Οι στίχοι από το δημοφιλές τραγούδι «WAP» της Cardi B και της Megan Thee Stallion ήταν οι στίχοι που αναζητήθηκαν πιο πολύ στο Google από το Ηνωμένο Βασίλειο το 2020.

Η αμφιλεγόμενη επιτυχία των δύο μουσικών με τους τολμηρούς στίχους και το αποκαλυπτικό βίντεο κλιπ είναι στην κορυφή του Google’s Year in Search 2020.

Στη δεύτερη θέση ακολουθεί το παλιό τραγούδι της μεγάλης τραγουδίστριας Vera Lynn «We’ll Meet Again», η επιτυχία του οποίου ανανεώθηκε μετά το θάνατο της τον περασμένο Απρίλιο σε ηλiκία 103 ετών.

Η λίστα περιλαμβάνει και άλλες επιτυχίες του 2020, όπως το «Godzilla» του Eminem, το αγαπημένο τραγούδι των χρηστών του Tiktok «Box» του Roddy Ritch, καθώς και το θεματικό τραγούδι της ομώνυμης ταινίας του James Bond «No Time To Die» από την Billie Eilish.

Η επιτυχία όμως του «WAP» σε αυτή τη λίστα ήταν αναμενόμενη, καθώς το τραγούδι είχε φτάσει μέσα σε ένα μήνα από την κυκλοφορία του το νούμερο ένα στα Official Singles Charts, όπου παρέμεινε για 3 εβδομάδες, ενώ έγινε η πρώτη γυναικεία συνεργασία ραπ που έφτασε ποτέ την πρώτη θέση στα Official UK Singles Chart.

Η Megan Thee Stallion επίσης κυκλοφόρησε πρόσφατα το πρώτο της άλμπουμ «Good News», καθώς και το καινούριο της single που έχει ήδη γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης «Body».

Μπορείτε να δείτε όλη τη λίστα εδώ.

Top 10 most-googled lyrics of 2020 in the UK:

1. Cardi B and Megan Thee Stallion – WAP

2. Dame Vera Lynn – We’ll Meet Again

3. Eminem – Godzilla

4. Roddy Rich – The Box

5. James Thomson – Rule Britannia

6. Tones and I – Dance Monkey

7. Billie Eilish – No Time To Die

8. Matthew Wilder – Break My Stride

9. Arthur Christopher Benson – Land of Hope and Glory

10. Jawish 685 ft. Jason Derulo – Savage Love