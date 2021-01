Θέατρο Online: 23 προτάσεις με παραστάσεις θεάτρου, χορού και όπερας για σήμερα 7 Ιανουαρίου

Θέατρο

Radio Plays – Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου

Τα online Radio Plays του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου ολοκληρώνονται την Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2021, στις 17:00, με «Το Μέλλον της ελληνικής αστυνομικής λογοτεχνίας», το διήγημα του Νεοκλή Γαλανόπουλου, σε σκηνοθεσία Αργύρη Ξάφη. Όλα ξεκινούν από το ραντεβού μεταξύ δύο συγγραφέων της αστυνομικής λογοτεχνίας. Ο νεόκοπος Ντίνος Πρωτονάριος καταφέρνει να συναντήσει το ίνδαλμά του: τον πατριάρχη της αστυνομικής λογοτεχνίας, Περικλή Δημούλη. Καθισμένος στο γραφείο του, καταφέρνει να τού παρουσιάσει αποσπάσματα από δύο διηγήματά του, για να ζητήσει την άποψή του. Παίζουν: Κωνσταντίνος Ασπιώτης, Αντώνης Γκρίτσης, Χρήστος Κοντογιώργης, Δέσποινα Κούρτη, Κώστας Μπερικόπουλος, Δημήτρης Παπανικολάου και Νίκος Χατζόπουλος.

Πέμπτη 7/1 | Διαθέσιμο όλο το 24ώρο

Δωρεάν

Ακούστε την παράσταση εδώ.

Ομήρου Οδύσσεια – Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος

Τριάντα οκτώ ηθοποιοί του ΚΘΒΕ έντυσαν με τις φωνές τους, υπό τη σκηνοθετική καθοδήγηση της Έφης Δρόσου, το μνημειώδες έργο της «Οδύσσειας», σε μετάφραση του Δημήτρη Μαρωνίτη. Είκοσι τέσσερις ραψωδίες, 12.110 στίχοι, 10 χρόνων γεγονότα σε 41 ημέρες, αποτυπώθηκαν σε ένα έργο 23ων ωρών (η κάθε Ραψωδία έχει διάρκεια περί τα 45 λεπτά της ώρας). Το έργο θα είναι διαθέσιμο στα online οπτικοακουστικά μέσα του Οργανισμού (ιστοσελίδα: www.ntng.gr και soundcloud.com/ntngreece) από την Παραμονή της Πρωτοχρονιάς με εβδομαδιαία περιοδικότητα προβολής.

Πέμπτη 7/1

Διαθέσιμο όλο το 24ώρο

Δωρεάν

Ακούστε το έργο εδώ.

«Ο Αμερικανός», σε σκηνοθεσία Θανάση Σαράντου

Η παράσταση «Ο Αμερικάνος» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, σε σκηνοθεσία-ερμηνεία του Θανάση Σαράντου, θα προβληθεί online, από τις 19 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 9 Ιανουαρίου 2021, μέσω της πλατφόρμας viva.gr. Μια συναρπαστική ιστορία αγάπης και ξενιτιάς, σε πρωτότυπη μουσική σύνθεση Λάμπρου Πηγούνη με μουσικό επί σκηνής τον Κωνσταντίνο Ευαγγελίδη. Παραμονή Χριστουγέννων 1789. Ένας Έλληνας μετανάστης ύστερα από 25 χρόνια επιστρέφει στο νησί του. Περιπλανάται μόνος στην αποβάθρα του λιμανιού και τριγυρνά στα σοκάκια της μικρής συνοικίας και στα χαλάσματα του πατρικού σπιτιού του. Το μόνο που τον κάνει να συνεχίζει να ελπίζει είναι ο έρωτας.

