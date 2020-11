Στέγη: Ξεκίνησαν οι εγγραφές για το Virtual Workshop με την Edit Kaldor

Η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, στο πλαίσιο της διαδικτυακής σειράς εργαστηρίων «Virtual Workspaces», πραγματοποιεί το δωρεάν Virtual Workshop της Edit Kaldor «Το φάντασμα στη μηχανή». Στα αγγλικά, από 9-14 Δεκεμβρίου 2020, μέσω της πλατφόρμας Zoom.

*Υποβολή δηλώσεων συμμετοχής έως τις 26 Νοεμβρίου 2020.

Λίγα λόγια για τα «Virtual Workspaces»

Συνεπής στην αποστολή της να σφυρηλατεί δεσμούς με σημαντικούς οργανισμούς πέρα από τα γεωγραφικά όρια της Ελλάδας, για να υποστηρίζει την επαγγελματική κατάρτιση των νεότερων καλλιτεχνών και για να προσφέρει ευκαιρίες διασυνδέσεων εντός της διεθνούς καλλιτεχνικής κοινότητας, η Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση συνδιοργανώνει το πρότζεκτ «Virtual Workspaces» με το STUDIO teatrgaleria (Βαρσοβία, Πολωνία).

Μια σειρά εργαστήριων ως ένας συμβολικός, εικονικός χώρος εργασίας και επικοινωνίας μεταξύ καλλιτεχνών προερχόμενων από ένα ευρύ φάσμα πεδίων και καταβολών. Οι καλλιτέχνες, διατηρώντας μια διαθεματική προσέγγιση στην πρακτική τους, προσφέρουν τη δυνατότητα ενός δημιουργικού χώρου εργασίας, με τη συμμετοχή μιας ομάδας επαγγελματιών από διάφορα πεδία. Από τον Ιούνιο έχουν διεξαχθεί ήδη εργαστήρια με τους καλλιτέχνες Rabih Mroue, Medea Electronique, Toshiki Okada, Wojtek Ziemilski.

Ενίσχυση πολιτισμικών ζυμώσεων και ανταλλαγών

Αγκαλιάζοντας τη μετάβαση προς το ψηφιακό που βιώνουμε, αυτή η σειρά ονλάιν χώρων εργασίας θα πρέπει να ιδωθεί ως ένας εικονικός τόπος που αποσκοπεί στην ενίσχυση των πολιτιστικών ζυμώσεων, στην ενθάρρυνση της δημιουργικότητας και στην οικοδόμηση εποικοδομητικών ανταλλαγών αναφορικά με συγκεκριμένους στόχους και προβληματικές.

Το κάθε Virtual Workspaces είναι σχεδιασμένο έτσι ώστε να ενισχύει την κυκλοφορία των ιδεών, πολύ συχνά εμπλέκοντας και μη επαγγελματίες- με την ελπίδα να προκαλέσει τη συμμετοχικότητα των μελών της εκάστοτε ομάδας και να καλλιεργήσει τη δυνατότητα νέων συνεργασιών πέρα από το πλαίσιο του ψηφιακού περιβάλλοντος.

«Το φάντασμα στη μηχανή»: Virtual Workshop της Edit Kaldor

Τον Δεκέμβριο πραγματοποιείται μια νέα σειρά «Virtual Workspaces» από τη γνωστή στο κοινό της Στέγης και μία από τις πιο αντισυμβατικές φωνές της σύγχρονης παγκόσμιας θεατρικής σκηνής, Edit Kaldor και τίτλο «Το φάντασμα στη μηχανή».

Δουλειές της Kaldor έχουμε δει στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, στο πλαίσιο του Fast Forward Festival 3 (2016) όπου παρουσίασε την περφόρμανς «Web of Trust» σε πανευρωπαϊκή συμπαραγωγή της Στέγης και στο πλαίσιο Transitions Central Europe (2015) όπου πραγματοποίησε το εργαστήριο «Απογραφή της Ανισχυρότητας» («Inventory of Powerlessness»), ένα εγχείρημα στα όρια του θεάτρου ντοκουμέντου και της ακτιβιστικής δράσης.

