10 χριστουγεννιάτικα τραγούδια που θα ανανεώσουν την playlist σας

Είτε τα αγαπάτε είτε τα μισείτε, τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της εορταστικής περιόδου -και δικαίως. Πώς αλλιώς μπορεί κανείς να μπει στο κλίμα των Χριστουγέννων όταν στολίζει το δέντρο του, ανοίγει δώρα, μαγειρεύει για το τραπέζι της παραμονής; Με χριστουγεννιάτικα τραγούδια φυσικά!

Αν, όμως, έχετε βαρεθεί τα «κλασικά» χριστουγεννιάτικα hit σας καταλαβαίνουμε. Σίγουρα το «Last Christmas» των Wham!, το «All I Want for Christmas Is You» της Μαράια Κάρεϊ, το «White Christmas» του Frank Sinatra αποτελούν αγαπημένα διαχρονικά κομμάτια. Γιατί όμως να μην «ανανεώσουμε» λίγο την playlist μας και να ακούμε τα ίδια τραγούδια ξανά και ξανά;

Ευτυχώς για εσάς, έχουμε συγκεντρώσει δέκα εναλλακτικές επιλογές για εσάς που θέλετε να νιώσετε το πνεύμα των Χριστουγέννων και παράλληλα να απολαύσετε διαφορετικά, αλλά εξίσου σπουδαία, τραγούδια.

Bob Dylan – Must Be Santa

Coldplay – Christmas Lights

The Killers- Don’t Shoot Me Santa

Marvin Gaye – I Want to Come Home for Christmas

The Ronettes – I Saw Mommy Kissing Santa Claus

Stevie Wonder – What Christmas Means To Me

Tom Petty & The Heartbreakers – Christmas All Over Again

The Beach Boys – Little Saint Nick (1991 Remix)