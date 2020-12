Θέατρο

«Απολυμένη» του Αντώνη Τσιπιανίτη

Η Erofili Productions παρουσιάζει την Κατερίνα Διδασκάλου στο αστείο και ταυτόχρονα σοβαρό έργο του Αντώνη Τσιπιανίτη, «Απολυμένη». Η παράσταση θα μεταδοθεί, από τις 26 Δεκεμβρίου έως τις 5 Ιανουαρίου, σε online streaming (full) HD (High Definition), σε τηλεσκηνοθεσία, ειδικά για τις ανάγκες του streaming, του έμπειρου και γνωστού από τις μεγάλες τηλεοπτικές επιτυχίες του Κώστα Κιμούλη. Η Μαριέτα εργάζεται ως κοσμικογράφος σε μεγάλο γυναικείο περιοδικό. Η στήλη της θεωρείται κορυφαία στο είδος της. Πλούσιοι και διάσημοι κάνουν το παν για να δημοσιεύσει φωτογραφία τους. Η ζωή της είναι γεμάτη λάμψη, πάρτι, ταξίδια. Και μια μέρα.. ξαφνικά απολύεται…

Κυριακή 26/12 | 20:00

Εισιτήριο: 8€ | Αγορά εισιτηρίου εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Η Σύλβα και ο Δράκος» – Θέατρο Σταθμός

Στο πλαίσιο των online εορταστικών εκδηλώσεων του, με το ξεχωριστό αφιέρωμα στη δημοφιλή ηθοποιό Νένα Μεντή, το Θέατρο Σταθμός διαθέτει δωρεάν, την Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2020, την παράσταση «Η Σύλβα και ο Δράκος», που παρουσιάστηκε τη σεζόν 2014- 2015 στη μουσική σκηνή Χαμάμ, βασισμένη στο βιβλίο του Θωμά Κοροβίνη, «Ο γύρος του θάνατου». Ερμηνεία: Νένα Μεντή. Συνοδεύει στο ακορντεόν ο Παναγιώτης Τσεβάς.

Κυριακή 27/12

Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Η Κυρία του Μαξίμ» – Εθνικό Θέατρο

Το Εθνικό Θέατρο παρουσιάζει, το Σάββατο 26 Δεκεμβρίου 2020, στις 19:30, την παράσταση «Η Κυρία του Μαξίμ» του Ζωρζ Φεντώ, σε σκηνοθεσία Θωμά Μοσχόπουλου, μέσω live streaming από τον επίσημο ιστότοπο του Θεάτρου. Ο συντηρητικός γιατρός Πετυπόν ξυπνάει στο σπίτι του έπειτα από ένα ξενύχτι στο οποίο τον παρέσυρε ο νεαρός φίλος του Μονζικούρ. Ο ίδιος δεν θυμάται τίποτα από τη χθεσινή βραδιά όμως στο κρεβάτι του βρίσκεται μια νεαρή χορεύτρια από το «Μαξίμ». Η ζωή του σε ένα λεπτό γίνεται άνω-κάτω. Η νεαρή χορεύτρια όμως δεν λέει να φύγει από το σπίτι του, ακόμα και όταν εμφανίζεται η θρησκόληπτη σύζυγός του. Ακολουθεί ο απόλυτος πανικός.

Σάββατο 26/12 | 19:30

Τιμή Εισιτηρίου: 8€ | Αγορά εισιτηρίου εδώ.

«Ο Αμερικανός», σε σκηνοθεσία Θανάση Σαράντου

Η παράσταση «Ο Αμερικάνος» του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη, σε σκηνοθεσία-ερμηνεία του Θανάση Σαράντου, θα προβληθεί για έξι μοναδικές προβολές, από τις 19 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 3 Ιανουαρίου 2021, online μέσω της πλατφόρμας viva.gr. Μια συναρπαστική ιστορία αγάπης και ξενιτιάς, σε πρωτότυπη μουσική σύνθεση Λάμπρου Πηγούνη με μουσικό επί σκηνής τον Κωνσταντίνο Ευαγγελίδη. Παραμονή Χριστουγέννων 1789. Ο «Αμερικάνος», Τζων Στόθισον είναι ένας «ξένος μέσα στον κόσμο του». Φυσικά, δεν είναι ούτε ξένος ούτε Αμερικάνος, αλλά ένας Έλληνας μετανάστης, που ύστερα από 25 χρόνια επιστρέφει στο νησί του, όπου κανείς δεν τον αναγνωρίζει. Περιπλανάται μόνος στην αποβάθρα του λιμανιού και τριγυρνά στα σοκάκια της μικρής συνοικίας και στα χαλάσματα του πατρικού σπιτιού του. Το μόνο που τον κάνει να συνεχίζει να ελπίζει είναι ο έρωτας.

Σάββατο 26/12, 20:00 | Κυριακή 27/12, 18:00

Τιμή εισιτηρίου: 5€ | Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Η Μεγάλη Χίμαιρα» – Θέατρο Πορεία

Η παράσταση σταθμός του Θεάτρου Πορεία, η «Μεγάλη Χίμαιρα» του Μ. Καραγάτση, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Τάρλοου και διασκευή Στρατή Πασχάλη, έρχεται την Κυριακή, 13, 20 και το Σάββατο 26 Δεκεμβρίου 2020, στις 20:00, σε online ζωντανή μετάδοση. Σε αυτό το επικό ερωτικό μελόδραμα παρακολουθούμε την ιστορία μιας παθιασμένης με την ελληνική κλασική παιδεία Γαλλίδας, της Μαρίνας Μπαρέ, που έρχεται να ζήσει στην Ελλάδα ερωτευμένη και παντρεμένη με έναν Έλληνα εφοπλιστή. Ερχόμενη σε επαφή, όμως, με την ίδια τη χώρα των ονείρων της, συναντά τις δικές της Χίμαιρες: το δραματικό τοπίο, τραχύ κι αισθησιακό ταυτόχρονα, την παρασύρει σε μια μοιραία δίνη πάθους, πυροδοτεί τα παλιά ψυχολογικά της τραύματα και την οδηγεί στην αυτοκαταστροφή.

