ενδιαφέροντος έως τις 10 Φεβρουαρίου.

Κάθε Κυριακή | 10:00 π.μ. – 12:00 μ.μ.

Χώρος: FAUST CULTURE – μέσω zoom

Κόστος: 130 ευρώ τον μήνα

Πληροφορίες και αποστολή βιογραφικών στα email: [email protected] & [email protected] και στο τηλέφωνο 2103234095.

Διαδικτυακά εκπαιδευτικά προγράμματα του Ιδρύματος Θεοχαράκη

Τα διαδικτυακά εκπαιδευτικά προγράμματα, για ενήλικες, του Ιδρύματος Θεοχαράκη συνεχίζονται και τον μήνα Φεβρουάριο.Τις Τρίτες 9/2, 23/2, 2/3 και 16/3, στις 18:00-20:00, θα πραγματοποιηθεί το διαδικτυακό σεμινάριο, για ενήλικες, «ΣΕΛΦ ART: Ταξιδεύοντας στον ΕΑΥΤΟ με στάσεις σε τέσσερα καλλιτεχνικά ρεύματα». Την Τετάρτη 9 Φεβρουαρίου, στις 19:00, παρακολουθήστε το σεμινάριο «Τι μας έχει διδάξει η νευροεπιστήμη για τις επιπτώσεις της κακοποίησης στον αναπτυσσόμενο εγκέφαλο;». Παρακολουθήστε τις Πέμπτες 4,11,18 Φεβρουαρίου 2021, 18:00-20:00, το webinar «Συναισθηματική Νοημοσύνη, E.Q.». Παρακολουθήστε τις Τετάρτες 3, 10, 17, 24 Φεβρουαρίου και 3, 10, 17, 24 και 31 Μαρτίου, στις 20:00, τη νέα εκπαιδευτική δράση για ενήλικες «Λόγω τέχνης». Η τέχνη ως ψυχική και πνευματική τόνωση». Τις Παρασκευές 5, 12 και 19 Φεβρουαρίου, 19:00-20:30, ξεκινάει το webinar για ενήλικες «Ο Έρωτας στα Χρόνια του Zoom».

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Διαλέξεις

«Περιδιαβαίνοντας το Αιγαίο με τα μάτια ενός Γεωλόγου» – Rembrandt and the Cat

Η πολιτιστική πλατφόρμα «Rembrandt and the Cat» διοργανώνει την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου, στις 19:00, τη δωρεάν διαδικτυακή εκδήλωση «Περιδιαβαίνοντας το Αιγαίο με τα μάτια ενός Γεωλόγου». Με την αφήγηση του αναπληρωτή καθηγητή στο Τμήμα Γεωλογίας Βασίλη Μέλφου και το πολύτιμο εποπτικό υλικό που μοιράζεται μαζί μας ξεκινάμε από την προϊστορική περίοδο και καταλήγουμε στο σήμερα, ρίχνοντας κλεφτές ματιές στο μέλλον. «Ξαναδιαβάζουμε» την Ελληνική μυθολογία και ιστορία, και μιλάμε για άγνωστα ορυκτά και πετρώματα που σχηματίστηκαν σε ένα εξαιρετικά περίπλοκο γεωλογικό περιβάλλον, από τα σημαντικότερα παγκοσμίως, ακολουθώντας τον δρόμο των διακοσμητικών λίθων και των μετάλλων σε ολόκληρο τον κόσμο, με αφετηρία το Αιγαίο.

Παρασκευή 12/2 | 19:00

Δωρεάν | Κρατήσεις: [email protected]

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Together We Look / Μαζί Βλέπουμε» – MOMus

Το πρόγραμμα του MOMus «Together We Look / Μαζί Βλέπουμε», που αγαπήθηκε ιδιαίτερα από το κοινό, επιστρέφει την Τρίτη 9 Φεβρουαρίου με τον τέταρτο κύκλο διαδικτυακών συναντήσεων. Την Τρίτη 9/2 και την Παρασκευή 5/3, στις 19:00, θα πραγματοποιηθεί η online εκδήλωση «Το Τοπίο της Ουτοπίας». Έργα τέχνης από τη Συλλογή Κωστάκη και ειδικότερα από την έκθεση «Utopia Revisited» αποτελούν το μέσον πλοήγησης των δύο διαδικτυακών συναντήσεων του MOMus-Μουσείου Μοντέρνας Τέχνης. Ένα από τα ζητήματα που απασχόλησαν τους καλλιτέχνες της Ρωσικής Πρωτοπορίας ήταν το τοπίο, η φύση και ο χώρος μέσα από νέες οπτικές και με καινοτόμες για την εποχή προσεγγίσεις.

