Η Τέχνη στο Οβάλ Γραφείο: Όλες οι αλλαγές που έκανε ο Τζο Μπάιντεν και ο συμβολισμός τους

Όταν ο Τζο Μπάιντεν ορκίστηκε Πρόεδρος των ΗΠΑ στις 20 Ιανουαρίου, το προσωπικό του Λευκού Οίκου είχε μόλις πέντε ώρες για να αδειάσει το Οβάλ Γραφείο από τα έπιπλα και τα έργα τέχνης που είχε επιλέξει ο Ντόναλντ Τραμπ κατά τη διάρκεια της θητείας του.

Πλέον, ο Τζο Μπάιντεν έχει διακοσμήσει ο ίδιος το Οβάλ Γραφείο, σύμφωνα με το προσωπικό του γούστο, και η Washington Post κατάφερε να πάρει μία πρώτη γεύση από όλες τις αλλαγές που έχουν γίνει.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ της βρετανικής εφημερίδας, οι επιλογές του Μπάιντεν έχουν ως στόχο να υπογραμμίσουν τις αξίες της ενότητας και της αποδοχής της διαφορετικότητας, που ήταν και από τα κύρια μηνύματα της ομιλίας του κατά την ορκωμοσία του.

Ας δούμε, λοιπόν, όλες τις αλλαγές που έγιναν στο Οβάλ Γραφείο, αλλά και τη σημασία τους, όπως τα κατέγραψε η Washington Post.

Τι άλλαξε ο Τζο Μπάιντεν στο Οβάλ Γραφείο;

Αρχικά, η ομάδα του Μπάιντεν αντικατέστησε ένα πορτρέτο του 7ου Προέδρου των ΗΠΑ Άντριου Τζάκσον -ενός λαϊκιστή πολιτικού που λάτρευε ο Ντόναλντ Τραμπ, με το πορτρέτο ενός εκ των ιδρυτών των ΗΠΑ, του επιστήμονα Μπέντζαμιν Φράνκλιν. Πρόκειται για μία συμβολική αλλαγή, που υπονοεί την εμπιστοσύνη του νέου προέδρου προς την επιστήμη, κάτι για το οποίο ο Ντόναλντ Τραμπ δεν φημιζόταν, καθώς αμφισβητούσε τα επιστημονικά πορίσματα σχετικά με την κλιματική αλλαγή, αλλά και τον κορονοϊό.

Βέβαια, ο πίνακας του Μπέντζαμιν Φράνκλιν από τον Joseph Siffred Duplessies, βρισκόταν στο Οβάλ Γραφείο και κατά τη θητεία του Τραμπ, τώρα όμως βρίσκεται σε πιο σημαντική θέση, δίπλα από το γραφείο όπου ο Μπάιντεν θα παίρνει τις αποφάσεις. Πρόκειται για ένα δανεισμένο έργο, που ανήκει στην Εθνική Πινακοθήκη Πορτραίτων του Μουσείου Σμιθσόνιαν, το οποίο βρίσκεται στο Οβάλ Γραφείο από το 2000, μαζί με μία προτομή του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, που βρίσκεται πάνω από το τζάκι του γραφείου.

Οι προτομές του Κένεντι, της Ρόζα Παρκς και του Σέζαρ Τσάβεζ

Το Μουσείο Σμιθσόνιαν παρέθεσε στον πρόεδρο των ΗΠΑ δύο ακόμα προτομές της επιλογής του. Πρόκειται για μία μπρούτζινη προτομή του Ρόμπερτ Φράνσις Κένεντι, που ο Ρόμπερτ Μπερκς δημιούργησε μετά τη δολοφονία του το 1968, καθώς και μία προτομή της διάσημης ακτιβίστριας για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Ρόζα Παρκς, που δημιουργήθηκε το 1990 από τον γλύπτη Artis Lane.

«Όπως συνηθίζεται, δανείζουμε στον Λευκό Οίκο έργα από την συλλογή πορτρέτων της Πινακοθήκης που επιλέγει ο πρόεδρος» δήλωσε η υπεύθυνη των επιμελητών του μουσείου. «Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι γιατί ο πρόεδρος διάλεξε κάθε έργο, υποθέτουμε όμως ότι η επιλογή αυτών των δύο προσωπικοτήτων αντανακλά την αφοσίωση του στην φυλετική ισότητα, τις ειρηνικές διαδηλώσεις και την αντοχή σε δύσκολες εποχές».

Ο Μπάιντεν πρόσθεσε επίσης μία προτομή του Μεξικανού ηγέτη Σίζαρ Τσάβεζ, που αφιέρωσε τη ζωή του για τα δικαιώματα των εργαζομένων στη γεωργία. Η προτομή αυτή από τον Πολ Σουάρεζ τοποθετήθηκε πίσω από το γραφείο του Μπάιντεν, δίπλα σε οικογενειακές φωτογραφίες.

Θεωρείται ότι αυτή η σημαντική θέση του έργου, που αποτελεί δάνειο από το Cesar Chavez National Monument στην Καλιφόρνια, υποδηλώνει την διάθεση του Μπάιντεν σχετικά με το μεταναστευτικό ζήτημα. Ας μην ξεχνάμε, ότι από την πρώτη του ημέρα, ο Μπάιντεν πέρασε μία νομοθεσία που επιτρέπει σε μη καταγεγραμμένους εργάτες γης να κάνουν αίτηση για πράσινη κάρτα.

