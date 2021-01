Νίκολας Γουίντον: Νέο παιδικό βιβλίο για τον αφανή ήρωα που έσωσε 669 παιδιά από το Ολοκάυτωμα

Το νέο, παιδικό εικονογραφημένο βιβλίο, με τίτλο «Nicky & Vera:A Quiet Hero of the Holocaust and the Children He Rescued», του γεννημένου στην Τσεχία, Αμερικανού συγγραφέα και εικονογράφου Peter Sís, διηγείται την ιστορία του Νίκολας Γουίντον. Γνωστός ως ο «Βρετανός Σίντλερ», ο Νίκολας Γουίντον έσωσε συνολικά 669 παιδιά στην Τσεχοσλοβακία από τον εφιάλτη του Ολοκαυτώματος, μια ανάσα από το ξέσπασμα του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου.

Η πραγματική ιστορία πίσω από το βιβλίο

Ο Γουίντον, ένας 29χρονος Βρετανός χρηματιστή, του οποίου οι Εβραίοι γονείς είχαν μεταναστεύσει στην Αγγλία και είχαν ασπαστεί τον χριστιανισμό, διέκοψε τις χειμερινές του διακοπές το 1938 και μαζί με έναν φίλο του μετέβησαν στην Πράγα για να προσφέρουν εθελοντική εργασία. Εκεί συνάντησε περίπου 250,000 πρόσφυγες, Εβραίους στην πλειονότητά τους, οι οποίοι εγκατέλειψαν την περιοχή Σουδητία, στα δυτικά της Τσεχοσλοβακίας που είχε προσαρτηθεί από τους Ναζί.

Με τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο στον ορίζοντα οι γονείς επιζητούσαν διακαώς να οδηγήσουν τα παιδιά τους σε ασφαλές μέρος. Η Αγγλία, την περίοδο εκείνη, μπορούσε να δεχθεί πρόσφυγες κάτω των 17, με τον όρο ότι θα βρισκόντουσαν οικογένειες να τους φιλοξενήσουν. Ο Νίκολας Γουίντον αντιλαμβανόμενος ότι δεν υπήρχε αρκετός χρόνος να ακολουθηθούν οι επίσημες διαδικασίες, πήρε τα πράγματα στα χέρια του. Μέχρι το τέλος του επόμενου καλοκαιριού, χάριν σε έναν Άγγλο, του οποίου το όνομα δεν θα γνωρίζουν για δεκαετίες ολόκληρες, 669 παιδιά, ηλικίας 3 ετών και πάνω, μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο Λονδίνο.

Λίγα λόγια για το βιβλίο

«Πάντα προσπαθούσα να τιμήσω εξερευνητές, εφευρέτες και ονειροπόλους. Δεν έδινα ιδιαίτερη προσοχή στους αφανείς ήρωες» γράφει ο συγγραφέας Peter Sís. Το 2009, καθώς επισκεπτόταν το Εθνικό Μουσείο της Πράγας, έπεσε πάνω στις εκδηλώσεις για τα εκατό χρόνια από τη γέννηση του ανθρώπου που κάποιοι αποκαλούσαν ο «Βρετανός Σίντλερ»: «Εκεί «βρήκα» έναν άντρα ο οποίος θα αντικρίσει μια αδικία και θα κάνει κάτι για να την διορθώσει και ο οποίος ποτέ δεν θα ανακηρύξει τον εαυτό του ήρωα» πρόσθεσε.

Το νέο του βιβλίο εναλλάσσει γκρι-μπλε εικόνες αφιερωμένες στον ταπεινόφρονα και συγκρατημένο Νίκολας Γουίντον (Nicky για τους φίλους και την οικογένεια)- ο οποίος δεν είπε ποτέ σε κανέναν τι έκανε- με πιο πολύχρωμες εικόνες που περιγράφουν τη ζωή ενός από τα παιδιά που έσωσε, της Veruska (Vera) Diamantova (πιο γνωστή με το επίθετο του συζύγου της Gissing).

Η ιστορία της Vera Diamantova

Η Vera βρέθηκε, τον Ιούνιο του 1933, στο έβδομο από τα οκτώ τραίνα που μετέφεραν τα «Παιδιά του Γουίντον» από την Πράγα στο Λονδίνο, μαζί με την μεγαλύτερη αδερφή της Eva, η οποία δεν περιλαμβάνεται στο βιβλίο και άλλα 74 παιδιά. Ένα ένατο τραίνο, το οποίο θα μετέφερε, μεταξύ άλλων, τα ξαδέρφια της Vera, ήταν να αναχωρήσει την 1η Σεπτεμβρίου 1939, αλλά δεν έφυγε ποτέ από τον σταθμό. Η Γερμανία εισέβαλε στην Πολωνία και τα σύνορα έκλεισαν. Μόνο δύο παιδιά από το τελευταίο αυτό τραίνο επέζησαν του πολέμου.

Σύμφωνα με το βιβλίο, μετά το τέλος του πολέμου η Vera επιστρέφει στην πατρίδα της, όπου βρίσκει μόνο μια θεία της και την γάτα της, την οποία είχε υιοθετήσει ένας γείτονας. Η υπόλοιπη οικογένειά της είχε σκοτωθεί. Τέσσερα χρόνια μετά πηγαίνει ξανά στην Αγγλία, παντρεύεται εκεί και μεγαλώνει τα τρία παιδιά της.

Μια συγκινητική επανένωση

Τα παιδιά που έσωσε ο Γουίντον εγκαταστάθηκαν σε διάφορες γωνιές της υφηλίου, απέκτησαν παιδιά, εγγόνια και δισέγγονα. Μέχρι τον θάνατο του Γουίντον, το 2015 στα 106 του χρόνια είχαν ταυτοποιηθεί συνολικά 6,οοο απόγονοι. Η ιστορία του Νίκολας Γουίντον έγινε γνωστή το 1988, όταν και ο ίδιος προσκλήθηκε, χωρίς να ξέρει τον λόγο, στην εκπομπή του BBC «That’s Life». Εκεί του επιφυλάχθηκε μια μεγάλη έκπληξη, καθώς έλαβε μέρος, εν αγνοία του, σε μια συγκινητική επανένωση με μερικά από τα «παιδιά» (ενήλικες πλέον) που έσωσε.

Πηγή: New York Times