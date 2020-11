Online εκδηλώσεις, σεμινάρια, διαλέξεις: 15 προτάσεις για την εβδομάδα 30/11 – 6/12

Βιβλία

#PublicEventsGoSocial: Ο Πέτρος Μάρκαρης μιλά για το βιβλίο του «Ο φόνος είναι χρήμα»

Το Public και οι εκδόσεις Κείμενα μας προσκαλούν, τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου στις 19:00, στην online παρουσίαση του τελευταίου αστυνομικού μυθιστορήματος του Πέτρου Μάρκαρη, «Ο φόνος είναι χρήμα», με κεντρικό ήρωα τον γνωστό σε όλους μας αστυνόμο Κώστα Χαρίτο. Ο συγγραφέας θα συνομιλήσει με τη δημοσιογράφο Κυριακή Μπεϊόγλου και θα απαντήσει σε ερωτήσεις του κοινού.

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 | 19:00

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συζήτηση ζωντανά μέσω youtube.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

ΚΠΙΣΝ – Λέσχη Ανάγνωσης: «Το Ανθρώπινο Στίγμα» του Φίλιπ Ροθ

Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020, στις 18:30, οι βιβλιόφιλοι δίνουν ραντεβού, για μια ακόμη φορά, στη Λέσχη Ανάγνωσης, του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για να συζητήσουν το βιβλίο, «Το Ανθρώπινο Στίγμα» του Φίλιπ Ροθ. Κεντρικός ήρωας ο Κόουλμαν Σιλκ, ένας Αφροαμερικανός που έχει δημιουργήσει μια ψεύτικη ταυτότητα ως Eβραίος και ζει ένα νέο παρόν αψηφώντας τα «πρέπει» της κοινωνίας και της εποχής του.

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 | 18.30-20.30

Μέσω της πλατφόρμας Zoom

Έως 40 συμμετοχές

Συμμετoχή με ηλεκτρονική προεγγραφή

Συντονιστής: Πάνος Τσίρος, συγγραφέας

* Για τη συμμετοχή στη Λέσχη Ανάγνωσης είναι απαραίτητο όσοι κρατούν θέση να έχουν διαβάσει το βιβλίο του μήνα.

Εκδόσεις Μεταίχμιο: Διαδικτυακή παρουσίαση του νέου βιβλίου του Νίκου Παναγιωτόπουλου «Ανήσυχα άκρα»

Ο Ianos και οι εκδόσεις Μεταίχμιο μας προσκαλούν, την Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2020, στις 18:00, στη διαδικτυακή παρουσίαση του νέου βιβλίου του Νίκου Παναγιωτόπουλου, με τίτλο «Ανήσυχα Άκρα». Στα άκρα της ερωτικής παραζάλης οι ήρωες των δέκα διηγημάτων της νέας του συλλογής ανακαλύπτουν τα άγνωστα υλικά της ερωτικής τους υπόστασης. Ο Συγγραφέας συνομιλεί με τη Λένα Διβάνη.

Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2020 | 18:00

Ζωντανά από το κανάλι YouTube και τη σελίδα Facebook της αλυσίδας πολιτισμού IANOS.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.



*Για περισσότερες online εκδηλώσεις από τις εκδόσεις Μεταίχμιο δείτε εδώ.

#PublicEventsGoSocial: Ο Νικόλας Α. Χρηστάκης μιλά για το νέο βιβλίο του «Το βέλος του Απόλλωνα»

Το Public και οι εκδόσεις Κάκτος μας προσκαλούν, την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020 στις 19:00, στη διαδικτυακή παρουσίαση του νέου βιβλίου του Νικόλα Α. Χρηστάκη, «Το βέλος του Απόλλωνα». Μια πραγματεία για τις βαθιές και μακροχρόνιες επιπτώσεις της πρόσφατης πανδημίας στον τρόπο που ζούμε.

Θα μιλήσουν οι: Ανδρέας Παπανδρέου, καθηγητής Περιβαλλοντικών Οικονομικών στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΕΚΠΑ και διευθυντής του Εργαστηρίου Πολιτικής Οικονομίας της Βιώσιμης Ανάπτυξης. Ηλίας Μόσιαλος, καθηγητής της Πολιτικής της Υγείας στο LSE. Συντονίζει ο δημοσιογράφος Γιάννης Γορανίτης.

Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020 | 19:00

Μπορείτε να παρακολουθήσετε τη συζήτηση ζωντανά μέσω youtube.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

*Για περισσότερες online εκδηλώσεις από τα Public, για την εβδομάδα 30 Νοεμβρίου – 6 Δεκεμβρίου 2020, δείτε εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Ίδρυμα Θεοχαράκη: Online εκπαιδευτικά προγράμματα για μικρούς και μεγάλους

Σεμινάρια

3ο Διαδικτυκακό Σεμινάριο ΕΠΙΨΥ: Η ψυχική ασθένεια δεν είναι μεταδοτική – η λοίμωξη covid19 όμως είναι.

