Greek Freak: Η Disney ετοιμάζει ταινία για την ζωή του Γιάννη Αντετοκούνμπο

Χτες το βράδυ ανακοινώθηκε και επίσημα ότι η Disney πρόκειται να γυρίσει ταινία για την ζωή του Γιάννη Αντετοκούνμπο, η οποία φυσικά θα έχει τον τίτλο «Greek Freak». Μάλιστα, πρόκειται για μία live action ταινία που θα φιλοξενηθεί στην πλατφόρμα της Disney, το Disney+, και θα εμπνέεται από την πραγματική ιστορία του MVP και της οικογένειάς του.

Σύμφωνα με πληροφορίες, έχει ήδη βρεθεί ο σκηνοθέτης της ταινίας, που δεν είναι άλλος από τον Νιγηριανό ηθοποιό και σκηνοθέτη Akin Omotoso («Vaya»), ενώ σεναριογράφος θα είναι ο Amesh Amel («Ο Δικός της Πόλεμος») και παραγωγός ο Bernie Goldman («300»).

Λέγεται ότι τα γυρίσματα θα ξεκινήσουν εντός του 2021 τόσο στην Ελλάδα, όπου μεγάλωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, όσο και στις ΗΠΑ.

Μάλιστα, σε ανάρτησή του στο Twitter ο «Greek Freak» αποκάλυψε ότι έχει ήδη ξεκινήσει το κάστινγκ για την ταινία. Αστειευόμενος έγραψε: «Η Disney ετοιμάζει ταινία βασισμένη στην ιστορία της οικογένειας μου και ψάχνει ηθοποιούς να παίξουν εμένα και τον αδερφό μου, τον Θανάση, στα νεότερα μας χρόνια. Δεν χρειάζεστε εμπειρία! Βοηθάει αν μοιάζετε στα όμορφα αγόρια που βλέπετε παρακάτω σε φωτογραφίες και έχετε κάποια εμπειρία με το μπάσκετ. Διαδώστε την είδηση!»

Disney is making a movie based on my family’s story and they are searching for actors to play me and my brother, Thanasis, in our younger days. No experience necessary! It helps if you resemble the handsome boys pictured below and have some basketball experience. SPREAD THE WORD!

— Giannis Ugo Antetokounmpo (@Giannis_An34) October 28, 2020