Βιβλία Τέχνης: 5 πολύ ιδιαίτερες προτάσεις δώρων για φιλότεχνους

Τα βιβλία για την τέχνη είναι πραγματικά αμέτρητα. Οι πέντε αυτές προτάσεις ωστόσο αφορούν ιδιαίτερες εκδόσεις που προσεγγίζουν διαφορετικούς τομείς της τέχνης. Πρόκειται για μονογραφίες καλλιτεχνών και βιβλία που απαρτίζονται από μεγάλες συλλογές έργων που εστιάζουν σε σοβαρά κοινωνικά ζητήματα και κινήματα. Αποτελούν ιδανικές ιδέες δώρων για τα Χριστούγεννα για τους φιλότεχνους της ζωής σας ή ακόμα και για εσάς.

Με εύρος θεμάτων, από μία βιογραφία για την Georgia O’ Keeffe, ένα graphic novel για τη Yayoi Kusama μέχρι και συλλογές έργων για τον φεμινισμό, την βία και την αλλόγιστη χρήση όπλων στις ΗΠΑ.

Τα βιβλία αυτά προσεγγίζουν ήδη υπάρχοντα θέματα με πρωτότυπους και ενδιαφέροντες τρόπους. Ένα καλό βιβλίο θα είναι για πάντα ένας από τους πιο διασκεδαστικούς και αποτελεσματικούς τρόπους να εμβαθύνουμε τις γνώσεις μας πάνω σε ένα θέμα.

Georgia O’Keeffe: A Life της Roxana Robinson

Η Georgia O’ Keeffe παραμένει μέχρι και σήμερα ως μια από τις πιο φημισμένες καλλιτέχνιδες του 20ου αιώνα. Η ζωή της ήταν γεμάτη τέχνη, ενδιαφέρουσες ιστορίες και έντονες σχέσεις τόσο ερωτικές όσο και οικογενειακές ή φιλικές. Μια από τις σχέσεις που στιγμάτισαν την ζωή της ήταν αυτή με τον καλλιτέχνη Alfred Stieglitz. Τα έργα της, με την ιδιαίτερη θεματολογία τους και τις τεχνοτροπίες που είχε υιοθετήσει στην πορεία της καριέρας της αποτελούν ανάρπαστα επιτεύγματα για τον κόσμο της τέχνης. Ιδιαίτερα εντυπωσιακά φαντάζουν όταν κάποιος συλλογιστεί τους περιορισμούς, τα στερεότυπα και τις δυσκολίες συνύπαρξης της δουλειάς της και της αγάπης την εποχή εκέινη.

Η βιογραφία αυτή εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1989 απο την Roxana Robinson. Δέχτηκε εντυπωσιακές κριτικές και ονομάστηκε ως «Το αξιοσημείωτο βιβλίο της χρονιάς» από τους New York Times. Η νέα αυτή έκδοση, περιλαμβάνει έναν νέο πρόλογο και σχόλια από την συγγραφέα για την συνάντηση της ίδιας με την καλλιτέχνιδα καθώς και ακυκλοφόρητα γράμματα της O’ Keeffe προς τον εραστή της Arthur MacMahon. Σε μια εποχή που η τέχνη της O’ Keeffe παραμένει επίκαιρη και η ζήτηση των έργων της ολοένα και αυξάνεται, το βιβλίο αυτό οφείλει οπωσδήποτε να βρίσκεται στην βιβλιοθήκη σας!

Kusama: The Graphic Novel της Elisa Macellari

Το νέο graphic novel της Εlisa Macellari είναι μια βιογραφία για την ζωή της καλλιτέχνιδας. Καλύπτει κατά κύριο λόγο τα πρώτα χρόνιας της καριέρας της, πριν την κυριαρχία των social media. Η συγγραφέας επικεντρώνεται στα χρόνια που η Yayoi Kusama πέρασε στην Νέα Υόρκη ξεκινώντας απο το 1958 όταν πρωτοέγινε μέλος των avant garde κύκλων της πόλης. Ξεκινώντας από την παιδική ηλικία της Kusama την δεκαετία του 1930 στην Ιαπωνία, αναφέρεται στα ανέμελα παιδικά της χρόνια, τις δυσκολίες που πέρασε με την υγεία της και την στροφή της προς την τέχνη.

Η Yayoi Kusama συνηθίζει να διοχετεύει τις οπτικές της εμμονές που τροφοδοτούνται απο τις ψευδαισθήσεις της (κουκκίδες, στροβιλισμούς, βιομορφικά σχήματα) στα έργα της. Αψηφώντας τους αστούς γονείς της, αποφασίζει να ασχοληθεί επαγγελματικά με την τέχνη. Πέρασε αρκετά χρόνια στο Τόκιο, την Γαλλία και ύστερα την Νέα Υόρκη. Εκτός από τους πίνακες ζωγραφικής της, φιλοτεχνεί και αγάλματα, διοργανώνει performances και παραστάσεις, παράγει ρούχα και ιδρύει τη Μουσική Παραγωγή Kusama και το Kusama International Film LTD.

Η συγγραφέας κάνει αναφορές στις φιγούρες που στιγμάτισαν την ζωή και την τέχνη της Yayoi όπως ήταν η Georgia O’Keeffe, ο Donald Judd, o Andy Warhol και ο Joseph Cornell. Ένα έργο που μιλάει για τις εμπειρίες της ως γυναίκα καλλιτέχνης, τα στερεότυπα που την στιγμάτιζαν, τις προσδοκίες που την βάρυναν και πάνω απ’ολα την προκλητική αλλά προοδευτική τέχνη που έσωσε την ζωή της Yayoi Kusama.