Η σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων του ΕΠΙΨΥ, με θέμα τις επιπτώσεις του κορονοϊού στην ψυχική υγεία, συνεχίζεται τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, στις 18:00, με τη, 3η συνάντηση «Η ψυχική ασθένεια δεν είναι μεταδοτική – η λοίμωξη covid19 όμως είναι». Το σεμινάριο επικεντρώνεται στους μύθους και τις προκαταλήψεις όσον αφορά τη σοβαρή ψυχική ασθένεια, την επιβάρυνση των ευάλωτων ψυχικά ατόμων από τον κίνδυνο της covid19, καθώς και τον ρόλο της οικογένειας στη υποστήριξη του μέλους της που πάσχει.

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου | 18:00 – 19:30

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Έρωτας & Επανάσταση στην Όπερα: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για ενήλικες από το Ίδρυμα Θεοχαράκη

Τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020, στις 19:00, ξεκινάει ο κύκλος online σεμιναρίων του Ιδρύματος Θεοχαράκη, με θέμα «Έρωτας & Επανάσταση στην Όπερα» και εισηγήτρια τη Σοπράνο – Θεατρολόγο Κάτια Πάσχου. Στο σεμινάριο παρουσιάζονται και αναλύονται υποθέσεις και χαρακτήρες από όπερες, ενώ, παράλληά, αποκωδικοποιούνται μέσα από τη μουσική οι μύθοι και οι γρίφοι τους. Τέλος, μέσα από τη θεατρική πρακτική και τις εργασίες οι συμμετέχοντες μαθαίνουν περισσότερα για το μουσικοθεατρικό αυτό είδος.

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020 | 19:00-20:30

Πραγματοποιείται μέσω zoom

Τελική ημερομηνία εγγραφών: Τις ημέρες διεξαγωγής του προγράμματος ως τις 15:00

Συνολικό κόστος συμμετοχής: 50€

Κόστος μεμονωμένης συμμετοχής: 10€

Κλείστε το εισιτήριό σας εδώ.

Σεξουαλική αγωγή και διαπροσωπικές σχέσεις για γονείς: Webinar από το Ίδρυμα Ωνάση

Η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση διοργανώνει, από τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020, στις 18:00, το webinar, για γονείς και κηδεμόνες, «Σεξουαλική αγωγή και διαπροσωπικές σχέσεις». 4 δωρεάν ψηφιακές συναντήσεις για το πως να μιλήσετε στα παιδιά σας για θέματα που αφορούν τη σεξουαλική ανάπτυξη, τη διαμόρφωση της σεξουαλικής τους ταυτότητας, το φύλο, τη σωματική και την ψυχική υγειά τους και, τελικά, την ευτυχία και τις σχέσεις με τους άλλους, αλλά και με εσάς τους ίδιους.

Ημερομηνίες & Ώρες: Δευτέρες, 30 Νοεμβρίου και 7, 14 & 21 Δεκεμβρίου 2020 | 18:00-19:30

Απευθύνεται σε: Γονείς και κηδεμόνες παιδιών και εφήβων

Κόστος: Δωρεάν

Πληροφορίες – Κρατήσεις: 213 0178002

E–mail: [email protected]

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Σεξουαλική αγωγή και διαπροσωπικές σχέσεις για γονείς: Webinar από το Ίδρυμα Ωνάση

Θανάσης Τριαρίδης: Μια Ιστορία του Σύγχρονου Θεάτρου

Την Τρίτη 1 και την Πέμπτη 3 Δεμεβρίου 2020 στις 19:00, ολοκληρώνεται ο κύκλος των 8 live streaming σεμιναρίων του Θανάση Τριαρίδη, με διαδραστική συμμετοχή και συζήτηση και θέμα το Σύγχρονο Ευρωπαϊκό και Αμερικάνικο Θέατρο. Μέσα από τους καταστατικούς συγγραφείς και τα θεμελιακά έργα των τελευταίων δύο αιώνων θα επιχειρηθεί μια καταβύθιση στην καρδιά του ευρωπαϊκού και αμερικάνικου θεάτρου – αλλά και στην σύγχρονη βιοπολιτική ιστορία της Δύσης.