Πέμπτη 7/1

Διαθέσιμη από τις 10:00 π.μ. έως τις 00:00

Τιμή εισιτηρίου: 5€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Ωνάσης: Τα θέλω όλα» – viva.gr

Η θεατρική επιτυχία, «Ωνάσης: Τα θέλω όλα», σε σκηνοθεσία Σταμάτη Φασουλή θα είναι διαθέσιμη online on-demand για το κοινό, από την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020 έως και την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021, μέσω της πλατφόρμας του viva.gr. Πρόκειται για το πρώτο θεατρικό έργο που γράφτηκε για τη ζωή και το έργο του Αριστοτέλη Ωνάση. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο βρίσκεται ο Σταμάτης Φασουλής. Συμμετέχουν: Δήμητρα Ματσούκα, Κατερίνα Παπουτσάκη, Ευγενία Δημητροπούλου, Μέμος Μπεγνής, Αγησίλαος Μικελάτος, Δημήτρης Γκοτσόπουλος κ.α.

Πέμπτη 7/1

Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήριο: 12.99€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Πυραμίδες» – Θέατρο Τέχνης

Το Θέατρο Τέχνης διαθέτει online, έως τις 7 Ιανουαρίου 2021, το web έργο του Ανδρέα Φλουράκη, «Πυραμίδες». «Οι Πυραμίδες είναι μικρές ιστορίες ζωής και θανάτου. Απαρτίζονται από μονολόγους ίδιας διάθεσης που γράφτηκαν κατ’ εξοχήν στους μήνες του εγκλεισμού.(…) Οι χαρακτήρες του έργου είναι κι αυτοί μουδιασμένοι από την εποχή μας, (…), που τους αποσυντονίζει, (…) και συχνά τους οδηγεί σε δράσεις απόλυτες και ακραία λυτρωτικές.». Παίζουν: Ντάνη Γιαννακοπούλου, Διαμαντής Καραναστάσης, Λένα Κιτσοπούλου, Ιωάννα Μαυρέα, Μανώλης Μαυροματάκης, Φαίη Ξυλά, Δημήτρης Πασσάς, Μιχάλης Σαράντης, Κωνσταντίνα Τάκαλου, Νίκος Χατζόπουλος. Σκηνοθεσία: Διαμαντής Καραναστάσης.

Πέμπτη 7/1

Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήριο: 7€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Μια Χριστουγεννιάτικη Ιστορία», σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Νικολαΐδη

Η παράσταση «Μια Χριστουγεννιάτικη Ιστορία», βασισμένη στο αριστούργημα του Καρόλου Ντίκενς και σε σκηνοθεσία – διασκευή Κωνσταντίνας Νικολαΐδη, είναι διαθέσιμη για on demand online προβολή, έως τις 17 Ιανουαρίου 2021, μέσω της πλατφόρμας inplayer.com/apriori/. Ο πλούσιος και τσιγκούνης Εμπενίζερ Σκρουτζ , ο οποίος μισεί κυριολεκτικά τα Χριστούγεννα, βιώνει μέσα σε μία μόνο νύχτα, μία αποκάλυψη τρομαχτική, μα συνάμα τόσο λυτρωτική. Παίζουν: Θανάσης Κουρλαμπάς, Ορέστης Τρίκας, Κωνσταντίνος Μπάζας, Νίκος Βατικιώτης, Κατερίνα Νικολοπούλου, Αλεξία Στολιδάκη κ.α. Οδηγίες για την παρακολούθηση της παράστασης εδώ.

Πέμπτη 7/1

Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Τιμή εισιτηρίου: 9€ | Αγορά εισιτηρίου εδώ.

Δείτε την παράσταση εδώ.

Διαθέσιμες επιλογές από τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση (δωρεάν): «Το Σώσε», σε σκηνοθεσία Έκτορα Λυγίζου,

«Αντιγόνη – Lonely Planet» της Λένας Κιτσοπούλου,

«Άμλετ», σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά και

«Φάουστ», σε σκηνοθεσία Μιχαήλ Μαρμαρινού.

