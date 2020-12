Swimming In The Stars: Νέο ακυκλοφόρητο single με αφορμή τα γενέθλια της Μπρίτνεϊ Σπίαρς

Η δισκογραφική εταιρεία RCA Records της Sony Music θέλοντας να ευχηθεί «χρόνια πολλά» στην Μπρίτνεϊ Σπίαρς δημοσίευσε στις ψηφιακές πλατφόρμες ένα ακυκλοφόρητο, νέο single που ονομάζεται «Swimming In The Stars».

Η Σπίαρς ηχογράφησε το «Swimming in the Stars» ενώ παράλληλα δούλευε το άλμπουμ της «Glory» του 2016. Γι’ αυτό και το κομμάτι θα συμπεριληφθεί στην επερχόμενη deluxe έκδοση βινυλίου του άλμπουμ, η οποία θα περιέχει, εκτός αυτού, τα 17 τραγούδια από το αρχικό άλμπουμ, τρία remixes του «Mood Ring (By Demand)», αλλά και ένα ακόμη ακυκλοφόρητο τραγούδι, το «Matches», που αποτελεί συνεργασία της Μπρίτνεϊ Σπίαρς με τους Backstreet Boys.

Το «Swimming in the Stars» θα κυκλοφορήσει ψηφιακά, επίσημα σήμερα 4 Δεκεμβρίου, αλλά και μεμονωμένα σε βινύλιο 12 ιντσών, το οποίο θα είναι διαθέσιμο στην Αμερική.

