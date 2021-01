Θέατρο Online: 22 προτάσεις με παραστάσεις θεάτρου, χορού και όπερας για σήμερα 8 Ιανουαρίου

Θέατρο

«Ο Σωσίας», σε σκηνοθεσία Έφης Μπίρμπα

Το Rēs Ratio παρουσιάζει, online μέσω της πλατφόρμας ticketservices.gr, 8-10 Ιανουαρίου 2021, την πρώτη σκηνοθετική δουλειά της Έφης Μπίρμπα, «Ο Σωσίας», μια σπουδή στο ομώνυμο έργο του Φιόντορ Ντοστογιέφσκι. «Γινόμαστε αυτόπτες της εσώτερης ζωής του Γκολιάτκιν, ενός αθόρυβου, ασήμαντου προσώπου που ζει κάπου στην σκοτεινή Αγ. Πετρούπολη. Τον παρατηρούμε στην προσπάθεια του να σταθεί εντός μιας κοινωνικά αποδεκτής φυσιολογικότητας σε μια σειρά επεισοδίων της ζωής του». Παίζουν: Άρης Σερβετάλης, Δρόσος Σκώτης, Γιώργος Συμεωνίδης, Συμεών Τσακίρης, Κωνσταντίνος Καρβουνιάρης.

Παρασκευή 8/1 | Διαθέσιμο όλο το 24ωρο

Εισιτήριο: 10€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Απολυμένη» του Αντώνη Τσιπιανίτη

Η Erofili Productions παρουσιάζει την Κατερίνα Διδασκάλου στο αστείο και ταυτόχρονα σοβαρό έργο του Αντώνη Τσιπιανίτη, «Απολυμένη». Η παράσταση θα μεταδοθεί, από τις 26 Δεκεμβρίου έως τις 17 Ιανουαρίου, σε online streaming (full) HD (High Definition) και σε τηλεσκηνοθεσία του Κώστα Κιμούλη, μέσω viva.gr. Η Μαριέτα εργάζεται ως κοσμικογράφος σε μεγάλο γυναικείο περιοδικό. Η στήλη της θεωρείται κορυφαία στο είδος της. Πλούσιοι και διάσημοι κάνουν το παν για να δημοσιεύσει φωτογραφία τους. Η ζωή της είναι γεμάτη λάμψη, πάρτι, ταξίδια. Και μια μέρα.. ξαφνικά απολύεται…

Παρασκευή 8/1 | 20:00

Διαθέσιμη από τις 20:00 έως τις 00:00

Εισιτήριο: 8€ | Αγορά εισιτηρίου εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Η Ποντικοπαγίδα» – Θέατρο Νέος Ακάδημος

Το θρυλικό έργο μυστηρίου της Αγκάθα Κρίστι «Η Ποντικοπαγίδα», που παρουσιάζεται φέτος στον Νέο Ακάδημο, θα παιχτεί σε Online Streaming High Definition 1080p, τις ημέρες των γιορτών, από τις 25 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 10 Ιανουαρίου 2021. Σε σκηνοθεσία και δραματουργική επεξεργασία Κίρκης Καραλή, Η υπόθεση του έργου εκτυλίσσεται σε μια απομονωμένη πανσιόν μιας επαρχίας, την ώρα που το χιόνι πέφτει πυκνό. Οκτώ ήρωες, που όλοι τους κρύβουν ένα μυστικό, βρίσκονται αντιμέτωποι με σκληρές αλήθειες και επικίνδυνα ψέματα. Ο φόβος τους κυκλώνει και ένας δολοφόνος βρίσκεται ανάμεσά τους. Παίζουν: Κωνσταντάκη Μαρία, Λίτσης Ερρίκος, Λουκάκη Δανάη, Οικονομίδου Ράνια, Πολυζωίδης Σήφης, Πουρσανίδης Νίκος, Συριόπουλος Μιχάλης, Τότσικας Αποστόλης.