Κυριακή 27/12 | 20:00

Εισιτήριο: 10€ | Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Νεφέλες», σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά

Η κωμωδία του Αριστοφάνη, «Νεφέλες», που παρουσιάστηκε στην Επίδαυρο, σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά, έρχεται για online streaming προβολές, 25, 26 και 27 Δεκεμβρίου 2020 μέσω της viva.gr. Οι «Νεφέλες» παρουσιάστηκε στα Μεγάλα Διονύσια το 423 π.Χ. και διακωμωδούν τη διδασκαλία του Σωκράτη και τις ιδέες των σοφιστών της εποχής. Παίζουν: Γιώργος Γάλλος, Νίκος Καραθάνος, Αινείας Τσαμάτης, Καρυοφυλλιά Καραμπέτη, Θεοδώρα Τζήμου, Χρήστος Λούλης, Γιάννης Κλίνης, Πάνος Παπαδόπουλος, Παναγιώτης Εξαρχέας, Αλεξάνδρα Αϊδίνη κ.α. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Σάββατο 26/12 | 16:00 & 21:00

Κυριακή 27/12 | 16:00 & 20:00

Εισιτήριο: 7.50€

Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

«Ξυπόλητοι στο Πάρκο» – Θέατρο Νέος Ακάδημος

Το έργο του Νιλ Σάιμον «Ξυπόλητοι στο Πάρκο», το οποίο ανέβηκε φέτος στο Θέατρο Νέος Ακάδημος, σε σκηνοθεσία Ρέινας Σ. Εσκενάζυ, με τους Αργύρης Αγγέλου, Βασιλική Τρουφάκου, Άρη Λεμπεσόπουλο, Ελένη Κρίτα και Jerome Kaluta, θα προβληθεί σε διαδικτυακό streaming, 25 Δεκεμβρίου 2020 έως 3 Ιανουαρίου 2021, μέσω viva.gr. Τι συμβαίνει όταν ένα νιόπαντρο ζευγάρι διαπιστώνει πως το σπίτι των ονείρων του είναι μια «τρύπα», μπάζει νερά, δεν έχει θέρμανση και ο ένοικος της πάνω σοφίτας περνάει από το διαμέρισμά τους για να μπει στο δικό του; Πόση αγάπη χωράει στο αστεία άβολο διαμερισματάκι;

Σάββατο 26/12 στις 21:00 | Κυριακή 27/12 στις 18:00

Εισιτήριο: 9.90€ | Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Οδηγίες για το πως να παρακολουθήσετε την παράσταση εδώ.

«Η Ποντικοπαγίδα» – Θέατρο Νέος Ακάδημος

Το θρυλικό έργο μυστηρίου της Αγκάθα Κρίστι «Η Ποντικοπαγίδα», που παρουσιάζεται φέτος στον Νέο Ακάδημο σε παραγωγή Happy Productions, και έγινε sold out από την πρώτη κιόλας παράσταση, θα παιχτεί σε Online Streaming High Definition 1080p, για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων τις ημέρες των γιορτών, από τις 25 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 3 Ιανουαρίου 2021. Σε σκηνοθεσία και δραματουργική επεξεργασία Κίρκης Καραλή, Η υπόθεση του έργου εκτυλίσσεται σε μια απομονωμένη πανσιόν μιας επαρχίας, την ώρα που το χιόνι πέφτει πυκνό. Οκτώ ήρωες, που όλοι τους κρύβουν ένα μυστικό, βρίσκονται αντιμέτωποι με σκληρές αλήθειες και επικίνδυνα ψέματα. Ο φόβος τους κυκλώνει και ένας δολοφόνος βρίσκεται ανάμεσά τους. Παίζουν: Κωνσταντάκη Μαρία, Λίτσης Ερρίκος, Λουκάκη Δανάη, Οικονομίδου Ράνια, Πολυζωίδης Σήφης, Πουρσανίδης Νίκος, Συριόπουλος Μιχάλης, Τότσικας Αποστόλης.

Σάββατο 26/12 στις 20:00 | Κυριακή 27/12 στις 29:00

Διαθέσιμη από τις 20:00 έως τις 00:00

Τιμή εισιτηρίου: 9.90€

Για λεπτομέρειες και αγορά εισιτηρίου εδώ.

«Ωνάσης: Τα θέλω όλα» – viva.gr

Η θεατρική επιτυχία, «Ωνάσης: Τα θέλω όλα», σε σκηνοθεσία Σταμάτη Φασουλή θα είναι διαθέσιμη online on-demand για το κοινό, από την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020 έως και την Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2020, μέσω της πλατφόρμας του viva.gr. Πρόκειται για το πρώτο θεατρικό έργο που γράφτηκε για τη ζωή και το έργο του Αριστοτέλη Ωνάση. Στον πρωταγωνιστικό ρόλο βρίσκεται ο Σταμάτης Φασουλής. Σε ό,τι αφορά τις γυναίκες της ζωής του, τη Τζάκι Κένεντι υποδύεται η Δήμητρα Ματσούκα, την Μαρία Κάλλας, η Κατερίνα Παπουτσάκη και την Τίνα Λιβανού, η Ευγενία Δημητροπούλου. Στον ρόλο του δαιμόνιου δημοσιογράφου που ερευνά και καταγράφει τη ζωή του, ο Μέμος Μπεγνής. Τον Ωνάση σε νεαρή ηλικία ερμηνεύει ο Αγησίλαος Μικελάτος. Αλέξανδρος Ωνάσης ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος. Μαζί τους 20 ακόμα ηθοποιοί.