Unspeakable Acts: Women, Art, and Sexual Violence in the 1970s της Nancy Princenthal

Μια συναρπαστική διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο γυναίκες καλλιτέχνες της δεκαετίας του 1970 συνδύασαν την τέχνη και τη διαμαρτυρία. Σκοπός τους ήταν να κάνουν τη σεξουαλική βία ορατή και αποδεκτή δημιουργώντας ένα νέο είδος τέχνης στη διαδικασία. Η βραβευμένη συγγραφέας Nancy Princenthal αναφέρεται σε αυτά τα μόνιμα ζητήματα δημιουργώντας μια νέα ιστορία. Με αυτόν τον τρόπο μας οδηγεί να εξετάσουμε με διαφορετική ματιά την σχέση μεταξύ τέχνης και ακτιβισμού.

Η Princenthal εμπνέεται από στοχαστές όπως οι Judith Butler, Terry Eagleton, Judith Herman, Elaine Scarry, Edmund Burke και JL Austin. Προσφέρει νέες αποδόσεις στις έννοιες της γλώσσας, της τέχνης, του πόνου και του κακού.

Η δεκαετία του 1970 στιγματίστηκε από πολιτικά, κοινωνικά και καλλιτεχνικά κινήματα που αντιστέκονταν στην αδικία, τον ρατσισμό, τον πόλεμο και την καταπίεση. Την εποχή εκείνη η σεξουαλική βία κατά των γυναικών άκμαζε. Πολλές τολμηρές γυναίκες καλλιτέχνες όμως όπως οι Yoko Ono, Ana Mendieta, Marina Abramovic, Adrian Piper, Suzanne Lacy, Nancy Spero κ.α. ξεκίνησαν μια έντονη αλλά αναγκαία συζήτηση για την σεξουαλική βία.

The Art of Feminism: Images that Shaped the Fight for Equality, 1857-2017

Όπως πάντα, οι γυναίκες συνεχίζουν να παλεύουν για τα δικαιώματα τους στον κόσμο. Από τον 19ο αιώνα μέχρι και σήμερα, έχουν συγκεντρωθεί δυναμικές εικόνες με στόχο την μετάδοση μηνυμάτων κοινωνικής αλλαγής και ισότητας.

Περισσότερα από 350 έργα τέχνης, εικονογράφησης, φωτογραφίας, παράστασης και γραφιστικής. Μαζί με κείμενα που σχολιάζουν την κληρονομιά του ριζικού κινήματος, αυτός ο πλούσιος τόμος προβάλλει τη ζωντάνια της φεμινιστικής αισθητικής τα τελευταία 150 χρόνια. Σχολιάζοντας πώς οι γυναίκες καλλιτέχνες ανά τους αιώνες στιγμάτισαν την τέχνη και την προδιαγεγραμμένη πορεία της, αλλάζοντας την δραστικά. Παλεύοντας ενάντια στα στερεότυπα, τις αντιρρήσεις, τα επικριτικά βλέμματα και τις αντιδράσεις, κατόρθωσαν να χαράξουν την δική τους πορεία.

This Is Not a Gun από Sming Sming Books & Candor Arts

Ένα ιδιαίτερο βιβλίο-project που δημιουργήθηκε με επίκεντρο «λανθασμένα αντικείμενα». Τα αντικείμενα αυτά, λανθασμένα, θεωρήθηκαν ως όπλα από την αστυνομία και αποτέλεσαν αφορμή για τον πυροβολισμό αμέτρητων έγχρωμων ανθρώπων. Το βιβλίο επεξεργάστηκε από την καλλιτέχνη Cara Levine και συνεκδόθηκε από το Sming Sming Books and Candor Arts. 40 καλλιτέχνες, ακτιβιστές και θεραπευτές συγκεντρώθηκαν προκειμένου να ανταποκριθούν σε κάθε ένα από αυτά τα αντικείμενα.

Στο βιβλίο, υπάρχουν δοκίμια, ποιήματα, στίχοι, μεταξοτυπίες, κείμενα, εικονογραφήσεις κ.α. Σε όλους τους συμμετέχοντες ζητήθηκε να επιλέξουν ενα αντικείμενο που είχε προσωπική σημασία για αυτούς. Στη συνέχεια είχαν την δυνατότητα να το εξετάσουν όπως οι ίδιοι επιθυμούσαν χωρίς επίσημους ή ανεπίσημους περιορισμούς ως προς τον τρόπο έκφρασης τους. Η ιδέα προέκυψε από μια λίστα που δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Harper’s το 2016 με τίτλο «Trigger Warning» από αντικείμενα που είχαν οδηγήσει στον πυροβολισμό άοπλων έγχρωμων ανθρώπων από την αστυνομία. Η λίστα αυτή σόκαρε την Levine καθώς τα αντικείμενα που αναφέρονταν δεν ήταν παρά: κινητό τηλέφωνο, αλουμινόχαρτο, βούρτσα μαλλιών, τηλεχειριστήριο Wii, εσώρουχα κ.α.

Ένα δυναμικό και συγκινητικό έργο που καλύπτει ζητήματα άστυνομικής βίας, ρατσισμού, υπερβολικής και άσκοπης χρήσης όπλων. Ζητήματα που εξακολουθούν να επηρεάζουν την καθημερινότητα μεγάλου ποσοστού του πληθυσμού ειδικά στις ΗΠΑ. Απλοποιεί με έναν ανατριχιαστικό τρόπο τα φλέγοντα αυτά θέματα, οδηγώντας τον αναγνώστη στην συνειδητοποίηση της πραγματικότητας στην οποία όλοι ζούμε.