Πέμπτη 7/1

Πέμπτη 7/1

«Δωδέκατη Νύχτα» – Shakespeare’s Globe

H on demand διαδικτυακή πλατφόρμα του Shakespeare’s Globe μας προσφέρει μερικές από τις αρτιότερες παραγωγές του θιάσου. Παρακολουθήστε την παράσταση «Δωδέκατη Νύχτα» του Ουίλιαμ Σαίξπηρ, σε σκηνοθεσία Tim Carroll. Στο σπίτι της Ολίβια λαμβάνουν χώρα δύο «επιχειρήσεις»: Αυτή του ερωτοχτυπημένου Ορσίνο να κερδίσει την καρδιά της αδιάφορης Ολίβια και μια συμμαχία ενάντια στην κατάχρηση της εξουσίας του πομπώδους Μαλβόλιου. Όταν ο Ορσίνο εκλιπαρεί τη μεταμφιεσμένη Βιόλα να μεσολαβήσει εκ μέρους του στην Ολίβια, μια σειρά γλυκόπικρων γεγονότων ακολουθεί. Στον ρόλο της Ολίβια ο βραβευμένος με όσκαρ Mark Rylance. Συμμετέχουν: Liam Brennan, Johnny Flynn, Stephen Fry κ.α.

Πέμπτη 7/1

Διαθέσιμη όλο το 24ωρο

Τιμή ενοικίασης: 5.99£ | Απαραίτητη η εγγραφή

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Die Bakchen» – Schaubühne

Η βερολινέζικη Schaubühne παρουσιάζει διαδικτυακά, έως το Σάββατο 9 Ιανουαρίου 2021, στις 18:00, την παράσταση «Βάκχες» του Ευριπίδη, σε σκηνοθεσία Klaus Michael Grübe (1974). Το αντίπαλο δέος του Πέτερ Στάιν παρουσίασε μια παράσταση γεμάτη αινγματικές και ποιητικές εικόνες, για το πως υπό την επήρεια μιας βίαιης μανίας κάποιος οδηγείται στην καταστροφή της ίδιας του της ύπαρξης. Παίζουν: Michael König, Otto Sander, Peter Fitz, Bruno Ganz, Edith Clever, Heinrich Giskes, Rüdiger Hacker κ.α.

Πέμπτη 7/1 | Διαθέσιμη όλο το 24ωρο

Δωρεάν | Γλώσσα: Γερμανικά

Διαθέσιμη έως 9/1 στις 18:00

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Days to come» – Mint Theater Company

Το Mint Theater Company προσφέρει έως τις 22 Φεβρουαρίου 2021, για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση, κατόπιν εγγραφής, την παράσταση «Days to come» της Lillian Hellman, σε σκηνοθεσία J.R. Sullivan. Ένα οικογενειακό δράμα με φόντο εργασιακές συγκρούσεις σε μια μικρή πόλη του Οχάιο, ο οποίες απειλούν να καταστρέψουν τόσο την κοινότητα όσο και την ίδια την οικογένεια. Παίζουν: Larry Bull, Chris Henry Coffey, Ted Deasy, Roderick Hill και Janie Brookshire.

Πέμπτη 7/1 | Διαθέσιμο όλο το 24ώρο

Δωρεάν | Απαραίτητη εγγραφή εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Alice traverse le miroir» – Théâtre de la Ville

Το Théâtre de la Ville παρουσιάζει, έως τις 17 Ιανουαρίου 2021 την παράσταση «Alice traverse le miroir», σε ζωντανή μετάδοση μέσα από το youtube. Το έργο, σε σκηνοθεσία Emmanuel Demarcy-Mota και θεατρική διασκευή Fabrice Melquiot, βασίζεται στον Lewis Carroll. Παίζουν: Isis Ravel, Jauris Casanova, Valérie Dashwood, Philippe Demarle κ.α. Μια συνέχεια των περιπετειών της Αλίκης σε ένα σύμπαν πιο ανησυχητικό από την Χώρα των Θαυμάτων. Σε αυτό τον παράξενο κόσμο όλα λειτουργούν ανάποδα… Η Αλίκη αψηφά τη βαρύτητα και συναντάει τις «απογόνους» της: Τη Ντόροθυ από τον «Μάγο του Οζ», τη Zazie του Raymond Queneau, καθώς και ένα σύγχρονο κορίτσι τη Rose. *Επόμενο live streaming 8/1.