Η καλλιτέχνης αναφέρει:

«Οι παρατηρήσεις του McLuhan για την τεχνολογία που γίνεται προέκταση του εαυτού μας μας έρχονται στον νου όταν παρατηρούμε τον τρόπο που σχετιζόμαστε με τις φορητές συσκευές μας σήμερα. Αυτές οι συσκευές, τα τηλέφωνα και τα laptop μας, έχουν γίνει πιστοί μας σύντροφοι και ως έναν βαθμό κομμάτι της ταυτότητάς μας. Με βάση μια πρόσφατη έρευνα, οι Ευρωπαίοι ενήλικες περνούν κατά μέσο όρο 3 ώρες στα κινητά τους τηλέφωνα και τσεκάρουν τις συσκευές τους 58 φορές τη μέρα.

Από την αρχή της πανδημίας αυτό έχει αυξηθεί, και μάλιστα σημαντικά. Όπως και στις άλλες πλευρές της ζωής μας, η πανδημία έχει εντείνει κάτι που υπήρχε ήδη: σε αυτή την περίπτωση, το γεγονός ότι περνάμε πολλές από τις ώρες που είμαστε ξύπνιοι μπροστά σε οθόνες. Μερικές από αυτές τις ώρες επικοινωνούμε με άλλα άτομα, αλλά είναι και πολλές ώρες που είμαστε απλώς μόνα μας με τη συσκευή, χωρίς να υπάρχει κάποιο άτομο «στην άλλη άκρη της γραμμής».

»Λίγα λόγια για το Virtual Workshop του Δεκεμβρίου

«Καθώς η εμπλοκή μας με τις φορητές συσκευές μας ολοένα αυξάνεται, είναι λες και δεν έρχεται ποτέ η στιγμή που σταματάμε και παρατηρούμε, σκεφτόμαστε και αξιολογούμε τον αντίκτυπο αυτής της εντατικής και έντονης σχέσης. Τι παράγει στ’ αλήθεια; Ποια συναισθήματα περιλαμβάνει; Πώς μας αλλάζει; Με ποιον τρόπο η σκέψη μας, οι δεξιότητες και οι συνήθειές μας επηρεάζονται από τις δομές, τις διαδικασίες και τους αλγόριθμους που έχουμε συνεχώς μπροστά μας όταν ασχολούμαστε με τις συσκευές μας; Τι μορφή παίρνει αυτή η οικειότητα; Πόσο ισχυρό είναι το δέσιμο; Και τι θέλουμε να κάνουμε από δω και πέρα;

Σε αυτή την ενότητα του Virtual Workspace, θα εξερευνήσουμε τη θολή περιοχή ανάμεσα σε εμάς, τους ανθρώπους, και στις μηχανές με τις οποίες αλληλεπιδρούμε τόσο πολύ στην καθημερινότητά μας. Θα εμβαθύνουμε, θα παίξουμε και θα κάμψουμε τη στενή σχέση που έχουμε με τις φορητές συσκευές μας. Θα δουλέψουμε πρακτικά, πειραματιζόμενες/οι με τις επιτελεστικές δυνατότητες της ενασχόλησης με αυτές τις μηχανές, και μέσω αυτών με τους εαυτούς μας.

»Πειραματισμός, συνεργασία, εξερεύνηση του αγνώστου, με παιγνιώδη διάθεση

»Με παιγνιώδεις αλλά και σοβαρούς τρόπους, θα αλλάξουμε τα υπάρχοντα χαρακτηριστικά τους και θα χρησιμοποιήσουμε απλά προγράμματα για να φτιάξουμε νέα. Θα προσπαθήσουμε να δημιουργήσουμε τεχνητούς διαλόγους, χρησιμοποιώντας ένα σετ εργαλείων, και να φέρουμε στην επιφάνεια ενδότερες διανοητικές διεργασίες. Στη διάρκεια του workshop, οι συμμετέχουσες/οντες θα παράξουν σύντομες, αυθόρμητες επιτελεστικές αποκρίσεις με βάση την από κοινού εργασία μας, αλλά που πηγάζουν από τις δικές τους ανάγκες, επιθυμίες και φόβους, σε σχέση με την αλληλεπίδρασή τους με τις φορητές συσκευές τους.

