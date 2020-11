Καλύτερα Γίνεται: Δωρεάν σεμινάριο life coaching με την Δρ. Νάνσυ Μαλλέρου

Φέτος, πιο πολύ από ποτέ, καθώς βρισκόμαστε εν μέσω μιας ιστορικής πανδημίας, έχουμε ανάγκη από ανύψωση του ηθικού, παρακίνηση, ενθάρρυνση, επαναπροσδιορισμό των στόχων μας.

Η Δρ. Νάνσυ Μαλλέρου είναι εδώ για να σας εμπνεύσει και να μοιραστεί μαζί σας στρατηγικές και πολύτιμα εργαλεία, ώστε να διεκδικήσετε μια χαρούμενη, γεμάτη, υπέροχη ζωή, σε πείσμα οποιασδήποτε συνθήκης.

Το μόνο που χρειάζεται είναι να έχετε σύνδεση στο ίντερνετ, να μιλάτε ελληνικά και – φυσικά – ν’ αφιερώσετε λίγο χρόνο κάνοντας ένα δώρο στον εαυτό σας!

Save the date

Δωρεάν σεμινάριο life coaching με την Δρ. Νάνσυ Μαλλέρου

Καλύτερα Γίνεται 2020

Σάββατο 5 Δεκεμβρίου, 16:00-19:00.

Κάντε την εγγραφή σας εδώ και σύντομα θα λάβετε το link και όλες τις λεπτομέρειες για τη διαδικτυακή σας σύνδεση.

Το επιστημονικά σχεδιασμένο πρόγραμμα «Καλύτερα Γίνεται» περιέχει – σε ισορροπημένες δόσεις – θεωρία και πράξη. Η Δρ. Νάνσυ Μαλλέρου, εκτός από την ομιλία της, θα δώσει στους συμμετέχοντες και ένα σετ πολύ έξυπνων και αποτελεσματικών ασκήσεων. Κάτι ακόμη που ενισχύει τη δυναμική του προγράμματος είναι ότι ο διαδραστικός του χαρακτήρας. Όπως σημειώνει η life coach: «Μέσα από την επαφή και τη διάδραση με άλλους συνανθρώπους μας, οι οποίοι έχουν τους ίδιους φόβους, ανησυχίες και ανάλογα προβλήματα, θα συνειδητοποιήσετε έμπρακτα πως δεν είστε μόνοι, ενώ θα έχετε την ευκαιρία να μοιραστείτε, ν’ ανταλλάξετε ιδέες, να βρείτε λύσεις, να ενισχυθείτε προσωπικά».

Συνδεθείτε, λοιπόν, στις 5 Δεκεμβρίου για να:



διαπιστώσετε ότι όλα είναι πιθανά

παρακινηθείτε

δείτε τη ζωή με αισιοδοξία αλλά και με αίσθημα προσωπικής ευθύνης

βρείτε τη διάθεση να εξελιχθείτε και να πάτε μπροστά

νιώσετε ότι βελτιώνεστε και να ξεπεράσετε ό,τι σας κρατάει πίσω

Μέχρι να ξεκινήσει το δωρεάν πρόγραμμα μπορείτε να:

Παρακολουθείτε Δευτέρα με Πέμπτη στις 10:30 , και για όσο διαρκέσει η καραντίνα, το live της Δρ. Νάνσυ Μαλλέρου στο YouTube και το Instagram , στέλνοντας τα σχόλιά σας για όσα σας απασχολούν .

, και για όσο διαρκέσει η καραντίνα, το live της Δρ. Νάνσυ Μαλλέρου στο και το στέλνοντας τα σχόλιά σας για όσα σας απασχολούν Ακούτε το ολοκαίνουργιο podcast «Καλύτερα δεν γίνεται» εδώ, κάθε φορά που αναζητάτε έμπνευση και παρακίνηση όταν οδηγείτε, περπατάτε, ξαπλώνετε…

Η εισηγήτρια

Η Thought Leader Δρ. Νάνσυ Μαλλέρου έχει πτυχίο Γαλλικής Φιλολογίας, Master σε Διοίκηση Επιχειρήσεων και Διδακτορικό στις συνεργατικές στρατηγικές. Έχει πτυχίο Coaching από το CoachU κι έχει παρακολουθήσει σεμινάρια Life Style Management από το Harvard Medical School-Dept. of Continuous Education. Εξαιρετικά έμπειρη Coach, ιδρύτρια της Life Clinic Group και ανάμεσα στους πρωτοπόρους του Coaching στην Ελλάδα. Έχει την πατρότητα του όρου «Εσωκεντρισμός©», ο οποίος αποτελεί τη βάση της προσέγγισής της και διέπει την μεθοδολογίας της στο Coaching. Είναι συγγραφέας των βιβλίων «Καλύτερα Γίνεται» και «Ανταγωνιστές, συνεργαστείτε!». Πρόσφατα της απονεμήθηκε, από το Women Economic Forum, το βραβείο “Iconic Women Creating a Better World for All” (Μάρτιος 2020, Κάιρο).

Έχει 14 χρόνια εμπειρίας στα πολύ απαιτητικά εργασιακά περιβάλλοντα πολυεθνικών εταιρειών σαν στέλεχος Επικοινωνίας και έχει διδάξει Μάρκετινγκ κι επικοινωνία στο Πάντειο Πανεπιστήμιο για περισσότερο από μία δεκαετία.