Σάββατο 26/12 – Κυριακή 27/12

Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήριο: 12.99€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Από την Αντιγόνη στη Μήδεια» – viva.gr

H παράσταση «Από την Αντιγόνη στη Μήδεια», σε κείμενο – σκηνοθεσία – video art Κώστα Γάκη, θα είναι διαθέσιμη για online streaming προβολές, από τις 23 έως τις 27 Δεκεμβρίου 2020, στις 20:00, μέσω της viva.gr. Το έργο αποτελεί έναν ύμνο στη γυναίκα. Ένα έργο με το οποίο η ομάδα θεάτρου Άναμ(μ)α φέρνει την τραγωδία κοντά στο κοινό με έναν εντελώς φρέσκο και σύγχρονο τρόπο, δημιουργώντας γέφυρες με γυναικείες μορφές του σήμερα όπως η Μάγδα, η Ελένη, μια ανώνυμη πρόσφυγας στη Μόρια, μια ποιήτρια από την Ικαρία, ένα ξανθό κορίτσι από την Παλαιστίνη…

Σάββατο 26/12 – Κυριακή 27/12 | 20:00

Εισιτήριο: 6€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

«Ο Μέγας Ιεροεξεταστής» – Δημήτρης Βερύκιος

Η παράσταση «Ο Μέγας Ιεροεξεταστής» ανεβαίνει στην σκηνή του eStage.gr, από την Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2020 στις 19:30. Ο Δημήτρης Βερύκιος σκηνοθετεί και ερμηνεύει τον μονόλογο «Ο Μέγας Ιεροεξεταστής», από το ομώνυμο κεφάλαιο του κορυφαίου έργου «Αδελφοί Καραμάζοφ» του Φιοντόρ Ντοστογιέφσκι, συνεχίζοντας να εμπνέεται από το πνεύμα του μεγάλου συγγραφέα και διανοητή. Η υπόθεση του έργου αναφέρεται στην σκοτεινή περίοδο της Ιεράς Εξέτασης, που στην κορύφωση της ο Μέγας Ιεροεξεταστής συλλαμβάνει και ανακρίνει τον επανελθόντα στη Γη, Ιησού Χριστό, λίγο πριν τον ρίξει στην πυρά. Έτσι αρχίζει η σκοτεινή, άπνοη, αγωνιώδης νύχτα της Σεβίλλης.. Ο αέρας μυρίζει δάφνη και λεμονιά… Μια μνημειώδης σύγκρουση ανάμεσα στο Καλό και το Κακό.

Κυριακή 27/12 | 19:30

Εισιτήριο: 10€, 12€ και 15€

Για πληροφορίες δείτε εδώ.

«Γραμμή του Ορίζοντος: Μεταμφιέσεις»

Μια σειρά έργων του Theros Theatre Ensemble από όλο το φάσμα των τεχνών, με τίτλο «Μεταμφιέσεις», βασισμένη στο έργο «η Γραμμή του Ορίζοντος» του Χρήστου Βακαλόπουλου, θα είναι διαθέσιμη διαδικτυακά από την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020, στον ιστότοπο www.grammiorizontos.com. Στον κύκλο ραδιοφωνικών εκπομπών, κάθε εβδομάδα, ένας καινούριος καλεσμένος παραλαμβάνει τη «γραμμή του ορίζοντος» και παραδίδει ένα επεισόδιο μίας ώρας· μια δική του εκδοχή «της γραμμής». Την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου στις 19:30, στο πρώτο επεισόδιο η Ηλέκτρα Ελληνικιώτη εγκαινιάζει τον κύκλο των ραδιοφωνικών εκπομπών, με ένα επεισόδιο-καλωσόρισμα.

Σάββατο 26/12 – Κυριακή 27/12

Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήριο: 3€ | Αγοράστε εισιτήρια εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Radio Plays – Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου

Τα Radio Plays του Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου συνεχίζονται online, την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου με το διήγημα του Βασίλη Δανέλλη «Καλωσόρισες στην κόλαση, γλυκιά μου», σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά. Οι ηθοποιοί Στέλλα Βογιατζάκη, Πολύδωρος Βογιατζής, Aκύλλας Καραζήσης, Δημήτρης Μπίτος, Άλκηστη Πουλοπούλου, Άντα Πουράνη και Χάρης Φραγκούλης μας μεταφέρουν με τις φωνές τους στη σκοτεινή και αγωνιώδη ατμόσφαιρα του διηγήματος. Η ακαταμάχητη Αλεξάνδρα, που εργάζεται στην υποδοχή του μαγαζιού, ακροβατεί ανάμεσα στο φλερτ του επιχειρηματία Δημήτρη Σίμογλου και του συνεσταλμένου νεαρού Μάριου. Και οι δύο τη διεκδικούν και συγκρούονται για να την κατακτήσουν. Μόνο αφού η Αλεξάνδρα υποκύψει στο φλερτ του Σίμογλου, αποκαλύπτονται και τα πραγματικά της κίνητρα. Η συμπαθής, κατά τα άλλα, ηρωίδα δεν είναι παρά μια συστηματική και αδίστακτη εκβιάστρια. Πολύ γρήγορα, όμως, φαίνεται πως έχει υπερεκτιμήσει τις δυνάμεις της και οδηγείται σε μια παγίδα.

Σάββατο 26/12 – Κυριακή 27/12

Δωρεάν

Ακούστε την παράσταση εδώ.

«Μια Χριστουγεννιάτικη Ιστορία», σε σκηνοθεσία Κωνσταντίνας Νικολαΐδη

Η παράσταση «Μια Χριστουγεννιάτικη Ιστορία», βασισμένη στο κλασικό αριστούργημα του Καρόλου Ντίκενς και σε σκηνοθεσία – διασκευή Κωνσταντίνας Νικολαΐδη, είναι διαθέσιμη για on demand online προβολή, έως τις 17 Ιανουαρίου 2021, μέσω της πλατφόρμας inplayer.com/apriori/. Ο πλούσιος και τσιγκούνης Εμπενίζερ Σκρουτζ , ο οποίος μισεί κυριολεκτικά τα Χριστούγεννα, βιώνει μέσα σε μία μόνο νύχτα, μία αποκάλυψη τρομαχτική, μα συνάμα τόσο λυτρωτική. Παίζουν: Θανάσης Κουρλαμπάς, Ορέστης Τρίκας, Κωνσταντίνος Μπάζας, Νίκος Βατικιώτης, Κατερίνα Νικολοπούλου, Αλεξία Στολιδάκη κ.α. Οδηγίες για την παρακολούθηση της παράστασης εδώ.

