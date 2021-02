Αντζελίνα Τζολί: Πότε αναμένεται να κάνει πρεμιέρα η νέα της ταινία «Those Who Wish Me Dead»;

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Warner Bros. η καινούρια ταινία του Τέιλορ Σεριντάν, «Those Who Wish Me Dead», με πρωταγωνίστρια τη βραβευμένη με όσκαρ ηθοποιό Αντζελίνα Τζολί, πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 14 Μαΐου στις κινηματογραφικές αίθουσες και ταυτόχρονα στη συνδρομητική υπηρεσία HBO Max, ακολουθώντας τον δρόμο και των υπόλοιπων κινηματογραφικών παραγωγών του στούντιο, για το 2021.

Λίγα λόγια για την ταινία

Βασισμένη, εν μέρει, στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Michael Koryta, η ταινία αποτελεί ένα νέο-γουέστερν θρίλερ που τοποθετείται κατά τη διάρκεια μιας πυρκαγιάς η οποία μαίνεται στην άγρια φύση της Μοντάνα και αφορά έναν νεαρό έφηβο, ο οποίος όντας αυτόπτης μάρτυρας μιας δολοφονίας, μπαίνει σε ένα πρόγραμμα προστασίας μαρτύρων. Υπό την προστασία μιας ειδικού στην επιβίωση προσπαθεί να ξεφύγει από τους δολοφόνους που τον καταδιώκουν, όμως η φωτιά στο δάσος απειλεί να τους «κατασπαράξει» όλους.

Στο πλευρό της Αντζελίνα Τζολί αναμένεται να συμμετέχουν οι Nicholas Hoult, Tyler Perry, Jon Bernthal, Aidan Gillen, Medina Senghore, Finn Little, Jake Weber, James Jordan και Tory Kittles.

Το διασκευασμένο σενάριο της ταινίας έχει αναλάβει ο ίδιος ο σκηνοθέτης. Ο Τέιλορ Σεριντάν, εκτός από ηθοποιός, έχει υπογράψει τα σενάρια πολυάριθμων θρίλερ, όπως το «Sicario: Ο εκτελεστής» (2015) και «Πάση Θυσία» (2016), το οποίο του χάρισε και μια υποψηφιότητα για όσκαρ Καλύτερου Πρωτότυπου Σεναρίου. Επιπλέον, το 2017 πραγματοποίησε και το σκηνοθετικό του ντεμπούτο με την ταινία «Στα Ίχνη του Ανέμου», με τους Τζέρεμι Ρένερ και Ελίζαμπεθ Όλσεν.

Την Αντζελίνα Τζολί, εκτός απροόπτου, θα απολαύσουμε μέσα στο 2021 στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel, με την ταινία «Eternals», στην οποία αναμένεται να συμπρωταγωνιστήσει με τους Τζέμμα Τσάν, Σάλμα Χάγιεκ, Κιτ Χάριγκτον κ.α.