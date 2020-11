TaylorIsFree: Η Τέιλορ Σουίφτ είναι «ελεύθερη» και το Twitter γιορτάζει

Τον Αύγουστο του 2019, η Τέιλορ Σουίφτ ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να ηχογραφήσει ξανά τα παλιά της τραγούδια ώστε να ανακτήσει τον έλεγχο των δικαιωμάτων των τραγουδιών της. «Είμαι πολύ ενθουσιασμένη για αυτό που πρόκειται να κάνω», είχε πει η τραγουδίστρια σε μια εμφάνιση στην πρωινή εκπομπή Good Morning America, προσθέτοντας ότι η ηχογράφηση θα γίνει από τον Νοέμβριο του 2020, όταν θα της επιτραπεί και νόμιμα η ηχογράφηση αυτή.

Προφανώς, οι θαυμαστές της Swift δεν ξέχασαν αυτή τη μικρή λεπτομέρεια. Από την 1η Νοεμβρίου, λοιπόν, το hashtag #TaylorIsFree έγινε viral στο Twitter, καθώς οι θαυμαστές της τραγουδίστριας γιορτάζουν το γεγονός ότι τώρα είναι ελεύθερη να ηχογραφήσει τη μουσική της και ανυπομονούν για την σημαντική αυτή εξέλιξη.

Η διαμάχη για τα δικαιώματα των τραγουδιών της Taylor Swift

Η επανεγγραφή των τραγουδιών θα διευθετήσει μια μακροχρόνια διαφωνία σχετικά με την ιδιοκτησία των δικαιωμάτων της μουσικής της. Τα δικαιώματα όλων των άλμπουμ της από το πρώτο της άλμπουμ με τίτλο «Taylor Swift» (2006) έως το «Reputation» (2017) πουλήθηκαν από την προηγούμενη δισκογραφική της τραγουδίστριας, Big Machine, στον κυνηγό ταλέντων Scooter Braun, φίλο και μέντορα του Τζάστιν Μπίμπερ.

📹| Now that it’s November 2020, Taylor Swift is free to re-record her first five albums

“It’s something I'm very excited about doing. My contract says starting November 2020 I can record albums 1-5 all over again” pic.twitter.com/pYG6jL2DtB

— Taylor Swift Updates (@TSwiftLAMedia) November 1, 2020