Σάββατο 26/12 – Κυριακή 27/12

Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Τιμή εισιτηρίου: 9€ | Αγορά εισιτηρίου εδώ.

Δείτε την παράσταση εδώ.

Αρκάς – «Η Ζωή Μετά» – viva.gr

Η επιτυχημένη παράσταση «Η Ζωή Μετά», βασισμένη στον Αρκά και σε σκηνοθεσία – θεατρική διασκευή Δημήτρη Αγορά, παρουσιάζεται σε live streaming, 24, 25, 26 και 27 Δεκεμβρίου 2020 και 1,2 και 3 Ιανουαρίου 2021, μέσω της πλατφόρμας viva.gr. Παίζουν οι ηθοποιοί: Γιώργος Γιαννόπουλος , Θανάσης Βισκαδουράκης , Παντελής Καναράκης, Πέτρος Μπουσουλόπουλος , Χρήστος Τριπόδης και Δημήτρης Αγοράς. Οδηγίες για την παρακολούθηση της παράστασης εδώ.

Σάββατο 26/12 – Κυριακή 27/12 | 18:00

Τιμή εισιτηρίου: 9.90€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Το Πάτωμα» – Radio Play Theater

Η παράσταση θεάτρου ραδιοφώνου, «Το Πάτωμα», σε κείμενο Ζέτης Φίτσιου και σκηνοθεσία Ανδρέα Φλουράκη, είναι διαθέσιμη, online, από την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020, μέσω της ιστοσελίδας iroes.art . Σ’ ένα δυστοπικό περιβάλλον, δύο άνδρες «συναντιούνται», όμως δεν μπορούν να ιδωθούν. Ο ένας περπατά στην επιφάνεια του πατώματος, ενώ ο άλλος βρίσκεται από κάτω, καθώς το πάτωμα τον έχει καταπιεί. Ο «κάτω» ζητά από τον «πάνω» να τον βοηθήσει για να βγει. Είναι όμως ο άνδρας της επιφάνειας διατεθειμένος να προσφέρει τη βοήθειά του στον παγιδευμένο άνδρα; Παίζουν: Πάνος Βλάχος, Πέτρος Λαγούτης.



Σάββατο 26/12 – Κυριακή 27/12

Διαθέσιμη όλο το 24ωρο

Δωρεάν

Ακούστε την παράσταση εδώ.

«Ο Τζόνι πήρε το όπλο του»: Μονόλογος με τον Τάσο Ιορδανίδη

Η παράσταση «Ο Τζόνι πήρε το όπλο του» του Ντάλτον Τράμπο, σε θεατρική διασκευή Σοφίας Αδαμίδου και σκηνοθεσία Θάλειας Ματίκα, θα προβληθεί διαδικτυακά, από τις 17 έως τις 28 Δεκεμβρίου 2020, μέσω viva.gr. Στον ρόλο του Τζο, ο Τάσος Ιορδανίδης . Ο Τζο είναι ο απλός ανώνυμος στρατιώτης που χάνει τα μέλη του, αλλά εξακολουθεί να αναπνέει, να σκέφτεται και να αγαπά όπως πριν. Οδηγίες για την παρακολούθηση της παράστασης εδώ.

Σάββατο 26/12 – Κυριακή 27/12

Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήριο: 5€ | Αγορά εισιτηρίου εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Σάββατο 26/12 – Κυριακή 27/12

Διαθέσιμες επιλογές από τη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση (δωρεάν): Η «Αποκάλυψη», σε σκηνοθεσία Θάνου Παπακωνσταντίνου,

«Το Σώσε», σε σκηνοθεσία Έκτορα Λυγίζου,

«Αντιγόνη – Lonely Planet» της Λένας Κιτσοπούλου,

«Άμλετ», σε σκηνοθεσία Γιάννη Χουβαρδά και

«Φάουστ», σε σκηνοθεσία Μιχαήλ Μαρμαρινού.

Σάββατο 26/12 – Κυριακή 27/12

«Peter Pan» – Audioplay

Ο Κένεθ Μπράνα, η Ολίβια Κόλμαν, ο Μπέρτι Κάρβελ, η Sharon D. Clarke, η Τζοάνα Ρίντινγκ, ο Τζέισον Φλέμινγκ κ.α. δανείζουν τις φωνές τους, τα φετινά Χριστούγεννα, σε μια νέα, μοναδική ηχητική διασκευή του «Πίτερ Πάν» του Τζέιμς Μάθιου Μπάρι από τον Άγγλο δραματουργό Σον Μακένα και μας μεταφέρουν στην Χώρα του Ποτέ. Το ηχητικό έργο, το οποίο θα είναι διαθέσιμο από τις 24 Δεκεμβρίου 2020, θα περιλαμβάνει 4 μέρη μισής ώρας το καθένα. Όλα τα έσοδα θα δοθούν για τη στήριξη του Great Ormond Street Children’s Hospital. Δίπλα στους επαγγελματίες ερμηνευτές συμμετέχουν μέλη του GOSH Young People’s Forum, συμπεριλαμβανόμενων πρώην και νυν ασθενών.

