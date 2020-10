Τι να δούμε σήμερα; 5 προτάσεις για τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου

ΘΕΑΤΡΟ

Βικτώρ ή τα παιδιά στην εξουσία, του Ροζέ Βιτράκ στο Θέατρο Σφενδόνη

Το εμβληματικό έργο του κινήματος του σουρεαλισμού «Βικτώρ ή τα παιδιά στην εξουσία» του Ροζέ Βιτράκ, επιστρέφει στο θέατρο Σφενδόνη, σε σκηνοθεσία Μάνου Βαβαδάκη.

Δευτέρα 26/10, 21:00

8-15€

Θέατρο Σφενδόνη, Μακρή 4, Αθήνα

Μόλλυ Σουήνυ, του Μπράιν Φρίελ στο Θέατρο Σταθμός

Η θεατρική ομάδα αστέγων «Walkabout» της Equal Society παρουσιάζει στο θέατρο Σταθμός, την παράσταση «Μόλλυ Σουήνυ» του Μπράιν Φρίελ, μέσα από τη σκηνοθετική μάτια του Παναγιώτη Δορλή και την ουσιαστική υποστήριξη του κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννου Φ. Κωστοπούλου.

Δευτέρα 26/10, 18:00

Παραλάβετε το ηλεκτρονικό σας εισιτήριο εδώ. *Αντί εισιτηρίου: Μια σακούλα τρόφιμα για τη δομή κοινωνικού συσσιτίου «Ανθρώπων Γεύματα» της Equal Society.

Θέατρο Σταθμός, Βίκτωρος Ουγκώ 55, Αθήνα

O άλλος, του Florian Zeller στο θέατρο Μικρό Χορν

Πόσο άγρια μπορεί να γίνει μία σχέση αγάπης αν η αλήθεια ειπωνόταν άφοβα και η σταθερότητα δεν ήταν αυτοσκοπός; Και αν τελικά φανεί «ο άλλος»; Θα είναι κάποιος ξένος ή μήπως ένας άλλος εαυτός; Και τι θα είναι πιο τρομακτικό; Να είσαι μόνος με τον εαυτό σου ή μήπως με έναν άλλον; Μία ιστορία για το παράδοξο των σχέσεων, των σκέψεων, της φθοράς, της απιστίας και του αγνώστου «άλλου». Η σκηνοθεσία είναι της Αικατερίνης Παπαγεωργίου.

Δευτέρα 26/10, 21:00

Από 12€

Θέατρο Μικρό Χορν, Αμερικής 10, Αθήνα

ΧΟΡΟΣ

SISS – PHUSS: while you carry time our bodies hold history, στο Θέατρο Ροές

Ο χορογράφος Σπύρος Κουβαράς και η ελληνογαλλική ομάδα σύγχρονου χορού Synthesis 748 υπογράφουν την νέα τους δημιουργία με το έργο, SISS / PHUSS: while you carry time our bodies hold history, που θα παρουσιαστεί στο Θέατρο Ροές.

Δευτέρα 26/10, 21:30

12€

Θέατρο Ροές, Ιάκχου 16, Γκάζι

ΒΙΒΛΙΟ

Λέσχη Ανάγνωσης του ΚΠΙΣΝ, με συντονιστή τον συγγραφέα Πάνο Τσίρο

Οι βιβλιόφιλοι δίνουν αυτή τη φορά ραντεβού στον Πύργο Βιβλίων του Κέντρου Πολιτισμού, για να συζητήσουν το βιβλίο που διάβασαν κατά την διάρκεια του μήνα που πέρασε. Η παρέα των αναγνωστών θα έχει και πάλι την ευκαιρία να μοιραστεί εμπειρίες, συναισθήματα και ιδέες, αλλά και να αναπτύξει φιλίες και να ανταλλάξει απόψεις, με αφετηρία το βιβλίο του μήνα.

Δευτέρα 26, 10, 18:30 – 20:30

Ελεύθερη είσοδος με ηλεκτρονική προεγγραφή εδώ.

Πύργος Βιβλίων, Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος