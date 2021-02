Για το Παιδί

«Μικροί καλλιτέχνες εν δράσει» – Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου

Το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου έχει σχεδιάσει και προτείνει μία ξεχωριστή σειρά ψηφιακών εικαστικών εργαστηρίων για παιδιά 3-10 ετών, με έμπνευση τους ανθρώπους πίσω από σπουδαία έργα τέχνης αλλά και μέσα σε αυτά καθώς και τους ανθρώπους που έδωσαν ζωή στο παλιό εργοστάσιο φωταερίου της Αθήνας. Χωρίς να βγούμε καν απ’ το δωμάτιό μας, ταξιδεύουμε μέσα από την παγκόσμια τέχνη στα έργα πέντε μεγάλων καλλιτεχνών από διάφορες εποχές και διαφορετικά καλλιτεχνικά ρεύματα: από την Αναγέννηση στον υπερρεαλισμό και από εκεί στην pop art και τη σύγχρονη τέχνη.

1/2 έως 7/2

Διαθέσιμο όλο το 24ωρο

Βρείτε τις γραπτές οδηγίες εδώ.

Online εργαστήρια του Ίδρύματος Ευγενίδου

Το Ίδρυμα Ευγενίδου διοργανώνει μια σειρά online εργαστηρίων για παιδιά για τον μήνα Φεβρουάριο. Την Τετάρτη 3/2, στις 16:00 και το Σάββατο 6/2, στις 12:30, θα πραγματοποιηθεί το διαδικτυακό εργαστήρι «2D animation: Τεχνικές για δημιουργία ταινίας animation» για ηλικίες: 12-18. Την Παρασκευή 5/2, στις 16:00, σειρά έχει το online εργαστήριο «Μικροί Αρχιτέκτονες: Σχεδιάζω μια βιώσιμη πόλη», για ηλικίες 12-18 ετών. Το Σάββατο 6/2 στις 15:00 ακολουθεί το online εργαστήριο «Python 1: Εισαγωγή στην Python», για ηλικίες 12-18 ετών. Και το Σάββατο 6/2, στις 10:00 π.μ., θα πραγματοποιηθεί το online εργαστήριο «Front-End Web Development».

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Σεξουαλική Αγωγή και Διαπροσωπικές Σχέσεις: Webinar για εφήβους – Ίδρυμα Ωνάση

Το Ίδρυμα Ωνάση διοργανώνει τις Πέμπτες, 14, 21 & 28 Ιανουαρίου και 4, 11 & 18 Φεβρουαρίου 2021, 18:00-19:30, το webinar για εφήβους «Σεξουαλική Αγωγή και Διαπροσωπικές Σχέσεις: Ευαισθητοποίηση, Ενημέρωση και Ενεργοποίηση Εφήβων. Όλες οι νέες και οι νέοι μπορούν να συμμετάσχουν ενεργά και βιωματικά, μέσα από συζήτηση, εισηγήσεις, καταγραφή ημερολογίου, δημιουργία ιστοριών, κουίζ και κοινή αναζήτηση και παρακολούθηση βίντεο στο διαδίκτυο. Επίσης, όλες και όλοι μπορούν να συμμετάσχουν σε ομαδική πλατφόρμα συνεργασίας και επικοινωνίας, όπου θα υπάρχει χώρος για να μοιραστούν τις ιστορίες τους, πραγματικές ή φανταστικές. Στην τελευταία συνάντηση, τα υλικά της ομάδας θα εξερευνηθούν θεατρικά μέσω αυτοσχεδιασμών και παιχνιδιών.

Πέμπτη 4/2 | 18:00 – 19:30

Έφηβοι 14-16 ετών | Δωρεάν

Πληροφορίες — Κρατήσεις: [email protected]

Διαβάστε περισσότερα εδώ.

#Public: Ο Βασίλης Χαραλαμπόπουλος μιλά για το πρώτο του παιδικό βιβλίο «Ο Ροδομάγουλος»

Ο αγαπημένος ηθοποιός Βασίλης Χαραλαμπόπουλος μέσα από το πρώτο του παιδικό βιβλίο «Ο Ροδομάγουλος», που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Κάκτος, θα μας ταξιδέψει στ’ αστέρια, την Παρασκευή 5/2 στις 19:00. Μαζί του σε αυτή την περιπλάνηση θα είναι οι: Δέσποινα Βανδή, Χρήστος Θηβαίος, Μαρία Ναυπλιώτου. Θες και εσύ να πάρεις μέρος στο ταξίδι του Ροδομάγουλου; Μπες στις σελίδες του Public στο Facebook, YouTube και blog και φύγαμε.

Παρασκευή 5/2 | 19:00

Δωρεάν

Δείτε την εκδήλωση εδώ.

Ιστορίες από Τέχνη: Διαδικτυακό εργαστήρι για παιδιά 6-11 ετών

Το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης διοργανώνει, από τις 9 Ιανουαρίου 2021, τη σειρά εικαστικών, διαδικτυακών εργαστηρίων για παιδιά 6-11 ετών, «Ιστορίες από Τέχνη». Ένα ταξίδι στην Τέχνη με αφορμή το έργο σπουδαίων καλλιτεχνών. Σε κάθε διαδικτυακή συνάντηση τα παιδιά ανακαλύπτουν διαφορετικά έργα, τεχνικές και τρόπους έκφρασης. Στόχος είναι η εξοικείωση τους με έννοιες και μορφικά στοιχεία που χρησιμοποιούνται στις εικαστικές τέχνες ώστε να μπορούν να τα ερμηνεύσουν και αργότερα να τα χρησιμοποιήσουν. Τέλος, τα παιδιά θα δημιουργούν τα δικά τους έργα χρησιμοποιώντας χρώματα, πολλή φαντασία αλλά και τεχνικές των μεγάλων ζωγράφων. Πέμπτη online συνάντηση: Σάββατο 6/2 στις 17:00 «Henri Matisse: Ζωγραφίζοντας με το ψαλίδι!».

Σάββατο 6/2 | 17:00

Κόστος Συμμετοχής: Συμμετοχή εργαστήριο: 12€

Πληροφορίες – Κρατήσεις: Τ: 2103250341 | Ε: [email protected]

Για δηλώσεις συμμετοχής εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Ο Γύρος του Κόσμου μέσα από τις Τέχνες – Ομάδα έκφρασης και παιχνιδοπλασίας «Αερικό»

Η Ομάδα Έκφρασης και Παιχνιδοπλασίας «Αερικό» διοργανώνει από το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2021, στις 19:00, το πολιτιστικό διαδικτυακό εργαστήρι για παιδιά 5-9 ετών, «Ο Γύρος του Κόσμου μέσα από τις Τέχνες: Αζτέκοι-Ίνκα-Μάγια». Γνωρίζουμε τους ανθρώπους που ζουν εκεί, ακούμε παραμύθια, μαθαίνουμε για τον πολιτισμό τους, ακούμε τραγούδια και παίζουμε μουσική, ζωγραφίζουμε και κάνουμε κατασκευές. Για τα υλικά που θα χρειαστείτε πατήστε εδώ.

Σάββατο 6/2 | 19:00

Συμμετοχή: 8 ευρώ ή 12 ευρώ για αδέλφια | 4 ευρώ για τους Φίλους-Συνδρομητές του Αερικού.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ 23ο ΦΝΘ: Ξεκίνησαν οι αιτήσεις για τα online εργαστήρια podcast

«Γνωριμία με το Σκάκι» – ΚΠΙΣΝ

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος διοργανώνει την Κυριακή 7 και 21 Φεβρουαρίου 2021, στις 17:00 το διαδικτυακό εργαστήριο για παιδιά 6-12 ετών, «Γνωριμία με το Σκάκι». Το εργαστήριο απευθύνεται τόσο σε παιδιά που δεν έχουν καμία επαφή με το σκάκι, όσο και σε παιδιά που γνωρίζουν ήδη τους κανόνες του παιχνιδιού. Τα παιδιά, μέσα από το σκάκι, καλλιεργούν τη στρατηγική σκέψη και την ικανότητα λήψης αποφάσεων με διασκεδαστικό και δημιουργικό τρόπο.

Κυριακή 7/2 | Zoom

1ο slot: 17.00 – 17.45, για παιδιά που δεν γνωρίζουν τους κανόνες

2ο slot: 18.00-18.45, για παιδιά που γνωρίζουν τους κανόνες

Δωρεάν με ηλεκτρονική προεγγραφή.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Διαδικτυακά εκπαιδευτικά προγράμματα Ιδρύματος Θεοχαράκη

Τα διαδικτυακά εκπαιδευτικά προγράμματα, για παιδιά, του Ιδρύματος Θεοχαράκη συνεχίζονται και τον μήνα Φερβουάριο. Τα Σάββατα 6, 13, 20, 27 Φεβρουαρίου, 6, 20 Μαρτίου 2021, 18:00-20:00, θα πραγματοποιηθεί το σεμινάριο για εφήβους «Η τέχνη της αγχιμαχίας (debate): Ρητορικές αντιπαραθέσεις». Τις Κυριακές 7, 14, 21, 28 Φεβρουαρίου 2021, 11:00-12:00, το πρόγραμμα για παιδιά 8-12 ετών & γονείς «Παίζω με τις τέχνες με αφορμή μια έκθεση». Τις Κυριακές 7, 14, 21 και 28 Φεβρουαρίου, 16:00-17:30, θα πραγματοποιηθεί το εργαστήριο για παιδιά 8-12 ετών «Γράφω, Παίζω και Δημιουργώ».

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Sophie: Ολόκληρη η δισκογραφία της πρωτοπόρας μουσικού που έφυγε νωρίς

Βιβλίο

Ο κόσμος του χθες, ο κόσμος του αύριο: Διαδικτυακή παρουσίαση από τις εκδόσεις Καστανιώτη

Το Ιβηροαμερικανικό Φεστιβάλ Λογοτεχνίας στην Αθήνα ΛEA και οι Εκδόσεις Καστανιώτη, με τη χορηγία του Ινστιτούτου Θερβάντες της Αθήνας, και υπό την αιγίδα των Πρεσβειών της Ισπανίας και του Μεξικού και τη συνεργασία της Σχολής Ιβηροαμερικανικών Γλωσσών και Πολιτισμών Abanico, παρουσιάζουν την ανθολογία «Ο κόσμος του χθες, ο κόσμος του αύριο» την Τετάρτη, 3 Φεβρουαρίου 2021, στις 18:00. Θα μιλήσουν οι: Ελένα Μεδέλ, Χουάν Βιγιόρο, Πέτρος Μάρκαρης και Κωνσταντίνος Παλαιολόγος. Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανα με ταυχρόνη διερμηνεία από το Facebook και το κανάλι YouTube του Φεστιβάλ ΛΕΑ.

Τετάρτη 3/2 | 18:00

Δωρεάν | Μέσω zoom

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Έγκλημα κάτω από τον ήλιο: H αστυνομική λογοτεχνία της Μεσογείου – Rembrandt and the Cat

Η πολιτιστική πλατφόρμα Rembrandt and the Cat διοργανώνει την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου 2021, στις 19:00, online διάλεξη με τη συγγραφέα Ευτυχία Γιαννάκη και θέμα «Έγκλημα κάτω από τον ήλιο: η αστυνομική λογοτεχνία της Μεσογείου». Ένα οδοιπορικό στον χάρτη της Μεσογείου με αναφορές στους σημαντικότερους συγγραφείς του είδους στην Ελλάδα, την Ιταλία, τη Γαλλία, την Ισπανία, την Αλγερία, την Αίγυπτο, το Ισραήλ, την Κύπρος, την Τουρκία ενώ παράλληλα εξετάζουμε τον χαρακτήρα του ερευνητή στις ιστορίες αυτές, τη σχέση του με τους ερευνητές της παγκόσμιας λογοτεχνίας, τα θέματα που μοιάζει να προτιμά η αστυνομική λογοτεχνία της Μεσογείου και το πώς αυτά επηρεάζονται από τη γλώσσα, την αισθητική, τις τέχνες, την ατμόσφαιρα των τόπων.

