«Ταξιδεύοντας στον κόσμο τα Χριστούγεννα» – Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Η μουσική παράσταση για παιδιά «Ταξιδεύοντας στον κόσμο τα Χριστούγεννα», με συνεπιβάτες τη σκηνοθέτιδα Σεσίλ Μικρούτσικου, τους τραγουδιστές Θεοδώρα Μπάκα και Γιάννη Καλύβα, τον αφηγητή Μάκη Παπαδημητρίου, τους Μουσικούς της Καμεράτας – Ορχήστρας των Φίλων της Μουσικής και τον μαέστρο Νίκο Τσούχλο έρχεται στην online σκηνή του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, το Σάββατο 26 Δεκεμβρίου 2020, στις 18:00. Το συναρπαστικό αυτό παιδικό θέαμα συνδυάζει μουσική και σκηνική δράση με ευφάνταστες προτάσεις δημιουργικής απασχόλησης! Διαβάστε τον Oδηγό δραστηριοτήτων στην ιστοσελίδα του Μεγάρου και στο facebook και φτιάξτε τα δικά σας Χριστούγεννα!

Σάββατο 26/12 | 18:00

Δωρεάν

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Irene Skylakaki Trio – Θέατρο Πορεία

Μετά από αρκετά χρόνια στο Λονδίνο, η τραγουδίστρια/τραγουδοποιός Irene Skylakaki επέστρεψε εδώ και λίγους μήνες στην Ελλάδα και με τον καινούριο της δίσκο με τον τίτλο «Souvenir» να έχει κυκλοφορήσει πριν μερικές μέρες ετοιμάζεται για ένα ιδιαίτερo και ατμοφαιρικό live stream session με το trio project της, στo Θέατρο Πορεία, την Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2020, στις 21:00. Έχοντας στις αποσκευές της νέο και παλιό αγαπημένο υλικό, αέρινες folk και καλοκαιρινές ιστορίες. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Κυριακή 27/12 | 21:00

Τιμή εισιτηρίου: 7€

Για αγορά εισιτηρίου και παρακολούθηση συναυλίας δείτε εδώ.

Συναυλία εκκλησιαστικού οργάνου με την Ουρανία Γκάσιου – Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Ο χαρμόσυνος ήχος των χάλκινων πνευστών συνδυάζεται μαγικά με το επιβλητικό ηχόχρωμα των αυλών του εκκλησιαστικού οργάνου, στην καθιερωμένη συναυλία της Ουρανίας Γκάσιου, που θα μεταδοθεί ξανά διαδικτυακά το Σάββατο 26 Δεκεμβρίου 2020, στις 14:00 . Φέτος, η πολυβραβευμένη οργανίστα του Μεγάρου συμπράττει με δύο δεξιοτέχνες, τον τρομπετίστα Δημήτρη Γκόγκα και τον τρομπονίστα Ανδρέα-Ρολάνδο Θεοδώρου στην ερμηνεία χριστουγεννιάτικων medleys και μελωδιών που γράφτηκαν από γνωστούς συνθέτες για τις ημέρες των Χριστουγέννων. *Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Σάββατο 26/12 | 12:00

Διαθέσιμο έως 8/1/2021

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

Τα θαύματα των Χριστουγέννων – Σταμάτης Κραουνάκης

Ο Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Πειραιά διοργανώνει την απόλυτη Χριστουγεννιάτικη εμπειρία μέσα από τις διαδικτυακές πλατφόρμες του. Το Σάββατο 26 Νοεμβρίου 2020, στις 19:00, μέσα από την επίσημη σελίδα του ΟΠΑΝ στο Facebook, ο μοναδικός συνθέτης και δημιουργός Σταμάτης Κραουνάκης και η ομάδα σπείρα σπείρα έρχονται για ένα Facebook Live special Storytelling Concert. Ο σπουδαίος δημιουργός, εμπνευσμένος από τον «Ευτυχισμένο Πρίγκιπα» του Όσκαρ Ουάιλντ θα ερμηνεύσει με στίχους και μουσική κομμάτια του βιβλίου με τον δικό του μοναδικό τρόπο. Συμμετέχουν: Δημήτρης Ανδρεάδης, Χρήστος Γεροντίδης, Σάκης Καραθανάσης, Κώστας Μπουγιώτης, Βάιος Πράπας, Γιώργος Ταμιωλάκης, Γιώργος Στιβανάκης.

Σάββατο 26/12 | 19:00

Δωρεάν

Δείτε εδώ.

