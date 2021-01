Το «Εργοστάσιο Σοκολάτας» επιστρέφει: Θα είναι ο Τιμοτέ Σαλαμέ ο νέος Γουίλι Γουόνκα;

Λίγες ημέρες πριν η Warner Bros. ανακοίνωσε ένα επερχόμενο πρίκουελ της ταινίας «Ο Τσάρλι και το Εργοστάσιο Σοκολάτας» που θα έχει τίτλο «Γουόνκα» . Κι ενώ για την ώρα οι λεπτομέρειες σχετικά με την πλοκή δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές, αυτό που ξέρουμε σίγουρα είναι ότι η νέα ταινία θα επικεντρωθεί σε μια νεότερη εκδοχή του εκκεντρικού σοκολατοποιού Γουίλι Γουόνκα, τον οποίο ίσως να υποδυθεί το ανερχόμενο αστέρι του κινηματογράφου Τιμοτέ Σαλαμέ.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ταλαντούχος ηθοποιός, που ξεχώρισε στις μεγάλες επιτυχίες «Να με φωνάζεις με τ’ όνομά σου» (Call Me By Your Name) και «Lady Bird», εξετάζεται αυτή τη στιγμή – μαζί με τον Τομ Χόλαντ – για να υποδυθεί τον Γουίλι Γουόνκα στη νέα ταινία, η οποία πρόκειται να κυκλοφορήσει τον Μάρτιο του 2023. Βεβαίως, δεν είναι σαφές εάν έχει γίνει κάποια πρόταση στον ηθοποιό ή απλά έχει εκδηλωθεί ένα ενδιαφέρον από την πλευρά του στούντιο, ωστόσο παρουσιάζει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον να βλέπαμε τον Σαλαμέ ως τον νεαρό Γουόνκα, τον οποίο σε μεγαλύτερη ηλικία είχε υποδυθεί ο Τζόνι Ντεπ, σε σκηνοθεσία του Τιμ Μπάρτον, το 2005.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Τιμοτέ Σαλαμέ: Γιατί το 2021 θα είναι η χρονιά του

Το 2018, όταν πρωτοανακοινώθηκε η είδηση για το πρίκουελ, είχαν ακουστεί και τα ονόματα των Ντόναλντ Γκλόβερ, Ράιαν Γκόσλινγκ και Έζρα Μίλερ για τον ρόλο του Γουίλι Γουόνκα στη νέα προσαρμογή της Warner Bros. Ωστόσο, κανένας δεν έχει «κλείσει», τουλάχιστον μέχρι στιγμής.

Σε σενάριο του Σάιμον Ριτς, η νέα ταινία «Γουόνκα» θα σκηνοθετηθεί από τον Πολ Κίνγκ. Η πρώτη έκδοση της ταινίας, που είχε κυκλοφορήσει το 1971 με πρωταγωνιστή τον Τζιν Γουάιλντερ στον ρόλο του Γουόνκα, βασίστηκε στο ομότιτλο βιβλίο του Ρόαλντ Νταλ του 1964.

Θα είναι τελικά ο Τιμοτέ Σαλαμέ ο νέος πρωταγωνιστής; Σύμφωνα με το περιοδικό Variety, το στούντιο είναι έτοιμο να ξεκινήσει άμεσα κάστινγκ, οπότε θα έχουμε απάντηση σύντομα.

Πηγή: Dazed