Παρασκευή 5/2, 19:00 | Zoom

Συμμετοχή: 7€

Κρατήσεις: [email protected]

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Συζήτηση με αφορμή τη διασκευή σε graphic novel του βιβλίου της Άλκης Ζέη «O μεγάλος περίπατος του Πέτρου»

Η Athens Comics Library και οι εκδόσεις Μεταίχμιο μας προσκαλούν σε μια διαδικτυακή συζήτηση με αφορμή το εμβληματικό μυθιστόρημα της Άλκης Ζέη που επαναδηµιουργήθηκε ως graphic novel, «Ο Μεγάλος Περίπατος του Πέτρου», την Παρασκευή, 5 Φεβρουαρίου 2021, στις 7 το βράδυ. Η συγγραφέας Αγγελική Δαρλάση και ο κοµίστας Δηµήτρης Μαστώρος που υπογράφουν τη διασκευή, καθώς και η συντονίστρια εκπαιδευτικών προγραμμάτων της Athens Comics Library Βασιλεία Βαξεβάνη συζητούν για το graphic novel-φόρο τιµής από τους δηµιουργούς νεότερων γενιών σ’ ένα αγαπηµένο κλασικό βιβλίο της ελληνικής λογοτεχνίας.

Παρασκευή 5/2 | 19:00

Δωρεάν

Δείτε την εκδήλωση εδώ.

Σεμινάρια «Δημιουργώντας το δικό μου narrative workbook για την τάξη μου»: Webinars για εκπαιδευτικούς – Ίδρυμα Ωνάση

Το Ίδρυμα Ωνάση διοργανώνει τις Τρίτες 12, 19, 26 Ιανουαρίου και 2, 9, 16 Φεβρουαρίου 2021, 18:00-19:30, τη σειρά online εργαστηρίων «Δημιουργώντας το δικό μου narrative workbook για την τάξη μου: Η αφήγηση ως εργαλείο δημιουργικότητας», για εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων. Πώς μπορεί ένας εκπαιδευτικός να ενεργοποιήσει τους μαθητές, προκειμένου να προσεγγίσουν με τον δικό τους τρόπο τη γνώση; Μέσα από διαφορετικούς δρόμους αφήγησης, οι εκπαιδευτικοί κάθε ειδικότητας δημιουργούν ένα ατομικό workbook, το οποίο μπορούν να χρησιμοποιούν ως εργαλείο στην καθημερινή τους εργασία. Η δημιουργική γραφή, το storytelling και το fan fiction είναι μόνο κάποιοι από τους τρόπους προσέγγισης επιλεγμένων θεμάτων της διδακτέας ύλης.

Τρίτη 2/2 | 18:00 – 19:30

Κόστος: 6€

Πληροφορίες – κρατήσεις: [email protected]

Περισσότερα εδώ.

Webinar: Οι προπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία – Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος

Το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος διοργανώνει την Τετάρτη 3 Φεβρουαρίου 2021, στις 17:00, το webinar με τίτλο «Οι προπτυχιακές σπουδές στη Γαλλία», στο πλαίσιο του «Rendez-vous Campus France». Τα βασικά σημεία αυτής της διάλεξης θα είναι: Η συνολική παρουσίαση της ανώτατης γαλλικής εκπαίδευσης, οι προϋποθέσεις και οι διαδικασίες εισαγωγής στον πρώτο κύκλο σπουδών (Licence), η φοιτητική ζωή στη Γαλλία. Στο τέλος της διάλεξης, το κοινό θα έχει τη δυνατότητα να θέσει ερωτήσεις σχετικά με τη διαδικασία των αιτήσεων εισαγωγής ή με οποιοδήποτε θέμα αφορά τις σπουδές στη Γαλλία.

Τετάρτη 3/2 | 17:00

Δωρεάν | Εγγραφές εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

[relart 3]

Διαδικτυακό εργαστήρι μελέτης και ανάπτυξης προφορικότητας – ΠΙΟΠ

To Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) διοργανώνει, τις Πέμπτες 4, 11, 18 και 25 Φεβρουαρίου, το διαδικτυακό εργαστήρι μελέτης και ανάπτυξης προφορικότητας «Παραμύθι κι όνειρο», για ενήλικες, με τον αφηγητή-ιστορητή Στέλιο Πελασγό. Οι συμμετέχοντες θα αντιληφθούν την αξία του προφορικού λόγου για την εξιστόρηση λαϊκών παραμυθιών και ονείρων. Θα έχουν την ευκαιρία να διηγηθούν ένα όνειρο χρησιμοποιώντας εργαλεία που παρέχει η τεχνολογία καθώς και να αποδώσουν ένα παραμύθι μέσα από τη διαδικτυακή επικοινωνία. Τέλος, θα δημιουργήσουν τις δικές τους ιστορίες αξιοποιώντας παραδοσιακές αλλά και σύγχρονες μορφές προφορικής έκφρασης.

