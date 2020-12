TV Guide: Οι εξελίξεις στις σειρές και οι ταινίες που θα δούμε στην τηλεόραση την Πέμπτη 10 Δεκεμβρίου

20:00 «Χαιρέτα μου τον Πλάτανο» στην ΕΡΤ1

Επεισόδιο 44: Ο Παναγής με τον Σίμο και τον παπά προσπαθούν να καταλάβουν ποιος ξέθαψε την εικόνα, ενώ η ώρα περνάει και η Κατερίνα κινδυνεύει να βρεθεί εκτός διαθήκης. Ο Κανέλλος δεν ξέρει αν πρέπει να πει στον Παναγή ότι η Μυρτώ προσπάθησε να δωροδοκήσει τον αστυνομικό για να κρατήσει μέσα στη φυλακή την Κατερίνα, επειδή φοβάται τις εκρηκτικές αντιδράσεις του. Η Βαρβάρα αποφασίζει να κρυφτεί για λίγες ημέρες, ώστε να μην μπορεί να γίνει συμβούλιο και να τη διώξουν, την ίδια ώρα που η Χρύσα βρίσκεται αντιμέτωπη, για ακόμη μια φορά, με τη Μυρτώ. Ο Τζώρτζης όμως, που είναι μπροστά, δεν αντέχει άλλο τις δύο γυναίκες και φεύγει θυμωμένος από το σπίτι.

Ο Παρασκευάς συνεχίζει να στρώνει το έδαφος για να ξαναγίνει πρόεδρος, μέχρι που η Μάρμω λέει σε όλους ότι ο γιος του θέλει να δώσει την Παναγιά στους Φωτεινιώτες, για χάρη της Αθηναίας. Μια ιδέα του Κανέλλου σε σχέση με τον Τζώρτζη θα βάλει όλη την αντροπαρέα του Πλατάνου σε μπελάδες! Η Μάρμω εξακολουθεί να φιλοξενεί τον Βαγγέλα ή το φάντασμά του, όπως το δει κανείς… Μάλιστα, βάζει μαζί του ένα περίεργο στοίχημα, που, για να το κερδίσει, η Μάρμω θα φέρει τα πάνω κάτω στον Πλάτανο!

20:00 «Ήλιος» στον ΑΝΤ1

Επεισόδιο 61: Η σύλληψη φαίνεται πως είναι μονόδρομος για την Νίκη, αφού όλα τα στοιχεία για την δολοφονία του Αντρέα οδηγούν σε εκείνη. Η Λήδα ζητά να μάθει από τον Πέτρο τον λόγο που καλύπτει αυτόν που τον έσπρωξε. Όμως τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται… Ο Διονύσης υπενθυμίζει στον Φίλιππο τους κινδύνους που κρύβει η εξαργύρωση της επιταγής και ο Φίλιππος βρίσκεται σε δίλημμα για το αν θα προχωρήσει στην συμφωνία με τον άγνωστο δικηγόρο. Στην τράπεζα θα συναντηθεί με τον διευθυντή για να μάθει ποιος κρύβεται πίσω από την επιταγή και γιατί θέλει να τον βοηθήσει… Τα πράγματα περιπλέκονται στην υπόθεση της Νίκης όταν φτάνει στα χέρια της αστυνομίας μία παλιότερη τηλεφωνική συνομιλία της με τον Δήμο..

21:00 «8 Λέξεις» στον ΣΚΑΙ

Επεισόδιο 117-118: Ο Αιμίλιος προσπαθεί να κερδίσει χρόνο για να αντιμετωπίσει τον εκβιασμό της Ελεονώρας, ενώ ο Έκτορας ερευνά όλο και πιο βαθιά το παρελθόν του. Ο Φρίξος απολογείται στην Έλλη για το ξέσπασμα της ζήλιας του, αλλά αυτή τη φορά η συγνώμη του δεν γίνεται δεκτή. Ο Άκης κερδίζει την πρώτη δικαστική διαμάχη έναντι της Βικτώριας, που αποφασίζει να μην δώσει συνέχεια στην κόντρα τους. Οι παράνομες δραστηριότητες του Μάρκου φτάνουν στα αυτιά του Αιμίλιου, που δεν χάνει χρόνο κι ενημερώνει τον Άκη. Ο Μιχαήλ ανακαλύπτει μια φωτογραφία της Βικτώριας με μια παλιά της σχέση και προβληματίζεται.