Είναι ένας εργαστηριακός τρόπος εργασίας όπου μπορούμε να τεστάρουμε ακόμα και ιδέες που φαίνονται ασαφείς, τραβηγμένες ή «χαζές», να ενδώσουμε σε ανεξήγητες παρορμήσεις και εμμονές, να αντικαταστήσουμε ή να συνδυάσουμε υλικά, και να δοκιμάσουμε νέες μορφές συνεργασίας. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εργασίας μας, ενθαρρύνουμε μια παιχνιδιάρικη προσέγγιση, χωρίς ντροπές, που θα μας επιτρέψει να καλοδεχτούμε το ρίσκο και να ωθήσουμε τα υλικά, μέσα από την αποτυχία, σε νέες, απρόσμενες επικράτειες.»

Edit Kaldor – Θεατρική δημιουργός και συγγραφέας

Η Edit Kaldor είναι θεατρική δημιουργός και συγγραφέας, διεθνώς αναγνωρισμένη ως μια μοναδική φωνή στο σύγχρονο θεατρικό τοπίο. Συνεργάζεται κυρίως με μη επαγγελματίες περφόρμερ για μεγάλα χρονικά διαστήματα και σε διαφορετικά πρότζεκτ, συνδυάζοντας στοιχεία ντοκιμαντέρ και μυθοπλασίας και προσεγγίζοντας εμπειρίες που θεωρούνται ανείπωτες, όπως το να είσαι άπατρις, κακοποιημένος ή να πεθαίνεις.

Ζει στο Άμστερνταμ και εργάζεται ανά τον κόσμο. Οι περφόρμανς της, που δοκιμάζουν τα όρια των θεατρικών συμβάσεων, έχουν παρουσιαστεί σε περισσότερες από 30 χώρες σε Ευρώπη, Αμερική, Ασία και βόρεια Αφρική. Εντάσσει συχνά στη δουλειά της ψηφιακά μέσα και διεπαφές, εστιάζοντας στις αλληγορικές και θεατρικές δυνατότητες της καθημερινής χρήσης της τεχνολογίας. Αυτή την περίοδο δημιουργεί ένα νέο έργο, στο οποίο ασχολείται με την επαύξηση της πραγματικότητας μέσα από τη χρήση του κινητού τηλεφώνου και συγκαλυμμένων στοιχείων περφόρμανς στον δημόσιο χώρο.

Βιογραφικό

Η Έντιτ Κάλντορ γεννήθηκε στη Βουδαπέστη και μετανάστευσε στις ΗΠΑ όταν ήταν παιδί, όπου έζησε για δέκα χρόνια πριν επιστρέψει στην Ευρώπη. Σπούδασε Αγγλική Λογοτεχνία και Θέατρο στο Columbia University στη Νέα Υόρκη και στο University College London, καθώς και περφόρμανς στο DasArts στο Άμστερνταμ.

Τα τελευταία χρόνια έχει διδάξει και δώσει διαλέξεις σε ακαδημίες και πανεπιστήμια (παραστατικών) τεχνών σε όλη την Ευρώπη και έχει διοργανώσει σεμινάρια σε φεστιβάλ όπως το Berliner Festspiele και η Μπιενάλε της Σαγκάης.

Από το 2017 είναι ερευνήτρια στη Νορβηγική Ακαδημία Θεάτρου, όπου καταπιάνεται με το καλλιτεχνικό/ερευνητικό πρότζεκτ μεγάλης διάρκειας «The Many and the Form», για τις νέες αισθητικές και κοινωνικές πρακτικές στη σύγχρονη περφόρμανς. Ακόμα, αυτόν τον καιρό συν-επιμελείται το βιβλίο «Theatres of Powerlessness» με τον Joe Kelleher από το Roehampton University, που θα κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Bloomsbury/Methuen το 2022.