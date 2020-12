Τζο Μπάιντεν και Κάμαλα Χάρις τα «Πρόσωπα της Χρονιάς» για το περιοδικό TIME

Ο 78χρονος 46ος πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν και η 56χρονη Κάμαλα Χάρις από την Καλιφόρνια που έγινε η πρώτη γυναίκα και μάλιστα μαύρη, που εξελέγη αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, θα εμφανιστούν δίπλα-δίπλα σε ένα πορτρέτο για το εξώφυλλο του περιοδικού TIME στις 21 Δεκεμβρίου.

Joe Biden and Kamala Harris are TIME’s 2020 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/o97QNlSBrl pic.twitter.com/KuoBoebBN4

— TIME (@TIME) December 11, 2020