Παρασκευή 8/1 στις 20:00

Διαθέσιμη από την έναρξη έως τις 00:00

Τιμή εισιτηρίου: 9.90€

Για λεπτομέρειες και αγορά εισιτηρίου εδώ.

«Ξυπόλητοι στο Πάρκο» – Θέατρο Νέος Ακάδημος

Το έργο του Νιλ Σάιμον «Ξυπόλητοι στο Πάρκο», το οποίο ανέβηκε φέτος στο Θέατρο Νέος Ακάδημος, σε σκηνοθεσία Ρέινας Σ. Εσκενάζυ, με τους Αργύρης Αγγέλου, Βασιλική Τρουφάκου, Άρη Λεμπεσόπουλο, Ελένη Κρίτα και Jerome Kaluta, θα προβληθεί σε διαδικτυακό streaming, 25 Δεκεμβρίου 2020 έως 10 Ιανουαρίου 2021, μέσω viva.gr. Τι συμβαίνει όταν ένα νιόπαντρο ζευγάρι διαπιστώνει πως το σπίτι των ονείρων του είναι μια «τρύπα», μπάζει νερά, δεν έχει θέρμανση και ο ένοικος της πάνω σοφίτας περνάει από το διαμέρισμά τους για να μπει στο δικό του; Πόση αγάπη χωράει στο αστεία άβολο διαμερισματάκι;

Παρασκευή 8/1 στις 20:00

Διαθέσιμη από την έναρξη έως τις 00:00

Εισιτήριο: 9.90€ | Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Οδηγίες για το πως να παρακολουθήσετε την παράσταση εδώ.

Radio Plays – Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου

Τα online Radio Plays του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου ολοκληρώνονται την Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2021, στις 17:00, με «Το Μέλλον της ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας», το διήγημα του Νεοκλή Γαλανόπουλου, σε σκηνοθεσία Αργύρη Ξάφη. Όλα ξεκινούν από το ραντεβού μεταξύ δύο συγγραφέων της αστυνομικής λογοτεχνίας. Ο νεόκοπος Ντίνος Πρωτονάριος καταφέρνει να συναντήσει το ίνδαλμά του: τον πατριάρχη της αστυνομικής λογοτεχνίας, Περικλή Δημούλη. Καθισμένος στο γραφείο του, καταφέρνει να τού παρουσιάσει αποσπάσματα από δύο διηγήματά του, για να ζητήσει την άποψή του. Παίζουν: Κωνσταντίνος Ασπιώτης, Αντώνης Γκρίτσης, Χρήστος Κοντογιώργης, Δέσποινα Κούρτη, Κώστας Μπερικόπουλος, Δημήτρης Παπανικολάου και Νίκος Χατζόπουλος.

Παρασκευή 8/1 | Διαθέσιμο όλο το 24ώρο

Δωρεάν

Ακούστε την παράσταση εδώ.

Ομήρου Οδύσσεια – Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος

Τριάντα οκτώ ηθοποιοί του ΚΘΒΕ έντυσαν με τις φωνές τους, υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση της Έφης Δρόσου, το μνημειώδες έργο της «Οδύσσειας», σε μετάφραση του Δημήτρη Μαρωνίτη. Είκοσι τέσσερις ραψωδίες, 12.110 στίχοι, 10 χρόνων γεγονότα σε 41 ημέρες, αποτυπώθηκαν σε ένα έργο 23ων ωρών (η κάθε Ραψωδία έχει διάρκεια περί τα 45 λεπτά της ώρας). Το έργο θα είναι διαθέσιμο στα online οπτικοακουστικά μέσα του Οργανισμού (ιστοσελίδα: www.ntng.gr και soundcloud.com/ntngreece) από την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς με εβδομαδιαία περιοδικότητα προβολής.

Παρασκευή 8/1

Διαθέσιμο όλο το 24ώρο

Δωρεάν

Ακούστε το έργο εδώ.

