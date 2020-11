Space Force: Η σειρά του Netflix επιστρέφει με 2η σεζόν

Η κωμωδία Space Force του Steve Carrell ανανεώθηκε για δεύτερη σεζόν. Η σειρά έκανε το ντεμπούτο της τον Μάιο, όπου ο Carrell ένωσε ξανά τις δυνάμεις του με τον δημιουργό της σειράς The Office, Greg Daniels, για άλλη μια κωμωδία που τοποθετείται σε χώρο εργασίας.

Όπως αναφέρει το Variety, τα γυρίσματα της δεύτερης σεζόν αναμένεται να ξεκινήσουν στο Βανκούβερ το 2021. Η εκπομπή επικεντρώνεται στο πρόγραμμα Space Force που πρότεινε ο Προέδρος Trump.

Σε μια συνέντευξη νωρίτερα φέτος, ο Carrell είπε ότι ο Daniels ήταν «το πρώτο και μοναδικό άτομο που του ήρθε στο μυαλό» που δημιούργησε την ιδέα του.

«Είναι έξυπνος, αστείος και έχει εξαιρετικό γούστο. Τον εμπιστεύομαι σιωπηρά» είπε ο ηθοποιός. «Τις περισσότερες φορές, οι ιδέες μας εναρμονίζονται. Γενικά βρίσκουμε τα ίδια πράγματα αστεία, συγκινητικά ή ενδιαφέροντα. Αυτό συνέβη από τότε που συναντηθήκαμε για πρώτη φορά».

Νωρίτερα φέτος, πάντως, αποκαλύφθηκε ότι ο Steve Carrell δεν σκόπευε ποτέ να φύγει από τη δημοφιλή σειρά The Office. Ο Carell παραιτήθηκε από τον ρόλο του Michael Scott στην επιτυχημένη κωμική σειρά μετά την έβδομη σεζόν της εκπομπής που προβλήθηκε το 2011.

Το νέο βιβλίο του Andy Greene, «The Office: The Untold Story of the Greatest Sitcom of the 2000s», περιλαμβάνει συνεντεύξεις με πολλά μέλη του καστ από την εκπομπή. Σε αυτό, η σκηνοθέτης Allison Jones είπε: «Θυμάμαι πως επρόκειτο να κάτσει για άλλη μια άλλη σεζόν στη σειρά αλλά το NBC, για κάποιο λόγο, δεν ήθελε να κάνει συμφωνία μαζί του. Κάποιος δεν τον πλήρωνε αρκετά. Ήταν απαίσιο. Δεν ξέρω τι άλλο να πω για αυτό. Απλώς απαίσιο».