Σάββατο 26/12 – Κυριακή 27/12

Διαθέσιμο όλο το 24ώρο

Γλώσσα Αγγλικά

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Η σημασία του να είναι κανείς σοβαρός» – Curve Theatre

Το Curve Theatre του Λονδίνου διαθέτει, για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση, την παράσταση «Η σημασία του να είναι κανείς σοβαρός» του Όσκαρ Ουάιλντ, σε σκηνοθεσία Nikolai Foster. Ο εργένης Jack Worthing και ο φίλος του Algernon Moncrieff ελπίζουν να παντρευτούν τις πιο περιζήτητες δεσποινίδες, την Gwendolen Fairfax και την Cecily Cardew. Όμως το κόρτε των δύο αντρών δεν είναι και τόσο ειλικρινή. Διπλές ταυτότητες, πολυάριθμες εχθρικές συναντήσεις με την τρομερή Lady Bracknell και όλοι μπλέκονται σε έναν ιστό παρεξηγήσεων με ξεκαρδιστικές συνέπειες.

Σάββατο 26/12 – Κυριακή 27/12

Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

Παιδικό Θέατρο

Χριστούγεννα στο Μέγαρο με τα αγαπημένα παραμύθια του Χανς Κρίστιαν Αντερσεν

Αυτές τις γιορτές το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και ο πολιτιστικός οργανισμός «Λυκόφως» φέρνουν τη μαγεία των Χριστουγέννων στις οθόνες σας, με την απόλυτη γιορτινή παράσταση και ένα λαμπερό καστ πρωταγωνιστών. Η Μαρία Ναυπλιώτου, ο Νίκος Κουρής, η Λένα Παπαληγούρα και ο Γιώργος Νανούρης ζωντανεύουν, υπό τους ήχους της κλασικής μουσικής από την Καμεράτα – Ορχήστρα των Φίλων της Μουσικής, τα πιο αγαπημένα παραμύθια του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν, αποκλειστικά για δύο παραστάσεις σε online streaming από την Αίθουσα «Χρήστος Λαμπράκης». 26, 27 & 28 Δεκεμβρίου, με διαθέσιμη προβολή από τις 12 το πρωί έως τις 10 το βράδυ.

Σάββατο 26/12 – Κυριακή 27/12

Από τις 12:00 έως τις 22:00

Εισιτήρια: 8€ | Αγοράστε εισιτήρια εδώ.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Πιστεύω στου μονόκερους» – Εθνικό Θέατρο

Το Εθνικό Θέατρο θα παρουσιάσει απευθείας από την Κεντρική Σκηνή για τους μικρούς του φίλους, την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2020, στις 17:00, το συναρπαστικό έργο του Μάικλ Μορμπούργκο, «Πιστεύω στους Μονόκερους», σε σκηνοθεσία Σοφίας Βγενοπούλου. Το έργο αφηγείται την ιστορία ενός παιδιού, του Θωμά, που, εντελώς αιφνίδια και παρά τη δυσπιστία του, ανακαλύπτει στο κατώφλι ενός πολέμου το πιο ασφαλές καταφύγιο, το πιο προσωπικό λημέρι όλων μας: τη φαντασία και τις ιστορίες που αυτή γεννάει. Μέσα από τα βιβλία ένας νέος κόσμος, μια νέα αλήθεια ανοίγεται μπροστά του.

Κυριακή 27/12

Ώρα έναρξης streaming: 16:30

Έναρξη παράστασης: 17:00

Εισιτήριο: 8€ | Αγοράστε εισιτήριο εδώ.

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Ρούντολφ, Ο Τραγουδιστής της Όπερας!» – Θέατρο Αερόπλοιο

Το Θέατρο Αερόπλοιο ακολουθώντας τα σημεία των καιρών, παρουσιάζει τη χριστουγεννιάτικη παράσταση «Ρούντολφ, Ο Τραγουδιστής της Όπερας!» μέσω live streaming στις 25 και 26 Δεκεμβρίου και 1 και 2 Ιανουαρίου στις 5.30 μμ. Ο Ρούντολφ (ο διάσημος Ρούντολφ) έχει φιλοδοξίες. Δεν του φτάνει πια που είναι ο πρώτος στο έλκηθρο του Άη -Βασίλη. Δεν του φτάνει να φωτίζει με την μύτη του κάθε γωνιά που περνάει και αφήνει δώρα ο Άγιος. Θέλει να ανοίξει τα φτερά του και να κατακτήσει όχι μόνο το ουράνιο αλλά και το μουσικό στερέωμα. Κείμενο/Σκηνοθεσία: Νίκος Καμτσής. Παίζουν: Λαμπρινή Θάνου, Δέσποινα Μακρή, Αθηνά Χατζηαθανασίου.

Σάββατο 26/12 | 17:30

Εισιτήριο: 10€

Για αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

«Ο Σέρλοκ Χολμς και ο κλέφτης των Χριστουγέννων» – ΚΠΙΣΝ

Και αυτή τη χρονιά οι Χριστουγεννιάτικες Ιστορίες επιστρέφουν στον Φάρο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με μια γιορτινή ιστορία μυστηρίου: «Ο Σέρλοκ Χολμς και ο κλέφτης των Χριστουγέννων». Μια παράσταση εμπνευσμένη από τον ήρωα του Άρθουρ Κόναν Ντόυλ, για όλη την οικογένεια, η οποία θα μεταδοθεί μέσω live streaming, από τις 23 Δεκεμβρίου 2020 έως τις 5 Ιανουαρίου 2021. Ο διάσημος μας καλεί να τον ακολουθήσουμε στο χριστουγεννιάτικο Λονδίνο. Μέσα στο χαρούμενο βουητό της πόλης και ενώ όλοι ανταλλάσσουν δώρα, ο Σέρλοκ Χολμς νοιάζεται μόνο για ένα πράγμα: για την υπόθεση του κλέφτη των Χριστουγέννων. Ψάχνει το γαλάζιο πετράδι, κυνηγάει τη μυστηριώδη γαλοπούλα και, κάτω από τις χιονισμένες στέγες, ανακαλύπτει στοιχεία που θα τον οδηγήσουν όλο και πιο κοντά… όχι μόνο στη λύση του μυστηρίου αλλά και στο νόημα των Χριστουγέννων.