«Ο Αμερικανός», σε σκηνοθεσία Θανάση Σαράντου

Η παράσταση «Ο Αμερικάνος» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, σε σκηνοθεσία-ερμηνεία του Θανάση Σαράντου, θα προβληθεί online, από τις 19 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 9 Ιανουαρίου 2021, μέσω της πλατφόρμας viva.gr. Μια συναρπαστική ιστορία αγάπης και ξενιτιάς, σε πρωτότυπη μουσική σύνθεση Λάμπρου Πηγούνη με μουσικό επί σκηνής τον Κωνσταντίνο Ευαγγελίδη. Παραμονή Χριστουγέννων 1789. Ένας Έλληνας μετανάστης ύστερα από 25 χρόνια επιστρέφει στο νησί του. Περιπλανάται μόνος στην αποβάθρα του λιμανιού και τριγυρνά στα σοκάκια της μικρής συνοικίας και στα χαλάσματα του πατρικού σπιτιού του. Το μόνο που τον κάνει να συνεχίζει να ελπίζει είναι ο έρωτας.

Παρασκευή 8/1

Διαθέσιμη από τις 10:00 π.μ. έως τις 00:00

Τιμή εισιτηρίου: 5€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Διαθέσιμες επιλογές από τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση (δωρεάν): «Το Σώσε», σε σκηνοθεσία Έκτορα Λυγίζου,

«Αντιγόνη – Lonely Planet» της Λένας Κιτσοπούλου,

«Άμλετ», σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά και

«Φάουστ», σε σκηνοθεσία Μιχαήλ Μαρμαρινού.

Παρασκευή 8/1

[relart 5]

Παρασκευή 8/1

«Η Τρικυμία» – Shakespeare’s Globe

H on demand διαδικτυακή πλατφόρμα του Shakespeare’s Globe μας προσφέρει μερικές από τις αρτιότερες παραγωγές του θιάσου. Παρακολουθήστε την παράσταση «Η Τρικυμία» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, σε σκηνοθεσία Jeremy Herrin. Δώδεκα χρόνια πριν ο Βασιλιάς της Νάπολης και ο αδερφός του υφαρπάζουν την εξουσία του Πρόσπερου, πρώην Δούκα του Μιλάνου, και τον εξορίζουν μαζί με την κόρη του Μιράντα, σε ένα νησί. Χρησιμοποιώντας τις μαγικές του δυνάμεις, ο Πρόσπερο προκαλεί μια καταιγίδα που βυθίζει το πλοίο των εχθρών του. Καθώς οι ναυαγοί βρίσκονται στο νησί και δεν γνωρίζουν ο ένας την τύχη του άλλου, ο γιός του Βασιλιά, Φερδινάνδος, ερωτεύεται την Μιράντα. Παίζουν: Jessie Buckley, Roger Allam, Peter Hamilton Dyer, Joshua James, Colin Morgan κ.α.

Παρασκευή 8/1

Διαθέσιμη όλο το 24ωρο

Τιμή ενοικίασης: 5.99£ | Απαραίτητη η εγγραφή

Δείτε την παράσταση εδώ.

Schwarzer Block – Maxim Gorki Theater

Το Maxim Gorki Theater παρουσιάζει την Τετάρτη 6 και την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2021, από τις 20:30 (ώρα Ελλάδος) και για 24ωρες, την παράσταση «Schwarzer Block», σε κείμενο του Kevin Rittberger και σκηνοθεσία Sebastian Nübling. Ένα έργο για τον αντιφασισμό ως σισύφειο πρότζεκτ, για τα εκατό χρόνια αριστερού «μιλιταριστικού» ακτιβισμού σε μια προσπάθεια αναχαίτησης της ναζιστικής τρομοκρατίας. Ένα πολυφωνικό δραματικό ποίημα, όπου 14 ηθοποιοί εξερευνούν το «εμείς» από απόσταση και όλοι μαζί προσπαθούν να ανταποκριθούν στην πρόκληση της μεταφοράς της πολιτικής δράσης στον αφαιρετικό θεατρικό χώρο. Παίζουν: Maryam Abu Khaled, Mazen Aljubbeh, Yusuf Çelik κ.α.