Η 7η συνάντηση (1/12), με θέμα «Το μετα-θέατρο και το τέλος του δραματικού παιχνιδιού», επικεντρώνεται στους τρεις πρωτοπόρους δημιουργούς Αντονέν Αρτώ, Λουίτζι Πιραντέλο και Σάμιουελ Μπέκετ. Στην τελευταία συνάντηση (3/12), με θέμα «Η ψυχή έξω από το δράμα» θα συζητηθούν οι δραματουργοί Έντουαρντ Άλμπι και Χάρολντ Πίντερ.

Τρίτη 1 και Πέμπτη 3 Δεκεμβρίου 2020 | 19:00

Κάθε σεμινάριο μπορεί να παρακολουθηθεί και ξεχωριστά με αυτόνομη πληρωμή 7€.

Δεν απαιτείται προεγγραφή. Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

Παιχνίδια Συνειρμών και ονείρων: Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για ενήλικες από το Ίδρυμα Θεοχαράκη

Το Ίδρυμα Θεοχαράκη διοργανώνει, από την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2020, τον κύκλο διαδικτυακών σεμιναρίων με θέμα τον Σουρεαλισμό, «Παιχνίδια Συνειρμών και ονείρων».

Χρησιμοποιώντας τα όνειρα, τους συνειρμούς, το υποσυνείδητο και τη φαντασία μας διεισδύουμε στις βασικές αρχές του Σουρεαλιστικού κινήματος. Εξερευνούμε τα έργα και τις προσωπικότητες διάσημων εικαστικών όπως οι Τζόρτζιο Ντε Κίρικο, Σαλβαντόρ Νταλί, Ρενέ Μαγκρίτ, Μαξ Έρνστ κ.ά. και μελετάμε κείμενα και ποιήματα του Νίκου Εγγονόπουλου, του Αντρέ Μπρετόν κ.ά. Τέλος, μέσα από τα παιχνίδια, γινόμαστε οι ίδιοι δημιουργοί απελευθερώνοντας τον καλλιτέχνη που κρύβει ο καθένας μέσα του.

Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου 2020 | 19:00-21:00

Πραγματοποιείται μέσω zoom

Τελική ημερομηνία εγγραφών: Τις ημέρες διεξαγωγής του προγράμματος ως τις 15:00

Συνολικό κόστος συμμετοχής: 90€

Κόστος μεμονωμένης συμμετοχής: 10€

Κλείστε το εισιτήριό σας εδώ.

Με την ιστορικό τέχνης, οπτικό ανθρωπολόγο Ειρήνη Χρυσοχέρη και τη σκηνοθέτη, ηθοποιό Μαρίνα Βήλλου.

*Για περισσότερες online εκδηλώσεις από το Ίδρυμα Θεοχαράκη δείτε εδώ.

Καλύτερα Γίνεται: Σεμινάριο life coaching με την Δρ. Νάνσυ Μαλλέρου

Η Δρ. Νάνσυ Μαλλέρου διοργανώνει, το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2020, το δωρεάν διαδραστικό σεμινάριο life coaching, «Καλύτερα Γίνεται». Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου η εισηγήτρια έχει ως σκοπό να μας εμπνεύσει και να μοιραστεί μαζί μας στρατηγικές και πολύτιμα εργαλεία, ώστε να διεκδικήσουμε μια χαρούμενη, γεμάτη, υπέροχη ζωή, σε πείσμα οποιασδήποτε συνθήκης.

Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2020 | 16:00 – 19:00

Κάντε την εγγραφή σας εδώ και σύντομα θα λάβετε το link και όλες τις λεπτομέρειες για τη διαδικτυακή σας σύνδεση.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Καλύτερα Γίνεται: Δωρεάν σεμινάριο life coaching με την Δρ. Νάνσυ Μαλλέρου

Διαλέξεις

«Ο Πράσινος Θεσσαλικός Λίθος και η χρήση του στα μεγαλύτερα μνημεία της παγκόσμιας κληρονομιάς»: Διάλεξη από Rembrandt and the Cat

Η Πολιτιστική Διαδικτυακή Πλατφόρμα «Rembrandt and the Cat» διοργανώνει, την Τρίτη 1 Δεκεμβρίου, στις 19:00, την δωρεάν online διάλεξη «Ο Πράσινος Θεσσαλικός Λίθος και η χρήση του στα μεγαλύτερα μνημεία της παγκόσμιας κληρονομιάς», με εισηγητή τον καθηγητή Γεωλογίας του ΑΠΘ Βασίλη Μέλφο. Θέμα της διάλεξης ο «Πράσινος Θεσσαλικός Λίθος», ένα από τα πιο περιζήτητα πετρώματα των ρωμαϊκών και των βυζαντινών χρόνων που χρησιμοποιήθηκε για την κατασκευή ναών, λουτρών, ανακτόρων και πολυτελών κτηρίων αυτοκρατόρων, αρχόντων και ευγενών.