Σάββατο 26/12 – Κυριακή 27/12 | 18:00

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Η κυρία Βλεφαρίδου και το πορτραίτο του Άγιου Βασίλη» – ΚΠΙΣΝ

«Η κυρία Βλεφαρίδου και το πορτραίτο του Άγιου Βασίλη», μια pocket size, δωρεάν διαδικτυακή χριστουγεννιάτικη παράσταση από το Vlefaro Live Cinema, θα παρουσιαστεί live streaming, από την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020 έως την Δευτέρα 4 Ιανουαρίου 2021, στις 17;30, μέσω της σελίδας snfcc.org/MrsVlefaridouSantaClaus , της σελίδας του ΚΠΙΣΝ στο Facebook και στο κανάλι του στο YouTube. Σκηνοθεσία, σκηνογραφία: Θάνος Κοσμίδης-Αγγελική Μπόζου. Κείμενο, μουσική, πλήκτρα, γιουκαλίλι, Ξωτικό Ρίζι-Μίζι: Θάνος Κοσμίδης. Κατασκευές, live ζωγραφική, Δεσποινίς Σου / κα Βλεφαρίδου: Αγγελική Μπόζου.

Σάββατο 26/12 – Κυριακή 27/12 | 17:30

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Του Μπερντέ τα Παραμύθια» – Θέατρο Σκιών Καραγκιόζη – Θανάση και Κώστα Σπυρόπουλου

Το θέατρο Σκιών Καραγκιόζη – Θανάση και Κώστα Σπυρόπουλου, παρουσιάζει για πρώτη φορά «Το Χάρισμα της κόρης», ένα Χριστουγεννιάτικο παραμύθι για όλη την οικογένεια. Μια παράσταση, η οποία θα είναι διαθέσιμη για online streaming, στις 26 και 27 Δεκεμβρίου 2020, μέσω της viva.gr. «Αυτά τα Χριστούγεννα είναι κάπως διαφορετικά…Γι’αυτό κι εμείς δίνουμε δύναμη στις ευχές…!!!Το «χάρισμα της κόρης» γίνεται ένα φωτεινό αστέρι για τη ζωή των παιδιών του Make A Wish-Κάνε μια Ευχή Ελλάδος». Ακούγονται οι φωνές: Κρατερός Κατσούλης, Ξένια Καλογεροπούλου , Γιώργος Λιανός, Γιώργος Μακρής, Ερωφίλη Τζάνου, Τίσσα Βασιλάκη, Ιωάννα Σάλμη και Χρήστος Πετρίδης. Τραγούδι: Ερωφίλη Τζάνου. Σκηνοθεσία: Κώστας Σπυρόπουλος.

Σάββατο 26/12 και Κυριακή 27/12 | 18:00

Για αγορά εισιτηρίων και περισσότερες πληροφορίες δείτε εδώ.

«Της Φωτιάς και του Αέρα» – Θέατρο Αερόπλοιο

Το Θέατρο Αερόπλοιο, με 35 χρόνια εμπειρίας στο παιδικό θέατρο, παρουσιάζει την Κυριακή 20, 27 Δεκεμβρίου 2020, στις 17:30 καθώς και την Τετάρτη 30 Δεκεμβρίου 2020, στις 19:30, με μορφή online streaming την παράσταση «Της Φωτιάς και του Αέρα», σε κείμενο – σκηνοθεσία Νίκου Καμτσή. Η παράσταση θα προβληθεί μέσω της πλατφόρμας viva.gr. Τρία βασιλόπουλα ξεκινούν ένα ταξίδι μακρινό! Ποιος από τους τρεις θα καταφέρει να φέρει το γιατρικό για να γιατρέψει τον γέρο βασιλιά πατέρα τους; Ποιός θα νικήσει τη φωτιά και τον αέρα; Ποιός θα τα βάλει με δράκους και δρακόπουλα; Κούκλες, μάσκες, μαριονέτες, επιστρατεύονται. Δράκοι κωμικοί και γκαφατζήδες κάνουν τα παιδιά να ξεκαρδίζονται στα γέλια Κόσμοι θαυμαστοί φανερώνονται μπροστά με ήρωες γενναίους και παραμυθένιους. Ένα βασίλειο κοιμισμένο… και τρεις βασιλοπούλες με αντικείμενα μαγικά. Παίζουν: Λαμπρινή Θάνου, Αθηνά Χατζηαθανασίου.



Κυριακή 27/12 | 17:30

Εισιτήριο: 10€

Αγορά εισιτηρίου και περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Ο Θησέας και ο Μινώταυρος» – Παιδική Σκηνή Κάρμεν Ρουγγέρη

Η παράσταση της Κάρμεν Ρουγγέρη «Ο Θησέας και ο Μινώταυρος» θα είναι διαθέσιμη, έως τις 10 Ιανουαρίου 2021, για on demand online παρακολούθηση. Μέσα απ’ αυτή την παράσταση, τα παιδιά αλλά και το ευρύ κοινό, θα παρακολουθήσουν την πορεία του δημοφιλή ήρωα της ελληνική μυθολογίας. Ο διάδοχος του θρόνου των Αθηνών, Θησέας, αφού έμαθε από την μητέρα του, Αίθρα, για την καταγωγή του, παίρνει κάτω από ένα μεγάλο βράχο, τα πέδιλα και το σπαθί που του είχε αφήσει ο πατέρας του, Αιγέας, βασιλιάς των Αθηνών και ξεκινάει από την Τροιζήνα να πάει στην Αθήνα να τον συναντήσει. Μια παράσταση με τη συνοδεία κρητικής λύρας, μαντινάδων, χορού και παραδοσιακών τραγουδιών της Κρήτης. Παίζουν και τραγουδούν οι ηθοποιοί (με αλφαβητική σειρά): Κατερίνα Γεωργάκη, Μάϊρα Γεωργάρου, Άρης Δελαγραμμάτικας, Χριστίνα Κουλουμπή, Μανώλης Κλωνάρης, Γιώργος Μπανταδάκης, Στέλιος Νίνης, Σωτήρης Σουριανός και Βασίλης Τσιγκριστάρης.

