Music: Γιατί η αυτιστική κοινότητα ζητά να αποσυρθεί η ταινία της Sia;

Μάλιστα, μόλις κυκλοφόρησε το τρέιλερ της ταινίας, δημιουργήθηκε μία εκστρατεία στο Change.org που ζητά να ακυρωθεί η κυκλοφορία του «Music». Η ανοιχτή επιστολή παραθέτει πολλούς λόγους, για τους οποίους η ταινία είναι προσβλητική για τα άτομα με αυτισμό.

Πέρα από το γεγονός ότι δεν δόθηκε ο ρόλος σε έναν ηθοποιό με αυτισμό, η εκστρατεία κατηγορεί την ταινία για την προώθηση «επιβλαβών στερεοτύπων» στο τρέιλερ, ενώ ισχυρίζεται ότι οι υπεύθυνοι της ταινίας δεν συμβουλεύτηκαν άτομα που ανήκουν στο φάσμα για την ταινία.

Η δημιουργός της εκστρατείας έγραψε: «Η ταινία δεν θα έχει κάποιον μεγάλο αντίκτυπο στην ιστορία. Η ακύρωσή της θα εκφράσει ότι το να μην ανέχεσαι την νευροδιαφορετικότητα είναι απαράδεκτο στην σημερινή κοινωνία».

Παράλληλα, άλλοι δηλώνουν «προδομένοι» που η Sia δεν έδωσε την ευκαιρία σε ηθοποιό με αυτισμό να πρωταγωνιστήσει στην ταινία – «γράμμα αγάπης προς τα άτομα με αυτισμό», όπως το είχε αποκαλέσει η τραγουδίστρια. Τέλος, την έκριναν για την χρήση του όρου «άτομα με ειδικές ανάγκες» αντί για «άτομα με αναπηρίες» που θεωρείται πιο σωστός.

Η απάντηση της Sia

Η τραγουδίστρια και σκηνοθέτις της ταινίας φυσικά απάντησε στις αντιδράσεις με μία σειρά από tweets. Εξηγώντας την δημιουργική της διαδικασία, είπε: «Η ταινία αυτή είναι ένα γράμμα αγάπης προς την αυτιστική κοινότητα και αυτούς που τους φροντίζουν. Έχω τη δική μου μοναδική άποψη για την κοινότητα, και ένιωσα ότι δεν εκπροσωπείται επαρκώς και ότι πρέπει να κάνω εγώ μία ταινία. Αν αυτό με κάνει σκατά (sic) τότε αυτό είμαι, αλλά οι προθέσεις μου είναι καλές».

Παράλληλα, η Sia απάντησε ότι έχει προσλάβει πολλούς ηθοποιούς που ανήκουν στο φάσμα για την ταινία, ο λόγος όμως που έδωσε στην Μάντι Ζίγκλερ τον πρωταγωνιστικό ρόλο είναι γιατί μία ηθοποιός με αυτισμό που έκανε πρόβες για τον ρόλο, το βρήκε «αγχωτικό και υπερβολικό για εκείνη».

Όσο για την κατηγορία ότι δεν συμβουλεύτηκε την κοινότητα για αυτή την ταινία, απάντησε ότι έκανε έρευνα για την ταινία «τρία χρόνια».

Η τραγουδίστρια κατέληξε: «Γιατί δεν περιμένετε να δείτε την ταινία μέχρι να με κρίνετε;».

Grrrrrrrrrr. Fuckity fuck why don’t you watch my film before you judge it? FURY.

— sia (@Sia) November 20, 2020