Πέμπτη 4/2 | 11:00-13:00

Δωρεάν

Για εγγραφές και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Διαδικτυακό εργαστήριο με την ομάδα «Εν Δυνάμει» – MOMus

Το MOMus-Πειραματικό Κέντρο Τεχνών και η ομάδα Εν Δυνάμει ξεκινούν μία σειρά ανοικτών διαδικτυακών συζητήσεων, για κοινό 20-35 ετών, πάνω σε συγκεκριμένες θεματικές ενότητες, με σκοπό την ανταλλαγή ιδεών και απόψεων, τη δημιουργική ζύμωση, το άνοιγμα ενός ερευνητικού δρόμου, που θα τροφοδοτήσει με υλικό για την επερχόμενη εικαστική εγκατάσταση της ομάδας Εν Δυνάμει. Οι συναντήσεις θα ξεκινήσουν το Σάββατο 6 Φεβρουαρίου 2021 (18:00-20:00), θα πραγματοποιούνται κάθε Σάββατο, 18:00-20:00, έως τις 20 Μαρτίου 2021 (διάρκεια 6 εβδομάδων) και θα είναι εστιασμένες σε τρεις θεματικές: Οπτική ταυτότητα του εγώ, Χώρος και ταυτότητα και Χρόνος-σταθμοί ζωής.

Σάββατο 6/2 | 18:00

Για εγγραφές και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Eργαστήριο Δραματοθεραπείας «Νέα σκηνή, νέες ιστορίες…»

H Ξένια Μαλαθράκη, Ψυχολόγος, Δραματοθεραπεύτρια (Pg.Dipl.), Κλινική εκφραστική θεραπεύτρια, ηθοποιός & συντονίστρια της ομάδας αυτοσχεδιαστικού θεάτρου playback «StoryDrops» και η Ειρήνη Τζελέπη, Συμβουλευτική Ψυχολόγος-Δραματοθεραπεύτρια (Pg. Dipl., MSc.), Ειδικός εικαστικής θεραπευτικής παρέμβασης σε παιδιά & εφήβους, διοργανώνουν την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου 2021, 17:00-20:30, το online εργαστήριο δραματοθεραπείας «Νέα σκηνή, νέες ιστορίες…». Μια νέα σκηνή με νέες ιστορίες όπου θα χρησιμοποιήσουμε την έννοια της μεταφοράς και τα σύμβολα σε όλα τα στάδια της διαδικασίας για να εξοικειωθούμε, να φτιάξουμε τις ιστορίες μας, να τις μοιραστούμε και να αντλήσουμε δύναμη από αυτές.

Κυριακή 7/2 | 17:00

Κόστος συμμετοχής: 25€

Πληροφορίες-Δηλώσεις συμμετοχής: Email: [email protected] – τηλ. 6972287633. Email: [email protected] – τηλ. 6945637529.

Δείτε περισσότερα εδώ.

Διαδικτυακά εκπαιδευτικά προγράμματα του Ιδρύματος Θεοχαράκη

Τα διαδικτυακά εκπαιδευτικά προγράμματα, για ενήλικες, του Ιδρύματος Θεοχαράκη συνεχίζονται και τον μήνα Φεβρουάριο. Την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου 2021, 19:00-21:00, ολοκληρώνεται το online σεμινάριο καλλιτεχνικής φωτογραφίας. Παρακολουθήστε τις Πέμπτες 4,11,18 Φεβρουαρίου 2021, 18:00-20:00, το webinar «Συναισθηματική Νοημοσύνη, E.Q.». Παρακολουθήστε τις Τετάρτες 3, 10, 17, 24 Φεβρουαρίου και 3, 10, 17, 24 και 31 Μαρτίου, στις 20:00, τη νέα εκπαιδευτική δράση για ενήλικες «Λόγω τέχνης». Η τέχνη ως ψυχική και πνευματική τόνωση». Τις Παρασκευές 5, 12 και 19 Φεβρουαρίου, 19:00-20:30, ξεκινάει το webinar για ενήλικες «Ο Έρωτας στα Χρόνια του Zoom».