Γιώργος Σαμπάνης – Ακτή Πειραιώς

Ο Γιώργος Σαμπάνης, το Σάββατο 26 Δεκεμβρίου στις 21:00 (ώρα Ελλάδας) θα βρεθεί με όλο του το μουσικό πλήρωμα στην «Ακτή Πειραιώς» και υπόσχεται να μας ταξιδέψει πίσω, στους γνώριμους…δρόμους της διασκέδασης, της παρέας και της ανεμελιάς, μέσα από ένα ανεπανάληπτο live streaming concert. «Να ζήσεις μην ξεχνάς» θα μας τραγουδήσει, μαζί με παλιές και νέες επιτυχίες του, αλλά και τραγούδια που αγαπάει να μοιράζεται μαζί μας, υπενθυμίζοντας ότι η μουσική πάντα μας βοηθάει να «αποδράσουμε» και να νιώσουμε ζωντανοί, ακόμη και από σαλόνι σπιτιού μας.

Σάββατο 26/12 | 21:00

Εισιτήριο: 5€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

«Χορέψτε», με την Μιρέλα Πάχου – ΚΠΠΚΜ

Το Κέντρο Πολιτισμού Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας παρουσιάζει το Σάββατο 26 Δεκεμβρίου 2020, στις 21:00, τη δωρεάν διαδικτυακή συναυλία «Χορέψτε», με την Μιρέλα Πάχου. Η Μιρέλα έχει στις αποσκευές της πολύτιμες συνεργασίες με τους: Θάνο Μικρούτσικο, Λαυρέντη Μαχαιρίτσα, Διονύση Σαββόπουλο, Γιάννη Κότσιρα, Νίκο Πορτοκάλογλου, Γιώργο Νταλάρα, Βασίλη Παπακωνσταντίνου, Μίλτο Πασχαλίδη, Χρήστο Θηβαίο, Σάκη Μπουλά, Γιάννη Ζουγανέλη κ.ά. Συμμετέχουν: Δημήτρης Μουτάφης: μπάσο και Δημήτρης Σινογιάννης: ηλεκτρική κιθάρα.

Σάββατο 26/12 | 21:00

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Μέγαρο Μουσικής: Εορταστικό γκαλά με την Κρατική Ορχήστρα Αθηνών

«Choral Christmas» – Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης

Το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο των δωρεάν online διαδικτυακών της μεταδόσεων, παρουσιάζει το Σάββατο 26 Δεκεμβρίου 2020, στις 16:00, τη συναυλία «Choral Christmas», με το Γυναικείο Φωνητικό Σύνολο Voci Contra Tempo, σε μουσική διεύθυνση Σοφίας Γιολδάση. Η μουσική βραδιά θα περιλαμβάνει αναγεννησιακά και μεσαιωνικά χριστουγεννιάτικα κάλαντα και τραγούδια. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα εδώ.

Σάββατο 26/12 | 16:00

Δωρεάν

Δείτε την συναυλία εδώ.

Γιώργος και Νίκος Στρατάκης live streaming

Την Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2020, στις 21:00, ο Γιώργος και ο Νίκος Στρατάκης έρχονται κοντά μας μέσω live streaming και μας προσκαλούν να «συνδεθούμε» και να τραγουδήσουμε. Μέσα από τις μοναδικές μουσικές τους, τις μαεστρικές τους ενορχηστρώσεις και τις γεμάτες ανατροπές και πρωτόγνωρες μελωδίες, ο Γιώργος και ο Νίκος Στρατάκης σκοπεύουν να δημιουργήσουν μια ατμόσφαιρα αυθεντικής γιορτής, γεμάτη συναίσθημα, με κέντρο την κρητική παράδοση.

Κυριακή 27/12 | 21:00

Εισιτήριο: 5€

Αγορά εισιτηρίου και link για live streaming εδώ.

«Σε τόπο μυστικό» – Mini Festival

Την Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2020, στις 20:00 ένα mini festival σε ένα μέρος που θα σου αποκαλυφθεί με την έναρξη, ξεκινάει μέσα από την viva.gr. Οι Group Parωdy με τον ηλεκτρο-παραδοσιακό ήχο και τον ανήσυχο στίχο τους, η Ιωάννα Καβρουλάκη με τη μοναδική φωνή και την ethnic αύρα της κι ο Ορέστης Ντάντος με την χαρακτηριστική του γραφή και την εσωτερική του εξωστρέφεια, έρχονται στην οθόνη μας και παίζουν ζωντανά μουσική! Οι καλλιτέχνες μπλέκουν την ενέργειά τους, τις καλλιτεχνικές – και όχι μόνο- ανησυχίες και τις μουσικές τους, με σκοπό να μας προσφέρουν απλόχερα τη ζεστασιά και την ψυχολογική ανάταση που όλοι έχουμε ανάγκη αυτές τις παράξενες μέρες που ζούμε.

