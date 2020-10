7 σειρές κινουμένων σχεδίων για… ενήλικες που αξίζει να δείτε

Οι περισσότεροι, όταν ακούν για σειρές κινουμένων σχεδίων, σκέφτονται αμέσως τα «παιδικά» που βλέπαμε μικροί τα πρωινά του Σαββατοκύριακου -και μάλλον δεν θα τα παίρναμε πια στα σοβαρά, όσο και αν μας ενθουσίαζαν παλιότερα.

Τα τελευταία χρόνια, όμως, όλο και περισσότερες σειρές κινουμένων σχεδίων απευθύνονται κυρίως -αν όχι αποκλειστικά- σε ενήλικο κοινό. Την αρχή έκαναν οι -ακόμα πολύ δημοφιλείς σειρές- Family Guy, The Simpsons και φυσικά το αυστηρά για ενήλικες South Park.

Πλέον υπάρχουν ακόμα περισσότερα animation, όπως ονομάζονται, που όχι μόνο δεν είναι «παιδικά», αλλά αγγίζουν θέματα πολύ πιο ουσιαστικά από «κανονικές» σειρές, παραμένοντας φυσικά πάντα διασκεδαστικά.

Με αφορμή την Διεθνή Ημέρα Κινουμένων Σχεδίων, λοιπόν, εμείς σας προτείνουμε εφτά τέτοιες σειρές που μας έκαναν να αγαπήσουμε ξανά τα κινούμενα σχέδια όσο και αν έχουμε μεγαλώσει!

The Boondocks

Ξεκινάμε δυναμικά την λίστα μας με μία σχετικά αμφιλεγόμενη σειρά, που δε δίστασε να θίξει φλέγοντα κοινωνικά ζητήματα από το πρώτο κιόλας επεισόδιο. Το «Boondocks» ακολουθεί μία οικογένεια Αφροαμερικανών (τους Φρίμανς) που μετακόμισε σε ένα προάστιο «λευκών» και προσπαθεί να προσαρμοστεί. Ο ένας εγγονός είναι ανερχόμενος ράπερ, ενώ ο άλλος επαναστατικό πνεύμα με ήρωες τους Μαύρους Πάνθηρες. Η «γλώσσα» που χρησιμοποιείται είναι σίγουρα για ενήλικες, όμως κάθε ηλικία μπορεί να μάθει πολλά από αυτή τη σειρά για τη ζωή και τα προβλήματα της μαύρης κοινότητας στις ΗΠΑ.

Rick And Morty

Ίσως από τις πιο διάσημες σειρές animation για ενήλικες είναι το Rick and Morty, που έχει φανατικό κοινό. Οι βασικοί ήρωες είναι ο Rick, ένας τρελός επιστήμονας-ιδιοφυία που ταξιδεύει σε όλο το σύμπαν, και ο Morty, ο ντροπαλός εγγονός του που τον συνοδεύει στις περιπέτειες του. Με λίγα λόγια θα μπορούσαμε να το περιγράψουμε ως το «Back to The Future» των κινουμένων σχεδίων, με πολύ πιο «σκοτεινό» περιεχόμενο, όμως.

Bojack Horseman

Ναι καλά καταλάβετε το Bojack Horseman ακολουθεί τη ζωή ενός… αλόγου στο Χόλιγουντ. Όχι όμως ενός οποιουδήποτε αλόγου, αφού ο Bojack είναι ένας -ξεπεσμένος- αστέρας της τηλεόρασης -με όσες ανασφάλειες και ψυχολογικά κατάλοιπα αυτό συνεπάγεται. Όσο περίεργο και να σας ακούγεται, αυτό το άλογο ίσως είναι ο πιο ρεαλιστικός χαρακτήρας που έχουμε δει στην τηλεόραση, εδώ και πολλά χρόνια. Παρ’ όλο που είναι άλογο, ο Bojack έχει πολύ «ανθρώπινα» αισθήματα και προβλήματα, και αυτά ακριβώς τον βλέπουμε να αντιμετωπίζει καθ’ όλη την διάρκεια της σειράς.

Big Mouth

Όπως το Rick and Morty και τον Bojack Horseman, έτσι και το Big Mouth είναι διαθέσιμο στο Netflix, και μάλιστα αποτελεί πρωτότυπο περιεχόμενο της πλατφόρμας. Στην σειρά αυτή οι πρωταγωνιστές είναι ουσιαστικά μικρά παιδιά που πάνε ακόμα σχολείο και ανακαλύπτουν την εφηβεία, την σεξουαλικότητα, το σώμα τους. Κι όμως ακόμα και εμείς οι μεγαλύτεροι έχουμε πολλά να μάθουμε από το Big Mouth, ακόμα και αν τα έχουμε ήδη περάσει. Μιλώντας ωμά και ρεαλιστικά για όλα τα προβλήματα της εφηβείας, το Big Mouth μας κάνει να γελάμε και να ταυτιζόμαστε με πολλά πράγματα.

Archer

Αν σας αρέσουν οι κατασκοπικές σειρές που δεν παίρνουν τόσο σοβαρά τον εαυτό τους αλλά έχουν μυστήριο, τότε το Archer είναι σίγουρα για εσάς. Σαν ένας -πολύ καλύτερος- Όστιν Πάουερς, ο Archer αποτελεί την καλύτερη παρωδία κατασκόπου που έχουμε δει! Η old school αισθητική του σε συνδυασμό με τα έξυπνα αστεία του και το συγκλονιστικό καστ, που δίνει την φωνή του στους πρωταγωνιστές, δικαιολογεί σίγουρα το γεγονός ότι η σειρά δεν έχει σταματήσει να προβάλλεται από το 2009.

Futurama

Το Futurama είναι μία σειρά που έχει μεγαλώσει πολλές γενιές «μεγάλων παιδιών», αφού ξεκίνησε να προβάλλεται το 1994, μέχρι που κόπηκε και άρχισε ξανά το 2008. Από τον συνδημιουργό των The Simpsons, Matt Groening, το Futurama θυμίζει σίγουρα την πολυαγαπημένη σειρά, σε άλλο όμως… περιβάλλον. Με λίγα λόγια, ένας απλός άνθρωπος πέφτει σε κώμα για χιλιάδες χρόνια και ξυπνά σε μία εντελώς διαφορετική πραγματικότητα με τρελούς επιστήμονες, εξωγήινους και ρομπότ, που φυσικά γίνονται φίλοι του. Αν σας αρέσει η αισθητική των Simpsons, τότε σίγουρα αξίζει να την δείτε.

Disenchantment

Άλλη μία σειρά του Netflix, το Disenchantment αφηγείται την ιστορία της πριγκίπισσας Μπιν, που προσπαθεί να αποφύγει έναν γάμο που δεν θέλει με τον πρίγκιπα Μέρκιμερ και παράλληλα γίνεται φίλη με μία δαίμονα και ένα ξωτικό. Ο δυναμικός χαρακτήρας της Μπιν και οι περιπέτειες μας κέρδισαν από την πρώτη στιγμή, ενώ το γέλιο είναι δεδομένο σε κάθε επεισόδιο, αφού αποτελεί δημιουργία του Matt Groening, που όπως αναφέραμε παραπάνω είναι υπεύθυνος για μία από τις πιο εμβληματικές σειρές κινουμένων σχεδίων, το The Simpsons.