Για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Διαλέξεις

Video Art Μηδέν: ενότητες βιντεοτέχνης online

Το Video Art Μηδέν συνεχίζει τις online προβολές του το Φεβρουάριο, παρουσιάζοντας 4 ενότητες βιντεοτέχνης που θα είναι ανοικτές για το κοινό όλο το μήνα, αυτή τη φορά εστιάζοντας στις συνεργασίες. Οι καλλιτεχνικοί διευθυντές των φεστιβάλ, του Ισπανικού PROYECTOR, Mario Gutiérrez Cru και του Ιταλικού Over The Real, Maurizio Marco Tozzi, προσκλήθηκαν να παρουσιάσουν τις επιλογές τους, ενώ οι Εύη Στάμου και Pietro Radin (επιμελητές του Balkan Can Kino στην Αθήνα) προσκλήθηκαν να επιμεληθούν μια επιλογή έργων βιντεο-ποίησης και οι Όλγα και Γιούλα Παπαδοπούλου επιμελήθηκαν ένα αφιέρωμα στα Βαλκάνια. Οι ενότητες θα παραμείνουν ανοικτές 1-28 Φεβρουαρίου 2021 στο κανάλι του Video Art Mηδέν στο youtube.

1-28 Φεβρουαρίου 2021

Δωρεάν

Δείτε τις ενότητες εδώ.

«Δίπτυχα: 2 Μουσεία, 2 Λίμνες, 2+2 Διαλέξεις» – ΠΙΟΠ

Συνεχίζεται ο κύκλος διαδικτυακών συναντήσεων που συνδιοργανώνουν το Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας (ΜΓΦΙ) και το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς (ΠΙΟΠ) με θέμα την άρρηκτη σχέση του πολιτισμού με το περιβάλλον. Η δεύτερη ψηφιακή συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 2 Φεβρουαρίου (Παγκόσμια Ημέρα Υγροτόπων) και ώρα 18:00 και επικεντρώνεται στη Λίμνη Στυμφαλία και σε πτυχές του πολιτισμού της περιοχής. Μπορείτε να στείλετε ερωτήσεις πριν ή κατά τη διάρκεια της συζήτησης, στο e-mail [email protected]

Τρίτη 2/2 | 18:00

Δωρεάν

Παρακολουθήστε τη διάλεξη εδώ.

Από το cult στο κλασικό: Online διαλέξεις της Ελληνομαερικανικής Ένωσης με τον Αβραάμ Κάουα

Η Ελληνοαμερικανική Ένωση παρουσιάζει τον κύκλο διαλέξεων «Από το cult στο κλασικό: Η επιστροφή του pop culture» του συγγραφέα, μεταφραστή και θεωρητικό του πολιτισμού Αβραάμ Κάουα. Ο κύκλος περιλαμβάνει 6 διαλέξεις και πραγματοποιείται online κάθε Τετάρτη, 27/1-3/3/2021, 19:00-21:00. Λατρεμένο όσο και κατακριτέο, το pop culture ακροβατεί πάντα μεταξύ αποδοχής και περιθωρίου. Στο σινεμά, στα κόμικς και στην τηλεόραση, δείγματά του γίνονται αρχικά αποδεκτά μόνο από «μυημένες» μειονότητες για να καταλήξουν εκφράσεις του mainstream και του κατεστημένου -αλλά και να κατακριθούν ξανά. Σε αυτή τη διαδρομή τους, τέτοια δείγματα γίνονται διαχρονικά και ερμηνεύονται με απροσδόκητους, αποκαλυπτικούς τρόπους.

Τετάρτη 3/2 | 19:00-21:00

Μέσω zoom

Μεμονωμένη διάλεξη: 8€

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Ελευσίνα: Διεκδικεί και πάλι το στοίχημα της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας

«Εθνικά Κινήματα και Φιλελληνισμός» – Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών

Με το Διεθνές Διαδικτυακό Συνέδριο με θέμα «Εθνικά Κινήματα και Φιλελληνισμός» ανοίγει το Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών (ΕΙΕ) τις δράσεις του για την επέτειο των 200 χρόνων από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Στο τριήμερο συνέδριο (4-6 Φεβρουαρίου 2021) συμμετέχουν περισσότεροι από 40 επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ενώ το κοινό μπορεί να παρακολουθήσει δωρεάν τις εργασίες του κατόπιν ηλεκτρονικής εγγραφής (εδώ). Το συνέδριο υλοποιείται με την υποστήριξη της «Πρωτοβουλίας 1821-2021». Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα του συνεδρίου εδώ.