Κυριακή 27/12 | 20:00

Εισιτήριο: 5€

Για αγορά ειιστηρίου και πληροφορίες εδώ.

Soul Asylum Live at First Avenue

Το αμερικάνικο εναλλακτικό ροκ συγκρότημα Soul Asylum έρχονται, την Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2020, στις 4 π.μ. (ώρα Ελλάδος) για ένα online live session, το οποίο θα είναι διαθέσιμο και για on demand παρακολούθηση έως και 72 ώρες μέσα από το link που θα σας σταλεί με την αγορά εισιτηρίου.

Κυριακή 27/12 | 04:00 π.μ.

Εισιτήριο: 15$ – 100$ | Αγοράστε το εισιτήριο σας εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Half Note Jazz Club On Demand

Αν και η πανδημία μας κρατάει ακόμη μακριά από την ζωντανή μουσική που τόσο αγαπούμε, τo Half Note Jazz Club προσφέρει κατ’ αποκλειστικότητα και σε ειδική τιμή για τους φίλους του στην Eλλάδα, μία μοναδική εορταστική on demand virtual παράσταση σε streaming με την χωρίς αμφιβολία σπουδαιότερη jazz big band του κόσμου, την Jazz At Lincoln Center Orchestra με τον Wynton Marsalis και κορυφαίους guests. Kurt Elling, Rubén Blades, Catherine Russell, Ashley Pezzotti κ.α.. Οι φίλοι της jazz – μικροί και μεγάλοι – και φίλοι του Half Note Jazz Club έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν on demand, έως τις 26 Δεκεμβρίου 2020, μια μοναδική στο πνεύμα των χριστουγέννων παράσταση σε ειδική τιμή.

Σάββατο 26/12 | Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήριο: 25$

Αγοράστε το εισιτήριο σας εδώ.

RPO presents English Masters – Royal Philarmonic Orchestra

Η Βασιλική Φιλαρμονική Ορχήστρα του Λονδίνου προσφέρει, στο πλαίσιο του κύκλου «RPO presents English Masters», για δωρεάν online παρακολούθηση μέσα από το επίσημο ψηφιακό κανάλι της στο youtube, έως τις 5 Ιανουαρίου 2021, συναυλία αφιερωμένη στον σπουδαίο συνθέτη Ραλφ Βον Γουίλιαμς. Κατά τη διάρκεια της μουσικής αυτής εκδήλωσης ο διακεκριμένος μαέστρος Vasily Petrenko διευθύνει τα έργα του Βον Γουίλιαμς «The Wasps Overture», σκηνική μουσική πάνω στο έργο του Αριστοφάνη «Σφήκες» και «Walton’s Façade Suites No.1 & 2».

Σάββατο 26/12 – Κυριακή 27/12

Διαθέσιμη έως 5/1

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Αθωνική Ψηφιακή Κιβωτός: Οι «θησαυροί» του Αγίου Όρους ψηφιοποιούνται και διατίθενται στο κοινό

Philharmonia Sessions: Beethoven’s Prometheus

Ο Μπετόβεν έγραψε την μουσική μπαλέτου για την παραγωγή «Τα δημιουργήματα του Προμηθέα» (1801), σε έντεκα μέρες. Εδώ ο Προμηθέας καλεί τον Απόλλωνα, Θεό της Μουσικής, τις Μούσες και μια ομάδα άλλων θεοτήτων να διδάξουν τα δημιουργήματά του τι σημαίνει να είσαι άνθρωπος. Σε αυτή την διαχρονική και τόσο επίκαιρη ιστορία θα μας καθοδηγήσουν η βρετανική ορχήστρα Philharmonia, με τον μαέστρο Esa-Pekka Salonen και τον ηθοποιό Stephen Fry, ο οποίος αφηγείται την ιστορία αυτού του μπαλέτου, με νέο κείμενο από τον Gerard McBurney και εικονογράφηση της Hillary Leben. Η online εκδήλωση θα είναι διαθέσιμη για δωρεάν online παρακολούθηση.

Σάββατο 26/12 – Κυριακή 27/12

Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Δωρεάν

Δείτε τη συναυλία εδώ.