Σάββατο 26/12 – Κυριακή 27/12

Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήριο: 6€

Αγοράστε τα εισιτήρια σας εδώ.

«Ο Ραφτάκος των Λέξεων» – Ομάδα «Μικρός Νότος»

Από τις 19/12/2020 έως και τις 10/1/2021 μικροί και μεγάλοι θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν την αγαπημένη διαδραστική παράσταση «O Ραφτάκος των λέξεων», μέσα από την πλατφόρμα της ticketservices, επιλέγοντας το πακέτο που τους ταιριάζει. Με νέες ιδέες κι ένα ενεργό πλαίσιο επικοινωνίας τύπου chat, η θεατρική ομάδα Μικρός Νότος δημιουργεί ένα πρωτότυπο πλαίσιο διαλόγου για τους μικρούς και μεγάλους φίλους του, διατηρώντας ενεργό έναν δίαυλο επικοινωνίας και διαδραστικότητας. «Ο Ραφτάκος των λέξεων», ένα σύγχρονο παραμύθι, τρυφερό, συγκινητικό και επίκαιρο όσο ποτέ, εμπνευσμένο από το βιβλίο του Αντώνη Παπαθεοδούλου, μιλά για τη δύναμη των λέξεων, για την ανάγκη της ανθρώπινης επικοινωνίας, για την αγάπη, την παρηγοριά και τη ζεστασιά που προσφέρει ο ανθρώπινος λόγος. Με ζωντανή μουσική, κίνηση, διάδραση, παντομίμα. Ηθοποιοί: Νίκος Αξιώτης, Δημήτρης Γιαννής, Aγγελική Παναγιωτοπούλου.



Σάββατο 26/12 – Κυριακή 27/12

Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήριο: 11€, 22€, 26-38€ | Αγορά Εισιτηρίου εδώ.

Για να δείτε την παράσταση και για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

«Ο Ψαροτρομάρας» – Κουκλοθέατρο Κρήτης

Η παράσταση «Ο Ψαροτρομάρας» της Φρόσως Χατόγλου από το Κουκλοθέατρο Κρήτης θα είναι διαθέσιμη, έως τις 13 Ιανουαρίου 2021, για on demand online παρακολούθηση. Συναγερμός στην Ψαροχώρα! Έρχεται ο Ψαροτρομάρας! Ετοιμάζεται να χτίσει το νέο του παλάτι, διώχνοντας τα ψαράκια από τα σπίτια τους! Θα μπορέσουν τα ψάρια μαζί με την φίλη τους τη Γοργόνα να σταματήσουν τα σχέδιά του και να τον… ψαρέψουν;» Μια συναρπαστική κουκλοθεατρική παράσταση, με την τεχνική του μαύρου θεάτρου.

Σάββατο 26/12 – Κυριακή 27/12

Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήριο 6€

Αγοράστε το εισιτήριο σας εδώ.

Μουσικό Θέατρο

Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης

Η Μητροπολιτική Όπερα της Νέας Υόρκης συνεχίζει την δωρεάν online αναμετάδοση σημαντικών παραγωγών της μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της. Σειρά έχει το Σάββατο 26 Δεκεμβρίου 2020 η όπερα του Engelbert Humperdinck «Χάνσελ και Γκρέτελ». Μια παραγωγή του 2008, με τους Alice Coote και Christine Schäfer ως τα φημισμένα αδέρφια που χάθηκαν στο δάσος και θα έρθουν αντιμέτωπα με την πεινασμένη μάγισσα. Την Κυριακή 26 Δεκεμβρίου 2020, σειρά έχει η οπερέτα του Φραντς Λέχαρ «Η Εύθυμη Χήρα». Μια παραγωγή του 2015, με την Renée Fleming στον ρόλο της απαστράπτουσας πλούσιας χήρας.

Σάββατο 26/12 – Κυριακή 27/12

Διαθέσιμη από 02:30 π.μ έως 01:30 π.μ (της επόμενης μέρας)

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

Κρατική Όπερα της Βιέννης

Η Κρατική Όπερα της Βιέννης συνεχίζει τις online μεταδόσεις της, και για τις γιορτές, μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα της. Σειρά έχει το Σάββατο 26 Δεκεμβρίου 2020, στις 21:00 (ώρα Ελλάδος) η όπερα του Engelbert Humperdinck «Χάνσελ και Γκρέτελ». Μια παραγωγή του 2015, σε μουσική διεύθυνση Christian Thielemann. Ενώ, την Κυριακή 27 Δεκεμβρίου 2020, στις 21:00 (ώρα Ελλάδος) σειρά έχει η όπερα του Ρίχαρντ Στράους «Ο Ιππότης με το ρόδο», σε λιμπρέτο Ούγκο φον Χόφμανσταλ. Μια παραγωγή του 2020, σε μουσική διεύθυνση Philippe Jordan.

Σάββατο 26/12 – Κυριακή 27/12 | 21:00

Απαιτείται εγγραφή

Δείτε τις παραστάσεις εδώ.

«The Sea Between My Soul» – Ίδρυμα Ωνάση

Το ροκ μιούζικαλ «The Sea Between My Soul» του Raed Yassin κάνει live παγκόσμια πρεμιέρα, την Κυριακή 20 Δεκεμβρίου 2020, στις 21:00, με αγγλικούς και ελληνικούς υπότιτλους, στο επίσημο online κανάλι του Ιδρύματος Ωνάση στο youtube. Ταριχευμένα ζώα καταλαμβάνουν τη σκηνή και τραγουδούν για τη μακρά ιστορία θανάτων και φόνων στη Μεσόγειο. Μπορεί το παράλογο τραγούδι τους να αποκαλύψει κάτι για τον κόσμο γύρω μας; Η υβριδική διεπιστημονική πρακτική του Ραέντ Γιασίν αποτυπώνεται σε μια πολυαισθητηριακή θεατρική παράσταση και μια μουσικογλυπτική φαντασμαγορία.