Τρίτη 9/2

Δωρεάν | Απαραίτητη δήλωση συμμετοχής

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Ψηφιακές συναντήσεις για την Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία ΙΙ – Μουσείο Ηρακλειδών

Το Μουσείο Ηρακλειδών διοργανώνει την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου, στις 19:00, την πρώτη από τις τέσσερις online συνάντησεις με θέμα «Ψηφιακές συναντήσεις για την Αρχαία Ελληνική Τεχνολογία ΙΙ». Με όχημα τις νέες τεχνολογίες και με τη χρήση εικόνων, video, αναπαραστάσεων αλλά και λόγου θα επισκεφθούμε τρεις χρονικές περιόδους, 4 περιοχές, τουλάχιστον έξι αξιοθαύμαστα επιτεύγματα μηχανικής, μαθηματικών, μεταλλουργίας, υδραυλικής, αστρονομίας και θα «συνομιλήσουμε» με περισσότερους των δύο σοφούς της αρχαιότητας. Πρώτη Συνάντηση: «To Ευπαλίνειο Όρυγμα».



Τετάρτη 10/2 | 19:00

Κόστος συμμετοχής ανά συνάντηση: 10€ | Πακέτο 4 συναντήσεων: 30€

Σύνδεση για εγγραφές και πληρωμή εδώ.

«Πανδημία: Τηλεματική, Υγεία και Άσκηση» – ΚΠΙΣΝ

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ) διοργανώνει την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021, στις 19:00, σε συνεργασία με το Τμήμα Αθλητικής Αριστείας – «Sports Excellence», διάλεξη με τίτλο «Πανδημία: Τηλεματική, Υγεία και Άσκηση». Αφορά τις εφαρμογές της τηλεματικής και συγκεκριμένα της τηλεϊατρικής και τηλε-παρακολούθησης για τη διασφάλιση της ποιοτικής υγείας στο πλαίσιο της εξατομικευμένης παρακολούθησης, αλλά και του Teletraining για βοήθεια στο σπίτι. Επίσης, θα συζητηθούν τα ψηφιακά μέσα που τίθενται στην υπηρεσία των ειδικών για τον πρώιμο εντοπισμό ταλαντούχων αθλητών παιδικής ηλικίας, ενώ ταυτόχρονα λειτουργούν και ως απαραίτητο εργαλείο για την αθλητική και κοινωνική εξέλιξη των παιδιών.

Πέμπτη 11/2 | 19:00

Δωρεάν

Παρακολουθήστε τη διάλεξη εδώ.

Video Art Μηδέν: ενότητες βιντεοτέχνης online

Το Video Art Μηδέν συνεχίζει τις online προβολές του το Φεβρουάριο, παρουσιάζοντας 4 ενότητες βιντεοτέχνης που θα είναι ανοικτές για το κοινό όλο το μήνα, αυτή τη φορά εστιάζοντας στις συνεργασίες. Οι καλλιτεχνικοί διευθυντές των φεστιβάλ, του Ισπανικού PROYECTOR, Mario Gutiérrez Cru και του Ιταλικού Over The Real, Maurizio Marco Tozzi, προσκλήθηκαν να παρουσιάσουν τις επιλογές τους, ενώ οι Εύη Στάμου και Pietro Radin (επιμελητές του Balkan Can Kino στην Αθήνα) προσκλήθηκαν να επιμεληθούν μια επιλογή έργων βιντεο-ποίησης και οι Όλγα και Γιούλα Παπαδοπούλου επιμελήθηκαν ένα αφιέρωμα στα Βαλκάνια. Οι ενότητες θα παραμείνουν ανοικτές 1-28 Φεβρουαρίου 2021 στο κανάλι του Video Art Mηδέν στο youtube.

1-28 Φεβρουαρίου 2021

Δωρεάν

Δείτε τις ενότητες εδώ.