Η Αποστολία μιλάει ανοιχτά στον Άκη για τα συναισθήματά της και παρότι αυτός προσπαθεί να την μεταπείσει, ξέρουν και οι δυο ότι βρίσκονται σε αδιέξοδο και η μόνη λύση είναι να φύγει η Αποστολία από το σπίτι. Άκης και Αιμίλιος, είναι ενθουσιασμένοι με την απόκτηση του ηχητικού ντοκουμέντου που «καίει» τον Μάρκο για τα αναβολικά και ετοιμάζονται να το παίξουν στο δελτίο ειδήσεων, χτυπώντας κατά προέκταση και τον Μιχαήλ. Ο Σίμος υπόσχεται στη Σμαράγδα ότι θα κόψει τον τζόγο κι αυτή, ερωτευμένη καθώς είναι μαζί του, τον πιστεύει και δέχεται να συνεχίσουν τη σχέση τους.

21:00 «Μην Αρχίζεις τη Μουρμούρα» στον ALPHA

Επεισόδιο 28: Ο Μπάμπης και η Ξένια είναι μαλωμένοι. Όταν ο Μπάμπης ανακαλύπτει πως η βυζαντινή μουσική τον ηρεμεί και τότε αλλάζουν όλα… Η Βούλα, θέλοντας να πείσει τον, ανένδοτο, Μηνά να την συνοδεύσει σε μια εκδήλωση, βάζει σ’ ενέργεια το παλιό, δοκιμασμένο κόλπο…Ο Ηλίας ετοιμάζεται για μετακόμιση, αλλά τα φυσικά φαινόμενα έχουν βαλθεί να τον κρατήσουν κοντά στην Καίτη. Μια βρύση-που στάζει σπάει τα-νεύρα στη-Βέλη και-ο Άγγελος βάζει σκοπό να-την επισκευάσει μόνος-του.

22:00 «Τα καλύτερά μας Χρόνια» στην ΕΡΤ1

Επεισόδιο 17: Οι γιορτές της πολεμικής αρετής, που γίνονται στο Καλλιμάρμαρο, σπρώχνουν τον μικρό Άγγελο να κοιτάξει γύρω του για να δει ποιες άλλες αρετές διαθέτει η φυλή των Ελλήνων. Την ίδια στιγμή, ο αδελφός του προσπαθεί να εξασκήσει την αρετή της υπομονής αντιμετωπίζοντας την ατίθαση Μάρθα, ενώ η Ερμιόνη επιδεικνύει τη μέγιστη αρετή της εγκράτειας, όταν ξαφνικά το «Ρομάντσο» δημοσιεύει μια ανώνυμη επιστολή της, όπου ζητούσε με την προτροπή της Πελαγίας συμβουλές αισθηματικής φύσεως. Όμως, την πιο καταλυτική επίδραση θα έχει στον μικρό Άγγελο και στους φίλους του ο κυρ Νίκος, που τους κάνει κατήχηση για τη μεγαλύτερη απ’ όλες αρετή των Ελλήνων, τον ανδρισμό.

22:00 «Άγριες Μέλισσες» στον ΑΝΤ1

Επεισόδιο 60: Παραμονή Χριστουγέννων και το Διαφάνι κινείται σε εορταστικούς ρυθμούς. Όμως, όχι για όλους… Η Ελένη πετυχαίνει τυχαία τον Βόσκαρη και ο εφιάλτης ξαναγυρίζει. Η Ασημίνα και η Δρόσω θα έχουν την πρώτη τους συνάντηση, ενώ ανάμεσά τους θα υπάρχει ο μικρός Σέργιος. Η Πηνελόπη προσπαθεί να συνηθίσει τη νέα της καθημερινότητα, όμως η Μυρσίνη και ο Μελέτης δεν την αφήνουν να ξεχαστεί. Η Ουρανία προσπαθεί να μάθει την αλήθεια για τον Μπάμπη και την Ασημίνα. Θα καταφέρει ο Μπάμπης να της κρύψει τα αισθήματα του για τη φίλη της; Ο Δούκας δέχεται την επίσκεψη του Βόσκαρη αλλά και μια δελεαστική πρόταση, η οποία έχει να κάνει με την Ελένη. Θα δεχθεί ο Δούκας να συμμαχήσει με τον άνθρωπο που έδιωξε πριν από χρόνια; Ή θα κάνει το λάθος ν’ αρνηθεί, καθώς ο Βόσκαρης γνωρίζει για τον Δούκα ένα… θανάσιμο μυστικό;