Τρίτη 1 Δεκεμβρίου 2020 | 19:00

Πλατφόρμα Zoom

Συμμετοχή ελεύθερη

Πληροφορίες/ κρατήσεις: [email protected]

23ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας: Αφιέρωμα στον συγγραφέα παιδικών βιβλίων Τζάνι Ροντάρι

Στο πλαίσιο του εκτενούς αφιερώματος στον σπουδαίο συγγραφέα παιδικών βιβλίων Τζάνι Ροντάρι, που θα πραγματοποιηθεί από το 23ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας, διοργανώνεται, την Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου, στις 18:00, η «Στρογγυλή Τράπεζα». Μια σειρά διαδικτυακών ομιλιών για τον άνθρωπο που εισήγαγε την παιδική λογοτεχνία στο σχολείο, παρέχοντας στους εκπαιδευτικούς τα κατάλληλα εργαλεία για να πειραματιστούν σε νέα παιδαγωγικά μονοπάτια.

Τετάρτη 2 Δεκεμβρίου | 18:00

Συντονίζει η Αγγελική Δαρλάση, συγγραφέας-θεατρολόγος

Ζoom link: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_ln6wJ0A8Ty6jJ76-A7RpDA

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ Διαδικτυακά και δωρεάν το 23o Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για παιδιά και νέους

ΚΠΙΣΝ: Live streaming διαλέξεις με θέμα την πανδημία του Covid-19

Η σειρά online διαλέξεων του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, με θέμα την πανδημία του Covid-19, συνεχίζεται την Τετάρτη 2 και την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου με τις ομιλίες «Πανδημία. Ψυχικά ανθεκτικοί την περίοδο της καραντίνας» και «Πανδημία: Το εμβόλιο για τον COVID-19: Προκλήσεις και προοπτικές» αντίστοιχα. Σε συνεργασία με το Τμήμα Αθλητικής Αριστείας – «Sports Excellence της Α΄ Ορθοπαιδικής Κλινικής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ).

Τετάρτη 2 και Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2020 | 19.00-20.00

Live streaming από τον Πύργο Βιβλίων του ΚΠΙΣΝ. Παρακολουθήστε τις διαλέξεις ζωντανά στο www.snfcc.org/PandemicLectures καθώς και στη σελίδα του ΚΠΙΣΝ στο Facebook @SNFCC.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

*Για περισσότερες online εκδηλώσεις από το ΚΠΙΣΝ δείτε εδώ.

Shooting in Lockdown: Διαδικτυακή συζήτηση στο πλαίσιο του 11oυ Ethnofest

Στο πλαίσιο του 11ου Φεστιβάλ Εθνογραφικού Κινηματογράφου της Αθήνας – Ethnofest, πραγματοποιείται, το Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2020, στις 18:00, η διαδικτυακή συζήτηση με θέμα «Shooting in Lockdown: Lockdown Productions: The challenges of ethnographic filmmaking and audiovisual production | Online discussion».

Η Sofía Velázquez Núñez, (Pontificia Universidad Catolica Del Peru), ο Lorenzo Ferrarini (Granada Centre for Visual Anthropology, University of Manchester) η Karen Boswall (University of Sussex) και η Alexandra D’ Onofrio (Οπτική Ανθρωπολόγος και μέλος της ομάδας προγράμματος του Ethnofest) θα απαντήσουν σε ερωτήματα σχετικά με το πως έχει επιδράσει η τρέχουσα παγκόσμια κρίση και η κοινωνική αποστασιοποίηση στην εθνογραφική και οπτικοακουστική παραγωγή.

Σάββατο 5 Δεκεμβρίου 2020 | 18.00

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.

3ο Φεστιβάλ «Η Αντανάκλαση της Αναπηρίας στην Τέχνη»

Το 3ο Φεστιβάλ «Η Αντανάκλαση της Αναπηρίας στην Τέχνη», με ακρωνύμιο RoDi, του Πανεπιστημίου Μακεδονίας πραγματοποιείται από τις 3 έως τις 10 Δεκεμβρίου 2020. Στη σειρά δωρεάν online εκδηλώσεων, με σκοπό υποστήριξη και προώθηση της κοινωνικής συμπερίληψης των ατόμων με αναπηρία μέσω της συμμετοχής τους σε πολιτιστικές εκδηλώσεις, θα πραγματοποιηθούν κινηματογραφικές προβολές, ομιλίες, εργαστήρια, συμπόσιο και άλλες δράσεις.

3-10 Δεκεμβρίου 2020

Για πληροφορίες και αναλυτικό πρόγραμμα δείτε εδώ.