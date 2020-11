ERTFLIX: 21 νέες ξένες σειρές δωρεάν διαθέσιμες στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ

Από σήμερα και για τους επόμενους τρεις μήνες στην ψηφιακή πλατφόρμα της δημόσιας τηλεόρασης, ERTFLIX, φιλοξενούνται 16 πλήρεις ξένες σειρές και τις αμέσως επόμενες ημέρες θα ανέβουν άλλες πέντε, με δυνατότητα για τους τηλεθεατές να δουν όλους τους κύκλους και όλα τα επεισόδια, όποτε εκείνοι το επιθυμούν.

Μεταξύ αυτών, μάλιστα, είναι δύο εξαιρετικές παραγωγές του BBC βασισμένες σε βιβλία της Άγκαθα Κρίστι: ο «Μάρτυρας κατηγορίας» («Τhe witness for the prosecution») και το «Μετά δεν έμεινε κανένας» («And then there were none»). Παράλληλα, στην πλατφόρμα ανέβηκαν όλα τα επεισόδια των δημοφιλών και βραβευμένων σειρών «Η μοδίστρα» («El tiempo entre costuras») και «Poldark», αλλά και νέα επεισόδια του αγαπημένου σε όλους δαιμόνιου ντετέκτιβ Ηρακλή Πουαρό.

Αναλυτικά οι σειρές που είναι διαθέσιμες στο ERTFLIX

Ας δούμε, όμως, αναλυτικά ποιες σειρές μπορούμε να παρακολουθήσουμε στο ERTFLIX, είτε στην τηλεόραση πατώντας το κόκκινο κουμπί, είτε στον υπολογιστή μας, είτε ακόμη και στο κινητό μας.

«Μαρτυράς Κατηγορίας» («The witness for the prosecution»)

Λονδίνο 1923. Η κοσμική πάμπλουτη Έμιλι Φρεντς (η Κιμ Κατράλ από το «Sex And The City») βρίσκεται δολοφονημένη και οι υποψίες του κόσμου στρέφονται στον νεαρό τυχοδιώκτη και κληρονόμο της αμύθητης περιουσίας της, Λέοναρντ Βόουλ. Ένα από το διασημότερα και μακροβιότερα θεατρικά έργα, που μεταφέρθηκε με μεγάλη επιτυχία στον κινηματογράφο, εδώ με τη σφραγίδα του BBC αποκτά νέο ύφος.

«Και μετά δεν έμεινε κανένας» ( «And then there were none» )

1939. Με τις καμπάνες του πολέμου να ηχούν, μια ζεστή ημέρα του Αυγούστου, οκτώ άγνωστοι μεταξύ τους προσκαλούνται σ’ ένα απομονωμένο νησί της Αγγλίας. Σύντομα βρίσκονται κατηγορούμενοι για έναν φόνο.

Καστ μεγάλων αξιώσεων, σε μια σειρά που είναι βασισμένη στο ομότιτλο μυθιστόρημα της Άγκαθα Κρίστι «Δέκα μικροί νέγροι», με τους Σαμ Νιλ, Έινταν Τέρνερ, Μιράντα Ρίτσαρντσον, Τσαρλς Ντανς κ.ά.

«The Durrels»

Γυρισμένη στην Κέρκυρα του 1930, μια ανάλαφρη οικογενειακή σειρά για μια οικογένεια Βρετανών, που προσπαθούν να συνηθίσουν την Ελλάδα με τη βοήθεια των δικών μας Αλέξη Γεωργούλη και Γιώργου Καραμίχου. Βρετανικό φλέγμα και ελληνικό χιούμορ.

«Top of the Lake»

Η Ελίζαμπεθ Μος είναι μια πεισματική ντετέκτιβ, η οποία θα έρθει αντιμέτωπη με τα μυστικά μιας ολόκληρης πόλης, προκειμένου να εξιχνιάσει την εξαφάνιση ενός 12χρονου κοριτσιού. Συγκλονιστικές ερμηνείες, συνεχείς ανατροπές και η υπογραφή της Τζέιν Κάμπιον θα σας αφήσουν με κομμένη την ανάσα.

«Poldark»

Με τον δημοφιλή Έινταν Τέρνερ στον πρωταγωνιστικό ρόλο, η σειρά μάς γυρνά πίσω στον χρόνο, στην Κορνουάλη της Αγγλίας του 18ου αιώνα. Ο αντισυμβατικός Ρος Πόλνταρκ, επιστρέφει στην πατρίδα του μετά τον πόλεμο της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας και ανακαλύπτει ότι τίποτα πια δεν είναι το ίδιο.

«Οι Περιπέτειες του Ηρακλή Πουαρό» («Agatha Christie’s Poirot»)

Αυτοτελή επεισόδια της κλασικής σειράς μυστηρίου προστέθηκαν στο ERTFLIΧ φτάνοντας συνολικά τον αριθμό των 35. Πρόκειται για τις τηλεοπτικές μεταφορές των μυθιστορημάτων της Άγκαθα Κρίστι με τον διάσημο Βέλγο ντετέκτιβ.