4-6 Φεβρουαρίου 2021

Δωρεάν | Εγγραφές εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Ρωμανιώτικη τέχνη: Εκδήλωση στη μνήμη της Εσθήρ Κοέν – Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων

Το Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία μας προσκαλεί στη διαδικτυακή εκδήλωση «Ρωμανιώτικη τέχνη: Εκδήλωση στη μνήμη της Εσθήρ Κοέν» την Πέμπτη, 4 Φεβρουαρίου 2021, ώρα 19.00. Συμμετέχουν: Κωνσταντίνος Αν. Τασούλας, Πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων και Πρόεδρος του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, Μωυσής Ελισάφ, Δήμαρχος Ιωαννιτών, Σταύρος Ζουμπουλάκης, συγγραφέας, Πρόεδρος του Εφορευτικού Συμβουλίου της Εθνικής Βιβλιοθήκης / Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία, Ζανέτ Μπαττίνου, αρχαιολόγος / Διευθύντρια του Εβραϊκού Μουσείου Ελλάδος, Σάκης Νεγρίν, αρχιτέκτονας / μουσικός / Διευθυντής του Πνευματικού Κέντρου της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών. Την εκδήλωση συντονίζει ο κ. Ευάνθης Χατζηβασιλείου, καθηγητής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών / Γενικός Γραμματέας του Ιδρύματος της Βουλής των Ελλήνων για τον Κοινοβουλευτισμό και τη Δημοκρατία.

Πέμπτη 4/2 | 19:00

Δωρεάν

Παρακολουθήστε την εκδήλωση εδώ.

Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα | Πρόσωπα του Ήρωα: Uomini Famosi στην Ιταλική Αναγέννηση – ΚΠΙΣΝ

Το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος διοργανώνει την Πέμπτη 4 Φεβρουαρίου, στις 18:30, την online διάλεξη «Πρόσωπα του Ήρωα: Uomini Famosi στην Ιταλική Αναγέννηση», με εισηγήτρια την Μαρίνα Λαμπράκη-Πλάκα. Η ομότιμη καθηγήτρια ιστορίας της Τέχνης και Διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης θα μιλήσει για τους «ήρωες» της Ιταλικής Αναγέννησης, που ήταν οι πνευματικοί άνθρωποι -Αρχαίοι Έλληνες αλλά και σύγχρονοι ουμανιστές. Στο πάνθεον αυτό θα αγωνιστούν για να ενταχθούν και οι καλλιτέχνες.

Πέμπτη 4/2 | 18:30

Δωρεάν

Παρακολουθήστε την διάλεξη εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Συναντήσεις με δημιουργικούς ανθρώπους: Κυριακή Σαββίδου, σχεδιάστρια κοσμημάτων

Ίδρυμα Θεοχαράκη: Online Διαλέξεις – Εβδομάδα 25-31/1

Οι κύκλοι των online διαλέξεων του Ιδρύματος Θεοχαράκη συνεχίζονται τον Φεβρουάριο του 2021 και θα πραγματοποιηθούν, live streaming, μέσω zoom. 2,9,16,23 Φεβρουαρίου 2021, 20:00 – 22:00, παρακολουθήστε τη διάλεξη του Τάκη Θεοδωρόπουλου «Το γένος των γυναικών: Ελένη, Μήδεια, Κλυταιμνήστρα, Φαίδρα, Ηλέκτρα, Αντιγόνη». 3,10,17,24 Φεβρουαρίου 2021, 18:00-20:00, τη διάλεξη του Στέλιου Ράμφου «Προϊστορία και ιστορία της Παλιγγενεσίας (A’ μέρος)». 19, 26 Ιανουαρίου 2021 και 2,9 Φεβρουαρίου 2021, 18:00-20:00 παρακολουθήστε τη διάλεξη του Γιώργου Κοντογιώργη «1821-2021: Δύο αιώνες αποδόμησης του οικουμενικού ελληνισμού».

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.