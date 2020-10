«Βαδίζουμε με οδηγό την πίστη»: Tο νέο διαφημιστικό σποτ για την προεδρική καμπάνια του Kanye West

Είναι γνωστό ότι ο ράπερ και παραγωγός Kanye West είχε ανακοινώσει επίσημα την πρόθεσή του να θέσει υποψηφιότητα ως πρόεδρος των ΗΠΑ τον Ιούλιο.

Η υποψηφιότητά του όμως αμφισβητήθηκε αφού αξιωματούχοι στο Ιλινόις ανακοίνωσαν σχέδια επανεξέτασης της εγκυρότητας των υπογραφών που υποβλήθηκαν στην πολιτεία.

Τώρα, φαίνεται ότι η υποψηφιότητα West ενδέχεται να επανέλθει μετά την κυκλοφορία ενός νέου διαφημιστικού σποτ-καμπάνιας μέσω των κοινωνικών μέσων.

«Βαδίζουμε με οδηγό την πίστη»

«Αμερική, ποιο είναι το πεπρωμένο της Αμερικής; Τι είναι καλύτερο για το έθνος μας, τον λαό μας, τι είναι ακριβώς αληθινή δικαιοσύνη;» ξεκινά λέγοντας στο βίντεό του. «Πρέπει να σκεφτούμε όλα αυτά τα πράγματα μαζί ως λαός, να συλλογιστούμε το μέλλον μας, να ανταποκριθούμε στο όνειρό μας, πρέπει να έχουμε όραμα.»

Κλίνοντας προς τη θρησκεία, ο West συνέχισε: «Εμείς ως λαός θα αναβιώσουμε τη δέσμευση του έθνους μας στην πίστη, σε αυτό που το σύνταγμά μας αποκαλεί« ελεύθερη άσκηση της θρησκείας », συμπεριλαμβανομένης φυσικά της προσευχής. Μέσω της προσευχής, η πίστη μπορεί να αποκατασταθεί – εμείς ως λαός καλούμαστε να συμμετάσχουμε σε ένα σκοπό μεγαλύτερο από εμάς.»

«Δεν είμαστε μόνο ένας φάρος στον κόσμο, αλλά πρέπει να είμαστε υπηρέτες ο ένας προς τον άλλον, να ενθαρρύνουμε ο ένας τον άλλον, να βοηθήσουμε ο ένας τον άλλον, να ανυψώσουμε ο ένας τον άλλον, τους συμπατριώτες μας Αμερικανούς, ώστε όλοι να ευημερούμε μαζί».

https://t.co/ZURvTEW9ee we stepping out on faith pic.twitter.com/ypQfooB35w

— ye (@kanyewest) October 12, 2020