Πέμπτη 7/1 | 14:30

Εισιτήριο: 10€ έως 22€

Γλώσσα: Γαλλικά

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

«Να ντύσουμε τους γυμνούς» – Odéon Théâtre de l’Europe

Το Odéon Théâtre de l’Europe διαθέτει, για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση, την παράσταση «Να ντύσουμε τους γυμνούς» του Λουίτζι Πιραντέλλο, σε σκηνοθεσία – σκηνογραφία Stéphane Braunschweig. Μια παραγωγή του 2006, με τους Sharif Andoura, Cécile Coustillac, Gilles David, Antoine Mathieu κ.α. Μια γυναίκα, η Ερσίλια Ντρέι, μετά από μια αποτυχημένη απόπειρα αυτοκτονίας, προσελκύει τις εφημερίδες με τις κακοτυχίες της, καθώς και έναν συγγραφέα σε αναζήτηση ρομάντζου. Στην προσπάθειά της να εκμεταλλευτεί αυτή την αναπάντεχη δημοσιότητα, παγιδεύεται στα ίδια της τα ψέμματα.

Πέμπτη 7/1

Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Δωρεάν | Γλώσσα: Γαλλικά

Δείτε την παράσταση εδώ.

Παιδικό Θέατρο

«Ο Γύρος του Κόσμου σε 5 Παραμύθια» – ΚΠΠΚΜ

Το Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας παρουσιάζει, την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021, στις 19:00, την online παράσταση «Ο Γύρος του Κόσμου σε 5 Παραμύθια». Ένα θεατροποιημένο δρώμενο μας ταξιδεύει στις 5 Ηπείρους, με όχημά…τα ωραιότερα παραμύθια από την Ιταλία, την Γκάνα, το Μεξικό, την Ιαπωνία και την Αυστραλία. Με άξονα την αγάπη, την εν συναίσθηση, τη δύναμη στη ζωή, το μεράκι, τη φιλία…. Σύλληψη – σκηνοθεσία: Ράνια Μιχαηλίδου. Παίζουν: Μαριάνθη Σαμαρά, Εβίτα Σταυρουλάκη, Ντίνα Γιαννακίδου / Πετρίνα Καρυδιά, Στέλλα Κουγιουμτζη / Κορίνα Βολιώτη. Το live αυτό στηρίζει τον Σύλλογο Γονέων και Φίλων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες «Παιδικά Όνειρα» Νέων Μαλγάρων Δήμου Δέλτα.

Πέμπτη 7/1 | 19:00

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Ο Πέτρος και ο Λύκος» – Μέθεξις

Η εταιρεία Μέθεξις προσφέρει, έως τις 10 Ιανουαρίου 2021, online, την παράσταση, «Ο Πέτρος και ο Λύκος», σε σκηνοθεσία Χρήστου Τριπόδη, κάθε μέρα από τις 10:00 έως τις 20:00. Mια θεατρική προσέγγιση του παραμυθιού, βασισμένη στις κλασικές μελωδίες του Σεργκέι Προκόφιεφ, που στόχο έχει την καλύτερη πρόσληψη της μουσικής και των μουσικών οργάνων από τα παιδιά μέσω της θεατρικής παράστασης. Ο Πέτρος δε φοβάται τους λύκους κι ας λέει ο παππούς ότι είναι επικίνδυνοι… Μέχρι βέβαια τη μέρα που άφησε ανοιχτή την πόρτα του φράχτη και βγήκε έξω από το κτήμα τους. Παίζουν: Ρένος Χαραλαμπίδης, Χριστίνα Μπίτου και Αριάννα Ζαρμακούπη.

Πέμπτη 7/1

Διαθέσιμο από τις 10:00 έως τις 20:00

Εισιτήριο: 6,90€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Άλλες διαθέσιμες παιδικές παραστάσεις: Η παράσταση της Κάρμεν Ρουγγέρη «Ο Θησέας και ο Μινώταυρος» θα είναι διαθέσιμη, έως τις 10 Ιανουαρίου 2021 , για on demand online παρακολούθηση.

