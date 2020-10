Believe: Νέος δίσκος του Andrea Bocelli με προσωπικές επιλογές και μεγάλες συνεργασίες

O σπουδαίος Ιταλός τενόρος Andrea Bocelli, πρόκειται να κυκλοφορήσει το νέο του album με τίτλο Believe στις 13 Νοεμβρίου. Μετά την συγκλονιστική του συναυλία με τίτλο Music For Hope κατά την διάρκεια της καραντίνας εν μέσω του καθολικού Πάσχα στον ιστορικό καθεδρικό ναό Duomo του Μιλάνο, ο Andrea Bocelli νιώθει έτοιμος να ξαναμιλήσει στις καρδιές του κόσμου, με τη νέα του ολοκληρωμένη δισκογραφική δουλειά.

«Η ιδέα πίσω από το «Believe» βασίζεται σε τρεις λέξεις: πίστη, ελπίδα και φιλανθρωπία. Αυτές είναι οι τρεις θεολογικές αρετές του Χριστιανισμού, ωστόσο -ανεξάρτητα από οποιαδήποτε θρησκευτικά πιστεύω- είναι επίσης τα τρία ξεχωριστά κλειδιά, τα οποία προσφέρουν σημασία και ολοκλήρωση στη ζωή του καθενός από εμάς.» δήλωσε ο Andrea Bocelli.

Στο άλμπουμ συμπεριλαμβάνονται συνεργασίες με τις βραβευμένες με Grammy ερμηνεύτριες Alison Krauss στο Amazing Grace και τη Cecilia Bartoli και ένα ακυκλοφόρητο κομμάτι από τον Ennio Morricone.

Η συναυλία του στον ιστορικό ναό Duomo και το νέο άλμπουμ

Η σόλο απόδοση του Andrea Bocelli στο κομμάτι «Amazing Grace» έκλεισε όμορφα την online συναυλία του «Music for Hope» νωρίτερα αυτή τη χρονιά. Ως μια από τις μεγαλύτερες live stream συναυλίες όλων των εποχών και πάνω από 2,8 εκατομμύρια συγχρονισμένους θεατές, κατόρθωσε να έχει το μεγαλύτερο συγχρονισμένο κοινό για ένα live stream κλασικής μουσικής στην ιστορία του YouTube. To video είχε περισσότερες από 28 εκατομμύρια παρακολουθήσεις από όλο τον κόσμο στις πρώτες 24 ώρες από την προβολή του.

Το «Believe», σε συμπαραγωγή των Steven Mercurio και Haydn Bendall, είναι μια συλλογή από ανεβαστικά τραγούδια που έχουν εμπνεύσει και έχουν στηρίξει τον Bocelli μέσα στα χρόνια. Εκτός από τα ντουέτα με τις Krauss και Bartoli, εμπεριέχεται μια νέα σύνθεση από τον Ennio Morricone, στενό συνεργάτη του Bocelli, με τίτλο «Inno sussurato» («Whispered Hymn»). Το άλμπουμ περιλαμβάνει οικεία αγαπημένα κομμάτια, όπως τα «Hallelujah» και «You’ll Never Walk Alone». Επιπλέον, ο Bocelli έχει δημιουργήσει τις δικές του συνθέσεις των «Ave Maria» και «Padre Nostro».

Λίγα λόγια για τον τενόρο

Μουσικό ταλέντο από μικρή ηλικία, ο Andrea Bocelli είναι από τους πιο φημισμένους τενόρους στη μοντέρνα ιστορία. Έχει τραγουδήσει σε μεγάλα διεθνή δρώμενα, όπως στους Ολυμπιακούς Αγώνες και στο Παγκόσμιο Κύπελλο, αλλά και στις δικές του συναυλίες. Έχει μια Χρυσή Σφαίρα, επτά BRITs, επτά Παγκόσμια Μουσικά Βραβεία και ένα αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλυγουντ. Το προηγούμενο άλμπουμ του «Si», έφτασε την κορυφή στα charts Αγγλίας και ΗΠΑ.

Με μια καριέρα διάρκειας περισσότερο από ένα τέταρτο του αιώνα και εκατομμύρια θαυμαστών παγκοσμίως ο Bocelli έχει συνεργαστεί με κορυφαίους σταρ, όπως τους Luciano Pavarotti, Ariana Grande, Jennifer Lopez, Christina Aguilera, Ed Sheeran, Dua Lipa, Céline Dion, Tony Bennett και πολλούς άλλους.

Ο ίδιος λέει «Δεν θεωρώ τον εαυτό μου συνθέτη, παρόλα αυτά, είμαι μουσικός και μερικές φορές έρχονται στο μυαλό μου μελωδίες, με ουσιαστικά ολοκληρωμένες αρμονίες… Μουσική που χτυπάει την πόρτα της ψυχής μου και την οποία καλωσορίζω ευχάριστα και τότε απελευθερώνω βάζοντας στυλό στο χαρτί». Υπάρχουν επίσης μελωδίες όπως το κομμάτι «Mira il tuo popolo», οι οποίες του θυμίζουν την παιδική του ηλικία στην Τοσκάνη. «Εκπροσωπούν το soundtrack στις παιδικές μου αναμνήσεις» λέει.

Ο Bocelli κατανοεί ότι κάθε μουσική είναι καλή για την ψυχή με έναν τρόπο που αγγίζει τις πιο λεπτές αποχρώσεις της ανθρωπότητας, ανεξάρτητα από την ατομική πεποίθηση: «Η καλή μουσική φέρνει μαζί της ένα δυνατό μήνυμα ειρήνης και συντροφιάς, μας διδάσκει για την ομορφιά και μας βοηθάει να ανοίξουμε τις καρδιές και το μυαλό μας.»

Το tracklist του «Believe»

Standard Version:

1. You’ ll never walk alone

2. Fratello sole sorella luna

3. Hallelujah

4. Pianissimo duet with Cecilia Bartoli

5. Amazing Grace duet with Alison Krauss

6. Preghiera (alla mente confusa)

7. Gratia Plena (from the movie “Fatima”)

8. Cantique de Jean Racine

9. Inno Sussurato

10. Oh, Madre Benedetta!

11. I Believe duet with Cecilia Bartoli

12. Ave Maria

13. Angele Dei

14. Agnus Dei

Η Deluxe Version περιλαμβάνει τρία επιπλέον τραγούδια:

15. Mui Grandes Noit e Dia

16. Mira Il Tuo Popolo

17. Amazing Grace (solo version)