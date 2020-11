Το «The Witcher» μπαίνει στο κλίμα των Χριστουγέννων με ένα χιουμοριστικό βίντεο

Ένα χιουμοριστικό βίντεο με άρωμα Χριστουγέννων δημοσίευσε η σειρά του Netflix «The Witcher» στη επίσημη σελίδα της στο Twitter.

Το εορταστικό κλιπ περιλαμβάνει διάφορες σκηνές από τη σειρά, όπου όλοι οι συμπρωταγωνιστές προσπαθούν να πείσουν τον Γκέραλτ της Ρίβια (Χένρι Καβίλ) να μπει κι αυτός στο… κλίμα των Χριστουγέννων, υπό τη μελωδία του «Sleigh Ride» των Ronettes.

Το teaser δείχνει τον δρυίδη Mousesack να λέει στον Γκέραλτ: «Δεν μπορείς να ξεφύγεις από αυτό μόνο και μόνο επειδή σε τρομάζει», υπονοώντας πως ο φόβος για το πεπρωμένο του έχει μετατραπεί πλέον σε φόβο για τα Χριστούγεννα. «Σταμάτα να διαμαρτύρεσαι», λέει ο Jaskier, όσο ο Γκέραλτ διαμαρτύρεται για τα… δώρα και τις διακοσμήσεις από την πρώτη σεζόν.

Δείτε το βίντεο εδώ:

Save your sleds for another day,

for now is a time to simply slay.

Tis the season of #Witchmas. pic.twitter.com/RoWhLCJ08G

— The Witcher (@witchernetflix) November 23, 2020