ΕΚΠΟΜΠΕΣ

21:00 «Η Εποχή των Εικόνων» στην ΕΡΤ2

Ο γεννημένος στη Σκωτία καλλιτέχνης Charles Sandison μιλά στην Κατερίνα Ζαχαροπούλου για τη χρήση των δεδομένων-data στην επιστήμη, στη γνώση, στην καθημερινότητα και αναφέρεται στην αντίληψή μας για τους υπολογιστές, τη χρήση της γλώσσας και των λέξεων στον 21ο αιώνα.

ΤΑΙΝΙΕΣ

21:00 «Ο Πλανήτης των Πιθήκων: Η Σύγκρουση» στο STAR

Υπόθεση: Στο «Ο Πλανήτης Των Πιθήκων: Η Σύγκρουση» («War For the Planet of the Apes”), τρίτο κεφάλαιο της εξαιρετικά επιτυχημένης blockbuster σειράς ταινιών, o Σίζαρ και οι πίθηκοι μπλέκονται σε μία φονική μάχη, με ένα στρατό ανθρώπων υπό την ηγεσία ενός αδίστακτου συνταγματάρχη. Μετά τις ανυπολόγιστες απώλειες των πιθήκων, ο Σίζαρ παλεύει με τα πιο σκοτεινά του ένστικτα και ξεκινά μία προσωπική αναζήτηση ώστε να εκδικηθεί για το είδος του. Όταν το ταξίδι του τους φέρει αντιμέτωπους πρόσωπο με πρόσωπο, ο Σίζαρ και ο συνταγματάρχης θα αναμετρηθούν σε μία επική μάχη που θα κρίνει τη μοίρα των δύο ειδών, αλλά και του μέλλοντος του πλανήτη.

22:00 «Οδηγός για Singles» στο OPEN TV

Υπόθεση: Υπάρχει ο σωστός τρόπος να είσαι single, ο λάθος τρόπος, και έπειτα υπάρχει… η Άλις. Όπως και η Ρόμπιν. Η Λούσι. Η Μεγκ. Ο Τομ. Ο Ντέιβιντ. Η Νέα Υόρκη είναι γεμάτη μοναχικές καρδιές που ψάχνουν το σωστό ταίρι, είτε πρόκειται για έρωτα, ραντεβού ή κάτι ενδιάμεσα. Και κάπου ανάμεσα στα ερωτικά μηνύματα και τα one-night stands, κοινό σημείο όλων των ανύπανδρων ανδρών και γυναικών, είναι η ανάγκη τους να μάθουν να είναι μόνοι σε ένα κόσμο που η έννοια της αγάπης αλλάζει διαρκώς. Τα νυχτοπερπατήματα σε μια πόλη που δεν κοιμάται ποτέ δεν ήταν ποτέ τόσο διασκεδαστικά.

ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

21:00 «Ιερός Λόχος – Ιστορία Ενός Θρύλου» στο COSMOTE TV HISTORY

Από το πρώτο ως το τελευταίο λεπτό του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ο Ιερός Λόχος υπερασπίστηκε με γενναιότητα την Ελλάδα. Επιζώντες Ιερολοχίτες, ιστορικοί και στρατιωτικοί αφηγούνται την ιστορία του στρατιωτικού αυτού θρύλου.

22:45 «Μαρία Κάλλας: Γεννημένη Σοπράνο» στο COSMOTE TV HISTORY

Μέσα από σπάνιο αρχειακό υλικό και συνεντεύξεις με στενούς φίλους και συνεργάτες της Μαρίας Κάλλας, το ντοκιμαντέρ μάς μεταφέρει στη ‘χρυσή’ δεκαετία του 1950, όταν η μεγάλη σοπράνο βρισκόταν στο απόγειο της καριέρας της.