Παρασκευή 8/1 | 20:30

Διαθέσιμο για 24 ώρες

Γλώσσα: Γερμανικά | Υπότιτλοι: Αγγλικοί

Εισιτήρια: 3-10€

Αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Alice traverse le miroir» – Théâtre de la Ville

Το Théâtre de la Ville παρουσιάζει, έως τις 17 Ιανουαρίου 2021 την παράσταση «Alice traverse le miroir», σε ζωντανή μετάδοση μέσα από το youtube. Το έργο, σε σκηνοθεσία Emmanuel Demarcy-Mota και θεατρική διασκευή Fabrice Melquiot, βασίζεται στον Lewis Carroll. Παίζουν: Isis Ravel, Jauris Casanova, Valérie Dashwood, Philippe Demarle κ.α. Μια συνέχεια των περιπετειών της Αλίκης σε ένα σύμπαν πιο ανησυχητικό από την Χώρα των Θαυμάτων. Σε αυτό τον παράξενο κόσμο όλα λειτουργούν ανάποδα… Η Αλίκη αψηφά τη βαρύτητα και συναντάει τις «απογόνους» της: Τη Ντόροθυ από τον «Μάγο του Οζ», τη Zazie του Raymond Queneau, καθώς και ένα σύγχρονο κορίτσι τη Rose. *Επόμενο live streaming 9/1.

Παρασκευή 8/1 | 19:30

Εισιτήριο: 10€ έως 22€

Γλώσσα: Γαλλικά

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

Παιδικό Θέατρο

«Γλυκογιορτινά Παιχνίδα» – Θέατρο της Ημέρας

Η παιδική σκηνή «Θέατρο της Ημέρας» διαθέτει, έως τις 10 Ιανουαρίου 2021, για online streaming προβολές, την παράσταση «Γλυκογιορτινά Παιχνίδια», μέσω του viva.gr. Μια παράσταση, η οποία μέσα και από το θεατρικό παιχνίδι, φέρνει γνώσεις και παιχνίδια για τα παιδιά, ενεργοποιώντας τη συμμετοχή τους από το σπίτι. Η γιαγιά μπροστά στο αναμμένο τζάκι ονειρεύεται, θυμάται και νοσταλγεί στιγμές από τα παιδικά της Χριστούγεννα και το παρελθόν. Κείμενο – Παιδαγωγική επιμέλεια – Σκηνοθεσία: Μάγκυ Μοντζολή. Παίζουν: Μαρσώ Φίλη, Νεφέλη Τσιπουρίδη. Εμψυχώτρια θεατρικού παιχνιδιού : Βέρα Κανελλοπούλου.

Παρασκευή 8/1 | Διαθέσιμη όλο το 24ωρο

Εισιτήριο: 4€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

«Ο Πέτρος και ο Λύκος» – Μέθεξις

Η εταιρεία Μέθεξις προσφέρει, έως τις 10 Ιανουαρίου 2021, online, την παράσταση, «Ο Πέτρος και ο Λύκος», σε σκηνοθεσία Χρήστου Τριπόδη, κάθε μέρα από τις 10:00 έως τις 20:00. Mια θεατρική προσέγγιση του παραμυθιού, βασισμένη στις κλασικές μελωδίες του Σεργκέι Προκόφιεφ, που στόχο έχει την καλύτερη πρόσληψη της μουσικής και των μουσικών οργάνων από τα παιδιά μέσω της θεατρικής παράστασης. Ο Πέτρος δε φοβάται τους λύκους κι ας λέει ο παππούς ότι είναι επικίνδυνοι… Μέχρι βέβαια τη μέρα που άφησε ανοιχτή την πόρτα του φράχτη και βγήκε έξω από το κτήμα τους. Παίζουν: Ρένος Χαραλαμπίδης, Χριστίνα Μπίτου και Αριάννα Ζαρμακούπη.