«Βασίλισσες» («Queens»)

Στο ζενίθ της Αναγέννησης, δύο γυναίκες, βασίλισσες και οι δύο, έρχονται αντιμέτωπες σε θρησκευτικά, πολιτικά αλλά και προσωπικά ζητήματα. Πρόκειται για τη Μαρία Α’ της Σκωτίας και την Ελισάβετ Α’ της Αγγλίας.

«Η Μοδίστρα» («El tiempo entre costuras»)

Η σειρά αφηγείται την ιστορία της Σίρα Κουιρόγκα, μιας φτωχής νεαρής μοδίστρας από τη Μαδρίτη που, στα χρόνια του Ισπανικού Εμφυλίου, αφήνει τον αρραβωνιαστικό της για να ακολουθήσει τον πλάνο Ραμίρο στο Μαρόκο. Tην ώρα που ξεσπά ο Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος, γίνεται πράκτορας των Βρετανικών Μυστικών Υπηρεσιών.

«Βικτώρια» («Victoria»)

Η Βικτώρια της Αγγλίας ανεβαίνει στον θρόνο σε ηλικία 18 ετών και γίνεται βασιλομήτωρ όλης της βρετανικής αποικίας αλλά και της επταμελούς οικογένειάς της. Τελικά, είναι δύσκολο να είσαι βασίλισσα.

«Με τα μάτια της Τερέζας» («La Otra Mirada»)

Η σειρά αποτελεί φόρο τιμής στον θεσμό της εκπαίδευσης. Μας μεταφέρει στο κλίμα μιας άλλης εποχής, όπου ώριμες και αποφασιστικές γυναίκες βρίσκονται δίπλα σε κοπέλες γεμάτες αυταπάτες, αντιμετωπίζοντας προβλήματα και προκλήσεις πολύ σύγχρονες.

«Πόλεμος και Ειρήνη» («War and Peace»)

Δραματική-ιστορική μίνι σειρά εποχής, παραγωγής Αγγλίας (BBC) 2016, 8 επεισοδίων, διασκευή του κλασικού λογοτεχνικού αριστουργήματος του Λέοντος Τολστόι.

«Ζεν» («Zen»)

Ο ντετέκτιβ Ζεν είναι ένας γόης ντετέκτιβ, ο οποίος μπορεί και λύνει μυστήρια στη σειρά που αποτελείται μόλις από τρία επεισόδια.

«Θάλασσα από Πλαστικό» («Mar de Plástico»)

Σε μια μικρή, αγροτική περιοχή της Ισπανίας, ζουν δίπλα-δίπλα οι εκατομμυριούχοι με τους μετανάστες εργάτες, τους άνεργους ντόπιους και τους ιδιοκτήτες των αγροκτημάτων. Ένα πρωινό οι εργάτες στα θερμοκήπια βρίσκουν το νεκρό σώμα μιας νεαρής κοπέλας. Είναι η κόρη του δημάρχου. Οι έρευνες ξεκινούν αμέσως, με επικεφαλής έναν αστυνομικό με θολό παρελθόν.

«Επιθεωρητής Μεγκρέ» («Maigret»)

Με κατανόηση αλλά και χιούμορ, o Ρόουαν Άτκινσον αναζητεί το κίνητρο που κρύβεται πίσω από κάθε έγκλημα και καλείται να διαλευκάνει δύο υποθέσεις φρικτών εγκλημάτων στο Παρίσι της δεκαετίας του ’50, σ’ έναν ρόλο που του ταιριάζει γάντι.

«Παιχνίδια Ματαιοδοξίας» («Vanity Fair»)

Tο ομότιτλο κλασικό μυθιστόρημα του Ουίλιαμ Μέικπις Θακερέι διηγείται την ιστορία της Μπέκι Σαρπ, μιας φιλόδοξης νέας κοπέλας, κόρης Άγγλου καλλιτέχνη και Γαλλίδας τραγουδίστριας, που γνωρίζει την ορφάνια πολύ νωρίς.

«Ερωτευμένες Γυναίκες» («Women in Love»)

Δύο αδερφές παλεύουν με τους έρωτες και τις επιθυμίες τους. Δύο διαφορετικές γυναίκες, που μέσα τους κυλάει το ίδιο αίμα, ζούνε σχέσεις δυνατές και θυελλώδεις.

Διαθέσιμες σειρές στα προσεχώς

Το ΕRTFLIX επιφυλάσσει όμως και άλλες εκπλήξεις. Συγκεκριμένα, μέσα στις επόμενες ημέρες θα δούμε όλα τα επεισόδια όλων των κύκλων από τις εξής σειρές: «Τhe Collection», «Mother Father Son», «Paradise», «Project Blue Book» και «Doctor Foster».

Υπενθυμίζεται ότι το ERTFLIX είναι δωρεάν διαθέσιμο στο https://www.ertflix.gr και με το κόκκινο κουμπί από τις smart τηλεοράσεις σας, καθώς και σε κινητά και tablets με τις δωρεάν ERTFLIX εφαρμογές που έχουν δημιουργηθεί για iOS, Android και κινητά Huawei.