«Ο Θησέας και ο Μινώταυρος» θα είναι διαθέσιμη, , για on demand online παρακολούθηση. Α πό τις 19/12/2020 έως και τις 25/1/2021 μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν την αγαπημένη διαδραστική παράσταση «O Ραφτάκος των λέξεων», μέσα από την πλατφόρμα της ticketservices, επιλέγοντας το πακέτο που τους ταιριάζει.

μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν την αγαπημένη διαδραστική παράσταση «O Ραφτάκος των λέξεων», μέσα από την πλατφόρμα της ticketservices, επιλέγοντας το πακέτο που τους ταιριάζει. Η παράσταση «Ο Ψαροτρομάρας» της Φρόσως Χατόγλου από το Κουκλοθέατρο Κρήτης θα είναι διαθέσιμη, έως τις 13 Ιανουαρίου 2021, για on demand online παρακολούθηση.

Πέμπτη 7/1

Μουσικό Θέατρο

«Οι αλιείς μαργαριταριών» – Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης

Η Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης συνεχίζει και αυτή την εβδομάδα τις δωρεάν διαδικτυακές προβολές σημαντικών παραγωγών της. Σειρά έχει την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021 η όπερα του Ζωρζ Μπιζέ «Οι αλιείς μαργαριταριών». Μια παραγωγή του 2016, σε σκηνοθεσία Penny Woolcock και μουσική διεύθυνση Gianandrea Noseda. Η σοπράνο Diana Damrau στον ρόλο της Leïla, της νεαρής Ιέρειας στο κέντρο της ιστορίας. Οι Matthew Polenzani και Mariusz Kwiecien ενσαρκώνουν τους ερωτικούς αντίζηλους Nadir και Zurga, οι οποίοι ορκίζονται να απαρνηθούν την αγάπη τους για την Leïla, ώστε να προστατέψουν τη φιλία τους.

Πέμπτη 7/1

Διαθέσιμη από 02:30 π.μ έως 01:30 π.μ (της επόμενης μέρας)

Δωρεάν

Παρακολουθήστε την παράσταση εδώ.

«Η Βαλκυρία» – Κρατική Όπερα της Βιέννης

H Κρατική Όπερα της Βιέννης, στο πλαίσιο των online προβολών δημοφιλών παραγωγών της, παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021, στις 21:00 (ώρα Ελλάδος), την όπερα του Ρίχαρντ Βάγκνερ «Η Βαλκυρία» από την τετραλογία «Το Δαχτυλίδι του Νίμπελουνγκ». Μια παραγωγή του 2016, σε σκηνοθεσία Sven-Eric Bechtolf και μουσική διεύθυνση Adam Fischer. Συμμετέχουν: Christopher Ventris, Tomasz Konieczny, Waltraud Meier, Linda Watson.

Πέμπτη 7/1 | 21:00 (ώρα Ελλάδος)

Δωρεάν | Απαιτείται εγγραφή

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Semele» – Opera Vision

Η δωρεάν streaming παλτφόρμα Opera Vision προσφέρει, για online παρακολούθηση σημαντικές παραγωγές όπερας περισσότερων από 17 διαφορετικών χωρών. Σειρά έχει, έως τις 3 Φεβρουαρίου 2021, η όπερα του Γκέοργκ Φρίντριχ Χαίντελ, «Σεμέλη». Μια παραγωγή της Κωμικής Όπερας του Βερολίνου (2018), σε σκηνοθεσία Barrie Kosky και μουσική διεύθυνση Konrad Junghänel. Η Σεμέλη, κόρη του Κάδμου, πρόκειται να μνηστευθεί με τον Αθάμα, πρίγκηπα της Βοιωτίας, ωστόσο, η ίδια είναι κρυφά ερωτευμένη με τον Δία. Προσπαθώντας να ματαιώσει τον επικείμενο γάμο, ζητάει την βοήθεια των θεών. Η Ήρα, σύζυγος του Δία, όμως, είναι οργισμένη με τη Σεμέλη και επιθυμεί να πάρει εκδίκηση. Παίζουν: Philipp Meierhöfer, Nicole Chevalier, Katarina Bradić, Eric Jurenas, Allan Clayton, Ezgi Kutlu κ.α.