Από το cult στο κλασικό: Online διαλέξεις της Ελληνομαερικανικής Ένωσης με τον Αβραάμ Κάουα

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει τον κύκλο διαλέξεων «Από το cult στο κλασικό: Η επιστροφή του pop culture» του συγγραφέα, μεταφραστή και θεωρητικό του πολιτισμού Αβραάμ Κάουα. Ο κύκλος περιλαμβάνει 6 διαλέξεις και πραγματοποιείται online κάθε Τετάρτη, 27/1-3/3/2021, 19:00-21:00. Λατρεμένο όσο και κατακριτέο, το pop culture ακροβατεί πάντα μεταξύ αποδοχής και περιθωρίου. Στο σινεμά, στα κόμικς και στην τηλεόραση, δείγματά του γίνονται αρχικά αποδεκτά μόνο από «μυημένες» μειονότητες για να καταλήξουν εκφράσεις του mainstream και του κατεστημένου -αλλά και να κατακριθούν ξανά. Σε αυτή τη διαδρομή τους, τέτοια δείγματα γίνονται διαχρονικά και ερμηνεύονται με απροσδόκητους, αποκαλυπτικούς τρόπους.

Τετάρτη 10/2 | 19:00-21:00

Μέσω zoom

Μεμονωμένη διάλεξη: 8€

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Οι Συναντήσεις τις Πέμπτης» – Ελληνοαμερικανική Ένωση

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση και ο «Φωτογραφικός Κύκλος» παρουσιάζουν τις «Συναντήσεις της Πέμπτης», online και για τον Ιανουάριο του 2021. Στις «Συναντήσεις», ο Πλάτων Ριβέλλης επιλέγει και παρουσιάζει σύγχρονους Έλληνες φωτογράφους-μέλη του «Φωτογραφικού Κύκλου», αναλύει το καλλιτεχνικό έργο τους και συνομιλεί μαζί τους για τις θεματικές, τις προσεγγίσεις και τις επιλογές τους. Στην συνέχεια, το κοινό θέτει τα ερωτήματά του και τις σκέψεις του. Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021, στις 19:00, αφιέρωμα στη Βάλια Γκέντσου και τη Λία Ζαννή.

Πέμπτη 11/2 | 19:00

Δωρεάν | Απαραίτητη κράτηση θέσης.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Ίδρυμα Θεοχαράκη: Online Διαλέξεις



Οι κύκλοι των online διαλέξεων του Ιδρύματος Θεοχαράκη συνεχίζονται τον Φεβρουάριο του 2021 και θα πραγματοποιηθούν, live streaming, μέσω zoom. 2,9,16,23 Φεβρουαρίου 2021, 20:00 – 22:00, παρακολουθήστε τη διάλεξη του Τάκη Θεοδωρόπουλου «Το γένος των γυναικών: Ελένη, Μήδεια, Κλυταιμνήστρα, Φαίδρα, Ηλέκτρα, Αντιγόνη». 3,10,17,24 Φεβρουαρίου 2021, 18:00-20:00, τη διάλεξη του Στέλιου Ράμφου «Προϊστορία και ιστορία της Παλιγγενεσίας (A’ μέρος)». 19, 26 Ιανουαρίου 2021 και 2,9 Φεβρουαρίου 2021, 18:00-20:00 παρακολουθήστε τη διάλεξη του Γιώργου Κοντογιώργη «1821-2021: Δύο αιώνες αποδόμησης του οικουμενικού ελληνισμού».

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Άλλες Δράσεις

«Ψηφιακό παιχνίδι για μεγάλους: Ορίζοντας το σώμα» – Ίδρυμα Γουλανδρή

Στο πλαίσιο της πρωτότυπης δράσης «Ψηφιακό παιχνίδι για μεγάλους», η οποία είναι ειδικά σχεδιασμένη για άτομα άνω των 65 ετών, το Ίδρυμα Β&Ε Γουλανδρή και η seveneleven παρουσιάζουν τη δεύτερη θεματική ενότητα των εβδομαδιαίων διαδικτυακών ξεναγήσεων, «Ορίζοντας το σώμα». Η δράση πραγματοποιείται διαδικτυακά μέσω Zoom κάθε Πέμπτη, στις 19.00. Ανά διαδικτυακή συνάντηση γίνονται δεκτοί έως 25 συμμετοχές. Η δράση απευθύνεται σε άτομα άνω των 65 ετών και σε άτομα με ήπια γνωσιακή διαταραχή κάθε ηλικίας.

Πέμπτη 11/2 | 19:00

Δωρεάν | Κρατήσεις θέσεων εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.