Διαθέσιμο έως 26/12

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

Βασιλική Όπερα του Λονδίνου

Η Βασιλική Όπερα του Λονδίνου, στο πλαίσιο των online – εορταστικών αναμεταδόσεων της προσφέρει, για δωρεάν διαδικτυακή παρακολούθηση μέσα από το επίσημο κανάλι της στο youtube την όπερα «Ο Μαγικός Αυλός» του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ. Η παράσταση θα είναι διαθέσιμη από τις 25 Δεκεμβρίου 2020, στις 18:00 (ώρα Ελλάδος) έως τις 6 Ιανουαρίου 2021. Επιπλέον, την ίδια περίοδο θα έχετε την ευκαιρία να παρακολουθήσετε δωρεάν την παράσταση μπαλέτου «Δον Κιχώτης», βασισμένη στο ομότιτλο αριστούργημα του Μιγκέλ ντε Θερβάντες, σε χορογραφία Μαριύς Πετιπά και μουσική Λούντβιχ Μίνκους.

Σάββατο 26/12 – Κυριακή 27/12

Διαθέσιμες όλο το 24ώρο

Δωρεάν

Δείτε τις παραστάσεις εδώ.

«Hänsel und Gretel» – Εθνικό Θέατρο του Μονάχου

Το Εθνικό Θέατρο του Μονάχου προσφέρει, από τις 24 Δεκεμβρίου στις 11 μ.μ. (Ώρα Ελλάδος) έως τις 27 Δεκεμβρίου 2020 στις 01:00 π.μ., την παράσταση της όπερας του Engelbert Humperdinck, «Hänsel und Gretel», με αγγλικούς και γερμανικούς υπότιτλους. Μια παραγωγή του 2013, σε μουσική διεύθυνση Friedrich Haider. Συμμετέχουν οι: Milan Siljanov, Okka von der Damerau, Tara Erraught, Emily Pogorelc κ.α. Παράλληλα, την ίδια περίοδο θα είναι διαθέσιμη δωρεάν η παράσταση μπαλέτου «Η Λίμνη των Κύκνων», με την Ksenia Ryzhkova στον ρόλο της Odette/Odile και τον Jinhao Zhang στον ρόλο του Siegfried, σε χορογραφία Ray Barra.

Σάββατο 26/12 | Διαθέσιμο όλο το 24ώρο

Δωρεάν

Δείτε την παράσταση εδώ.

«Μαντάμα Μπαττερφλάι» – Εθνική Λυρική Σκηνή

Από της 25 Νοεμβρίου είναι διαθέσιμη, στη νέα online τηλεόραση της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, η όπερα «Μαντάμα Μπαττερφλάι» του Τζάκομο Πουτσίνι, σε σκηνοθεσία Ούγκο ντε Άνα και μουσική διεύθυνση Λουκά Καρυτινού, στον ρόλο της γκέισας Τσο-Τσο-Σαν, η οποία ζει έναν μοιραίο έρωτα με τον Αμερικανό υποπλοίαρχο Πίνκερτον, βρίσκεται η σπαρακτική Ερμονέλα Γιάχο.

Σάββατο 26/12 – Κυριακή 27/12

Εισιτήριο 10€ | Κλείστε εισιτήριο εδώ.

Παρακολουθήστε την παράσταση εδώ

Χορός «Η Ωραία Κοιμωμένη» – Μπαλέτο της Σκάλας του Μιλάνο

Αυτά τα Χριστούγεννα ζήστε την μαγεία του κλασικού μπαλέτου από το σπίτι σας με μια από τις σπουδαιότερες παραστάσεις του μπαλέτου της Σκάλας του Μιλάνου. Η «Ωραία Κοιμωμένη» έρχεται, 25-27 Δεκεμβρίου 2020, στο Christmas Theater On Line. Εάν υπάρχει ένα μπαλέτο που ανήκει στη La Scala, είναι η παραγωγή της «Ωραίας Κοιμωμένης» του Ρούντολφ Νουρέγιεφ, που δημιουργήθηκε για την Σκάλα το 1966. Το 2015 ο Αλεξέι Ρατμάνσκι την αναβίωσε, πάντα με βάση την εμβληματική χορογραφία του Νουρέγιεφ. Η «Ωραία Κοιμωμένη» γράφτηκε το 1890 και κατέχει ξεχωριστή θέση στην ιστορία του μπαλέτου. Ο Τσαϊκόφσκι εμπότισε την παραμυθένια πλοκή με έντονα συναισθήματα, ενσωματώνοντας μια ανθρώπινη ιστορία ̶ μια ιστορία αθωότητας, που αγγίζει τα όρια του κινδύνου, εντέλει όμως σώζεται από την αγάπη.

Σάββατο 26/12 – Κυριακή 27/12

Ώρα: 16:00 και 20:00

Εισιτήριο: 15€

Αγοράστε εισιτήριο και δείτε την παράσταση εδώ.

Η Λίμνη των Κύκνων» – Russian Ballet Theater

Το διασημότερο μπαλέτο όλων των εποχών, «Η Λίμνη των Κύκνων» του Πιοτρ Ίλιτς Τσαϊκόφσκι, ανεβαίνει σε Hi definition πολυκάμερη μαγνητοσκόπηση από το Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Μια μοναδική ευκαιρία να απολαύσετε το φημισμένο The Moscow Ballet – Russian Ballet Theater, μια από τις πιο αναγνωρίσιμες δυνάμεις του κλασικού χορού της Μόσχας. Την παράσταση θα έχετε την ευκαιρία να την παρακολουθήσετε online, μέσω της πλατφόρμας viva.gr σε on demand προβολές, από τις 19 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2020.

Σάββατο 26/12 – Κυριακή 27/12

Διαθέσιμη όλο το 24ώρο

Εισιτήρια: 10€

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.