Παρασκευή 8/1

Διαθέσιμο από τις 10:00 έως τις 20:00

Εισιτήριο: 6,90€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Άλλες διαθέσιμες παιδικές παραστάσεις:

Η παράσταση της Κάρμεν Ρουγγέρη «Ο Θησέας και ο Μινώταυρος» θα είναι διαθέσιμη, έως τις 10 Ιανουαρίου 2021, για on demand online παρακολούθηση.

Από τις 19/12/2020 έως και τις 25/1/2021 μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν την αγαπημένη διαδραστική παράσταση «O Ραφτάκος των λέξεων», μέσα από την πλατφόρμα της ticketservices, επιλέγοντας το πακέτο που τους ταιριάζει.

Η παράσταση «Ο Ψαροτρομάρας» της Φρόσως Χατόγλου από το Κουκλοθέατρο Κρήτης θα είναι διαθέσιμη, έως τις 13 Ιανουαρίου 2021, για on demand online παρακολούθηση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Ο μαγικός κόσμος των χρωμάτων της Πηγής Δαούλα

Μουσικό Θέατρο

Αΐντα – Christmas Theater Online

Η «Αΐντα» του Τζουζέπε Βέρντι, μια υπερπαραγωγή του Φράνκο Τζεφιρέλι, με την ορχήστρα, τη Χορωδία και το Μπαλέτο της Σκάλας του Μιλάνου, έρχεται, 8-10 Ιανουαρίου 2021, στο Christmas Theater Online. Η δράση εκτυλίσσεται στην Αίγυπτο, συγκεκριμένα στη Μέμφιδα και στις Θήβες, την εποχή ισχύος των φαραώ. Η Αΐντα, κόρη του Βασιλιά της Αιθιοπίας, είναι σκλάβα της Αμνέριδας, δηλαδή της κόρης του Βασιλιά της Αιγύπτου. Και οι δύο γυναίκες αγαπούν τον Ρανταμές, αρχιστράτηγο των Αιγυπτίων, ο οποίος επιστρέφει νικητής από τον πόλεμο κατά των Αιθιόπων. Παίζουν: Βιολέτα Ουρμάνα, Ιλντίκο Κομλόσι, Ρομπέρτο Αλάνια ,Μάρκο Σπότι | Μπαλέτο: Ρομπέρτο Μπόλε, Λουτσιάνα Σαβινιάνο, Μίρνα Καμάρα.

Παρασκευή 8/1 | 20:00

Εισιτήριο: 15€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Lazarus», των David Bowie και Enda Walsh

Με αφορμή τα γενέθλια και την επέτειο πέντε χρόνων από τον θάνατο του David Bowie, το μιούζικαλ «Lazarus», του σπουδαίου καλλιτέχνη και του Enda Walsh, θα είναι διαθέσιμο, για τρεις online streaming προβολές, 8-10 Ιανουαρίου 2021. Εμπνευσμένο από το μυθιστόρημα επιστημονικής φαντασίας «The Man Who Fell to Earth» του Walter Tevis, το μιούζικαλ θα περιλαμβάνει τραγούδια από την εμβληματική μουσική πορεία του Bowie, καθώς και νέα, γραμμένα ειδικά για την παράσταση, συμπεριλαμβανομένου και του ομότιτλού «Lazarus». Παίζουν: Michael C Hall, Sophia Anne Caruso. Μια παραγωγή του 2015/2016.

Παρασκευή 8/1 | 21:00 (ώρα Ελλάδος)

Εισιτήριο: Από 18€ | Αγορά εισιτηρίου εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Οι Πουριτανοί» – Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης

Η Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης συνεχίζει και αυτή την εβδομάδα τις δωρεάν διαδικτυακές προβολές σημαντικών παραγωγών της. Σειρά έχει την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2021, η όπερα του Βιντσέντσο Μπελίνι «Οι Πουριτανοί». Μια παραγωγή του 2007, σε μουσική διεύθυνση Patrick Summers. Στον ρόλο της νεαρής Ελβίρα, κόρης του πουριτανού κυβερνήτη, η δημοφιλής σοπράνο Anna Netrebko, στον ρόλο του αγαπημένου της Αρτούρο, υποστηρικτή του βασιλιά, ο Eric Cutler. Συμμετέχουν: Franco Vassallo, John Relyea.

