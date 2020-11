Free City: 4 δωρεάν εκδηλώσεις την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

«Daydreaming»: Έκθεση ζωγραφικής στην αίθουσα τέχνης Τεχνοχώρος

Η αίθουσα τέχνης Τεχνοχώρος παρουσιάζει την πρώτη ατομική έκθεση ζωγραφικής του Θωμά Μακινατζή με τίτλο «Daydreaming». Όπως λέει ο ίδιος ο καλλιτέχνης Θωμάς Μακινατζής: «Προσωπικά, ζωγραφίζω τις πλάνες μου, ασαφείς σκέψεις οπτικοποιούνται μέσα από σαφείς εικόνες παρμένες σκόρπια από το αχανές διαδίκτυο, το οποίο λειτουργεί σαν πρώτη ύλη, μπολιάζοντας παράλληλα τις ατομικές εμμονές. Μέσα από μια διαδικασία παρατήρησης και ονειροπόλησης, μεταποιώ την αρχική οπτική θέασης και, σκηνοθετώντας διαμέσου προσωπικών φίλτρων, αλλάζω την κατάληξη».

Πέμπτη 5/11, 11:00-14:30 & 17:30-20:30

Αίθουσα τέχνης Τεχνοχώρος, Λεμπέση 12, Αθήνα

Πληροφορίες-Κρατήσεις: Τηλ. 211 1823818 / www.technohoros.org

«Home»: Έκθεση στο κέντρο σύγχρονης τέχνης Ιλεάνα Τούντα

Το κέντρο σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα Τούντα φιλοξενεί την ατομική έκθεση των Κώστα Μπασάνου και Νίνας Παπακωνσταντίνου, με τίτλο «Home». Η έκθεση είναι η πρώτη κοινή παρουσίαση του ατομικού έργου των δύο εικαστικών, μετά από παράλληλη πορεία είκοσι ετών. Μέσα από τα ίχνη, τη γραφή και τις χειρωνακτικές αποτυπώσεις της Παπακωνσταντίνου και την γραμμικότητα του γλυπτικού αλφάβητου του Μπασάνου, υποδηλώνεται μία διπλή ανάγνωση της συμβίωσης. Οι δύο καλλιτέχνες πραγματεύονται διαφορετικά το θέμα τους.

Πέμπτη 5/11, 15:00-20:00

Κέντρο Σύγχρονης Τέχνης Ιλεάνα Τούντα, Αρματολών & Κλεφτών 48, Αθήνα

Πληροφορίες-Κρατήσεις: Τηλ. 210 6439466 / www.art-tounta.gr

«Imagine you wake up and there is no Internet»: Εικαστική έκθεση στο Ρομάντσο

Το Ρομάντσο παρουσιάζει την ομαδική εικαστική έκθεση με τίτλο « imagine you wake up and there is no internet». Η έκθεση διερευνά τις επιπτώσεις της συνεχούς συνδεσιμότητας και της τεχνολογίας στην καθημερινή ζωή. 13 καλλιτέχνες και 5 καλλιτεχνικές ομάδες παρουσιάζουν σενάρια από το παρόν και για το άμεσο μέλλον, στρατηγικές αποσύνδεσης και αποπροσανατολισμού, σχέδια απόδρασης και εκκένωσης των πόλεων, μελέτες για την κοινωνία της πληροφορίας, στιγμιότυπα της ψηφιακής ζωής και των υποδομών που μας επιτρέπουν να είμαστε συνδεδεμένοι στο δίκτυο καθώς και νέους συμβολισμούς για την πολιτική περίοδο που διανύουμε.

Πέμπτη 5/11, 10:00-20:00

Ρομάντσο, Αναξαγόρα 3-5, Ομόνοια

Πληροφορίες-Κρατήσεις: Τηλ. 216 7003325 / www.romantso.gr

ΞΕΝΑΓΗΣΗ

Ξεναγήσεις στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος

Το Πάρκο Σταύρος Νιάρχος έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τις αρχές της αειφορίας, της βιωσιμότητας, σεβόμενο τα οικοσυστήματα και τις εναλλαγές ενός τόπου σε διαρκή εξέλιξη. Αποτελεί έναν φιλόξενο και ανοιχτό χώρο, με φυτεύσεις και χαρακτήρα που αντανακλούν το μεσογειακό τοπίο. Η περιήγηση ακολουθεί διαδρομή που περιλαμβάνει συνεχές περπάτημα στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος και τη χρήση σκαλοπατιών. H εκτιμώμενη χιλιομετρική απόσταση που διανύεται υπολογίζεται στο 1 χλμ.

Πέμπτη 5/11, 16:00

Κέντρο Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος

Είσοδος Ελεύθερη με ηλεκτρονική προεγγραφή.