Πέμπτη 7/1 | Διαθέσιμη όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Μαντάμα Μπαττερφλάι» – Εθνική Λυρική Σκηνή

Από της 25 Νοεμβρίου είναι διαθέσιμη, στη νέα online τηλεόραση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, η όπερα «Μαντάμα Μπαττερφλάι» του Τζάκομο Πουτσίνι, σε σκηνοθεσία Ούγκο ντε Άνα και μουσική διεύθυνση Λουκά Καρυτινού, στον ρόλο της γκέισας Τσο-Τσο-Σαν, η οποία ζει έναν μοιραίο έρωτα με τον Αμερικανό υποπλοίαρχο Πίνκερτον, βρίσκεται η σπαρακτική Ερμονέλα Γιάχο.

Πέμπτη 7/1

Εισιτήριο 10€ | Κλείστε εισιτήριο εδώ.

Παρακολουθήστε την παράσταση εδώ

«A History of Water in the Middle East» – Royal Court

Η ραδιοφωνική παράσταση «A History of Water in the Middle East» της Sabrina Mahfouz, σε σκηνοθεσία Stef O’Driscoll, θα είναι διαθέσιμη για δωρεάν online ακρόαση, έως τις 30 Ιανουαρίου 2021, μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του Royal Court. Μια μουσική παράσταση του 2019, η οποία μέσα από την προσωπική οπτική της Mahfouz, αλλά και την παγκόσμια οπτική, εξερευνά πως ο ιμπεριαλισμός έχει διαμορφώσει«τοπία, ζωές, κληρονομιές».

Πέμπτη 7/1

Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Δωρεάν | Γλώσσα: Αγγλικά

Ακούστε την παράσταση εδώ.

Χορός

«Ίσον – η Συμπερίληψη στην Τέχνης» – Περιφέρεια Αττικής

Το ΘΕΑΜΑ , το πρώτο επαγγελματικό θέατρο στην Ελλάδα με ηθοποιούς με και χωρίς αναπηρία πρόκειται να μας παρουσιάσουν ένα ξεχωριστό χοροθεατρικό αφιέρωμα. Έναρξη την Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2021, στις 21:30 με την παράσταση χορού «Block» της επαγγελματικής συμπεριληπτικής ομάδας χορού Έξις Ομάδα Χορού / Exis Dance Company. Χορεύουν: Άννα Βεκιάρη, Νατάσα Γάτσιου, Σταύρος Ζαφείρης και Ηλίας Κουρτπαρασίδης Τη σκυτάλη στο χοροθεατρικό αφιέρωμα παίρνει, στις 22:00, ο θεατρικός μονόλογος «Μεταξία» του Κώστα Δάκη, με παράλληλη μετάφραση στη ελληνική νοηματική, της επαγγελματικής συμπεριληπτικής θεατρικής ομάδας ΘΕΑΜΑ. Σκηνοθέτης: Βασίλης Οικονόμου. Παίζει η Ελένη Δρίβα.

Πέμπτη 7/1 | 21:30 και 22:00

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Η Λίμνη των Κύκνων» – Russian Ballet Theater

Το διασημότερο μπαλέτο όλων των εποχών, «Η Λίμνη των Κύκνων» του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, ανεβαίνει σε Hi definition πολυκάμερη μαγνητοσκόπηση από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Μια μοναδική ευκαιρία να απολαύσετε online το φημισμένο The Moscow Ballet – Russian Ballet Theater, μια από τις πιο αναγνωρίσιμες δυνάμεις του κλασικού χορού της Μόσχας. Την παράσταση θα έχετε την ευκαιρία να την παρακολουθήσετε online, μέσω της πλατφόρμας viva.gr σε on demand προβολές, από τις 19 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 10 Ιανουαρίου 2021.

Πέμπτη 7/1

Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήρια: 10€

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.