Super Bowl 2021: Οι πιο εντυπωσιακές στιγμές του φετινού show

Πέρσι τέτοια εποχή όλοι μιλούσαν για το συγκλονιστικό ντουέτο της Τζένιφερ Λόπεζ και της Σακίρα –και τις στυλιστικές τους επιλογές– στο γεμάτο κόσμο Super Bowl. Φέτος, τα πράγματα ήταν διαφορετικά, αφού το show πραγματοποιήθηκε χωρίς κοινό, καθώς και με μέτρα κοινωνικής αποστασιοποίησης. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι το σόου, με πρωταγωνιστή τον The Weeknd, δεν ήταν εντυπωσιακό. Την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου, ο «μυστηριώδης» άνδρας της R&B μας χάρισε μία μοναδική βραδιά γεμάτη επιτυχίες, ενώ οι συναρπαστικές στιγμές δεν έλειψαν χάρη στα opening acts, αλλά και τα… διαφημιστικά σποτ.

Ας ρίξουμε λοιπόν μια ματιά στα highlights της χτεσινής βραδιάς.

Το show του The Weeknd

Εδώ και ένα χρόνο, ο σταρ της R&B εμφανιζόταν σε βραβεία και βίντεο κλιπ γεμάτος αίματα και επιδέσμους, ενώ σε ένα σοκαριστικό βίντεο κλιπ φαινόταν να έχει κάνει μία… ακραία πλαστική επέμβαση, που τελικά αποτελούσε μέρος της περσόνας του. Χτες το βράδυ, o The Weeknd άφησε όλα αυτά πίσω του και τα έδωσε όλα στην μεγάλη «σκηνή» (ή μάλλον στις κερκίδες) του Super Bowl -με το κανονικό του πρόσωπο.

Στο εντυπωσιακό show του, ο τραγουδιστής ερμήνευσε όλες τις μεγάλες του επιτυχίες, το «Starboy», το «Can’t Feel My Face», το «I Feel It Coming», το «Blinding Lights», το βραβευμένο με Grammy «Earned It», το «The Hills» και άλλα.

. @TheWeeknd kicks off the #PepsiHalftime show with Starboy! #SBLV pic.twitter.com/DFAi1LNtNl



Με ένα set που θύμιζε σκηνή του Las Vegas, ο The Weeknd έμεινε πιστός στο κόνσεπτ του «After Hours», φορώντας μάλιστα την «λαμπερή» εκδοχή του ίδιου κόκκινου κουστουμιού που φορούσε καθ’ όλη τη διάρκεια της προώθησης του άλμπουμ του. Ξεκινώντας με μία γκόσπελ χορωδία -που τηρούσε τους κανόνες κοινωνικής αποστασιοποίησης, στη συνέχεια στο πλευρό του είδαμε δεκάδες εντυπωσιακές χορεύτριες με ανατριχιαστικές μάσκες, που έδωσαν ένα κινηματογραφικό feeling στην όλη ερμηνεία.

Το πιο εντυπωσιακό, όμως, ήταν το φινάλε με το «Blinding Lights», όπου ο The Weeknd μεταφέρθηκε από τις κερκίδες στο γήπεδο, για να δώσει την ερμηνεία της ζωής του με ένα συναρπαστικό χορευτικό νούμερο να τον συνοδεύει.

Η Αμάντα Γκόρμαν κλέβει για ακόμη μια φορά την παράσταση



Φυσικά, μιλώντας για τα highlights της βραδιάς δεν θα μπορούσαμε να μην αναφέρουμε την Αμάντα Γκόρμαν, την νεαρή ποιήτρια που τράβηξε τα βλέμματα στην ορκωμοσία του Προέδρου Τζο Μπάιντεν με το συγκινητικό ποίημα της. Η 22χρονη ποιήτρια εμφανίστηκε και στο Super Bowl, όπου ερμήνευσε ένα νέο ποίημα της, με τίτλο «Χορός των Καπετάνιων», που αποτελεί ένα φόρο τιμής σε τρεις «καπετάνιους», τον βετεράνο Τζέιμς Μάρτιν που είναι εθελοντής σε οργανισμούς για πρώην στρατιώτες και παιδιά που βρίσκονται σε κίνδυνο, τον καθηγητή Τριμέιν Ντέιβις και την διευθύντρια νοσηλευτικής στην Εντατική της Τάμπα, Σούζι Ντόρνερ. Όλοι τους είχαν ειδική πρόσκληση στο παιχνίδι από το NFL.

Η punk εμφάνιση της Μάιλι Σάιρους



Η Μάιλι Σάιρους ήταν ένα από τα opening acts της βραδιάς, που μας κράτησε το ενδιαφέρον μέχρι την εμφάνιση του The Weeknd. Σε μία εκδήλωση, με τίτλο «TikTok Tailgate Super Bowl Pregame Show», η τραγουδίστρια μας χάρισε μία καταπληκτική διασκευή του «Rebel Girl» των Bikini Kill, αλλά και δύο guest εμφανίσεις από την Τζοάν Τζετ και τον Μπίλι Άιντολ.

Ο Τιμοτέ Σαλαμέ ως… Ψαλιδοχέρης σε διαφημιστικό σποτ

Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος τα διαφημιστικά σποτ κατά τη διάρκεια του Super Bowl ήταν παραπάνω από ενδιαφέροντα. Ως ένα τηλεοπτικό γεγονός που προσελκύει εκατομμύρια τηλεθεατές, είναι λογικό να επιλέγει μόνο συναρπαστικές διαφημίσεις, που συνήθως γυρίζονται μόνο για το συγκεκριμένο διάστημα. Μία τέτοια διαφήμιση ήταν της Κάντιλακ, όπου είδαμε την Γουαινόνα Ράιντερ ξανά στον ρόλο της Κιμ Μπογκς, αυτή τη φορά με τον… γιο της, τον Edgar (Τιμοτέ Σαλαμέ) που είναι φυσικά Ψαλιδοχέρης, όπως ο πατέρας του.

Το… κοινό πιο διαφορετικό από ποτέ

Among the #SuperBowl crowd are 7,500 vaccinated healthcare workers and 30,000 cardboard cutouts https://t.co/hgxQIkzYEX

— BuzzFeed News (@BuzzFeedNews) February 8, 2021