Παρασκευή 8/1

Διαθέσιμη από 02:30 π.μ έως 01:30 π.μ (της επόμενης μέρας)

Δωρεάν

Παρακολουθήστε την παράσταση εδώ.

Άλλες παραστάσεις μουσικού θεάτρου

Η δωρεάν streaming παλτφόρμα Opera Vision προσφέρει, για online παρακολούθηση σημαντικές, έως τις 3 Φεβρουαρίου 2021, την όπερα του Γκέοργκ Φρίντριχ Χαίντελ, «Σεμέλη». Μια παραγωγή της Κωμικής Όπερας του Βερολίνου (2018), σε σκηνοθεσία Barrie Kosky και μουσική διεύθυνση Konrad Junghänel.

Από της 25 Νοεμβρίου είναι διαθέσιμη, στη νέα online τηλεόραση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, η όπερα «Μαντάμα Μπαττερφλάι» του Τζάκομο Πουτσίνι, σε σκηνοθεσία Ούγκο ντε Άνα και μουσική διεύθυνση Λουκά Καρυτινού.

Η ραδιοφωνική παράσταση «A History of Water in the Middle East» της Sabrina Mahfouz, σε σκηνοθεσία Stef O’Driscoll, θα είναι διαθέσιμη για δωρεάν online ακρόαση, έως τις 30 Ιανουαρίου 2021, μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του Royal Court.

Χορός

«Giselle» – Κρατική Όπερα της Βιέννης

H Κρατική Όπερα της Βιέννης, στο πλαίσιο των online προβολών δημοφιλών παραγωγών της, παρουσιάζει την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2021, στις 21:00 (ώρα Ελλάδος), την παράσταση μπαλέτου «Giselle», σε μουσική Adolphe Adam και χορογραφία Elena Tschernischova, βασισμένη στους Jean Coralli, Jules Perrot και Marius Petipa. Ο Κόμης Άλμπρεχτ, μεταμφιεσμένος ως χωρικός, πηγαίνει να βρει την χωριατοπούλα Ζιζέλ, με τους δυο να εξομολογούνται τον έρωτά τους. Όταν εκείνη ανακαλύπτει την απάτη και την πραγματική του ταυτότητα, αρχίζει να τρελαίνεται και στο τέλος χάνει τη ζωή της, αφήνοντας των Άλμπρεχτ συντετριμμένο. Παίζουν: Maria Yakovleva, Masayu Kimoto, Kiyoka Hashimoto, Andrey Teterin κ.α.

Παρασκευή 8/1 | 21:00 (ώρα Ελλάδος)

Δωρεάν | Απαραίτητη εγγραφή

Δείτε την παράσταση εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Το Τρίτο Στεφάνι, του Κώστα Ταχτσή σε δύο επιπλέον online streaming προβολές

«Η Λίμνη των Κύκνων» – Russian Ballet Theater

Το διασημότερο μπαλέτο όλων των εποχών, «Η Λίμνη των Κύκνων» του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, ανεβαίνει σε Hi definition πολυκάμερη μαγνητοσκόπηση από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Μια μοναδική ευκαιρία να απολαύσετε online το φημισμένο The Moscow Ballet – Russian Ballet Theater, μια από τις πιο αναγνωρίσιμες δυνάμεις του κλασικού χορού της Μόσχας. Την παράσταση θα έχετε την ευκαιρία να την παρακολουθήσετε online, μέσω της πλατφόρμας viva.gr σε on demand προβολές, από τις 19 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 10 Ιανουαρίου 2021.

Παρασκευή 8/1

Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήρια: 10€

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.