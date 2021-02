10 διάσημοι που έλαβαν τίτλους τιμής από τη Βρετανική Βασιλική Οικογένεια

Εάν ακούτε πολλές φορές να αποκαλούν τον ηθοποιό Μάικλ Κέιν ως «Sir» και αναρωτιέστε γιατί, η απάντηση βρίσκεται εδώ. Πρόκειται για μια τιμητική διάκριση που του έχει δοθεί από την Βρετανική Βασιλική Οικογένεια.

Για την ακρίβεια, η Βασιλική Οικογένεια αποφασίζει να χρίσει κάποιους άντρες Ιππότες και κάποιες γυναίκες Ντάμες. Ο τίτλος με τον αγγλικό του όρο λέγεται Knight and Dame Grand Cross. Όποιος κατέχει αυτόν τον τίτλο μπορεί να χρησιμοποιήσει μπροστά από το όνομά του το «Sir» και το «Dame» για άντρες και γυναίκες αντίστοιχα.

Στην αρχή απευθυνόταν σε ανθρώπους με τιμητική κοινωνική και στρατιωτική συμπεριφορά σε περιόδους πολέμου. Πλέον, αφορά οποιονδήποτε που έχει συνεισφέρει σε καλλιτεχνικά επιτεύγματα ή φιλανθρωπίες. Απευθύνεται, κυρίως, σε Βρετανούς χωρίς να αποκλείει και ανθρώπους που δεν κατάγονται από τη Μεγάλη Βρετανία και οι οποίοι λαμβάνουν την τιμή αλλά δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον τίτλο «Sir/ Dame» μπροστά από το όνομά τους.

Ας δούμε, λοιπόν, 10 διάσημους καλλιτέχνες που έχουν λάβει αυτούς τους τίτλους τιμής.

1. Τουίγκι

Η Τουίγκι, το διάσημο supermodel της δεκαετίας του 1960, έλαβε τον τίτλο της Ντάμας το 2019 από τον Πρίγκιπα Τσάρλς για την συνεισφορά της στην μόδα, τις τέχνες και τη φιλανθρωπία.

2. Άντονι Χόπκινς

Ο οσκαρικός ηθοποιός, γνωστός για τον ρόλο του ως Hannibal Lecter, έλαβε τον τίτλο του από την Βασίλισσα Ελισάβετ το 1993. Στο παρελθόν και συγκεκριμένα το 1987, είχε λάβει έναν κατώτερο τίτλο, αυτόν του Officer of the Most Excellent Order of the British Empire ή OBE.

3. Μάγκι Σμιθ

Η αγαπητή σε όλους ηθοποιός, κυρίως μέσα από τον ρόλο της καθηγήτριας ΜακΓκόναγκαλ στον Χάρι Πότερ, χρίστηκε Ντάμα το 1990. Το 2014 έλαβε ακόμη έναν τίτλο, Companion of Honor (CH), ο οποίος δίνεται σε όσους έχουν «μεγάλη συνεισφορά στις τέχνες, την επιστήμη, την φαρμακευτική ή στην κυβέρνηση που διαρκεί ένα μεγάλο χρονικό διάστημα».

4. Πολ ΜακΚάρτνεϊ

Το θρυλικό μέλος των Beatles χρίστηκε Ιππότης το 1997 για τη συνεισφορά του στην μουσική. Σύμφωνα με τον ίδιο, μετά από το γεγονός, τα υπόλοιπα μέλη του συγκροτήματος τον πείραζαν διαρκώς. «Με αποκαλούν Μεγαλιότατε» είχε δηλώσει. Βέβαια, το 2018 χρίστηκε και ο Ρίνγκο Σταρ!

5. Αντζελίνα Τζολί

Η Αμερικανίδα ηθοποιός είναι στην λίστα των ονομάτων που χρίστηκαν από τη Βασιλική Οικογένεια παρόλο που δεν κατάγονται από τη Μεγάλη Βρετανία. Το 2014 της δόθηκε ο τίτλος της Ντάμας από τη Βασίλισσα Ελισάβετ και αναφερόταν, όχι στο υποκριτικό της ταλέντο αλλά στον αγώνα της για την υπεράσπιση των γυναικών ενάντια στη σεξουαλική βία.

6. Μάικλ Κέιν

Το 2000 δόθηκε στον ηθοποιό Μάικλ Κέιν ο τίτλος του Ιππότη που του χάρισε την προσφώνηση «Sir» μπροστά από το όνομά του, που τόσο του ταιριάζει. Χρησιμοποίησε το πραγματικό του όνομα, Maurice Micklewhite, προς τιμήν του πατέρα του. Όπως είχε πει ο ίδιος «Πήρα το όνομά μου από τον πατέρα μου και τώρα χρίστηκα Ιππότης στο όνομά του γιατί αγαπώ τον πατέρα μου».

7. Ελίζαμπεθ Τέιλορ

Έχει πάρει πολλούς επαίνους στην Αμερική, όπως το τιμητικό παράσημο της Γαλλικής Λεγεώνας το 1987, ενώ το 2000 κατέκτησε και την τιμή της Ντάμας.

8. Έλτον Τζον

Ο μεγάλος Άγγλος μουσικός -και στενός φίλος της Πριγκίπισσας Νταϊάνα– χρίστηκε Ιππότης από τη Βασίλισσα Ελισάβετ το 1998.

9. Άννα Γουίντουρ

Η δημοσιογράφος και αρχισυντάκτρια της Vogue παγκοσμίως από το 1988, έλαβε την τιμή της Ντάμας το 2017 από τη Βασίλισσα Ελισάβετ για την συνεισφορά της τόσο στην μόδα όσο και στη δημοσιογραφία.

10. Ντάνιελ Ντέι-Λιούις

Ο πολυβραβευμένος ηθοποιός χρίστηκε Ιππότης το 2014 από τον Πρίγκιπα Γουίλιαμ.