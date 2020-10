«The Life Ahead»: Η Σοφία Λόρεν επιστρέφει σε μια ταινία οσκαρικών προδιαγραφών

H Σοφία Λόρεν επιστρέφει μετά από δέκα χρόνια απουσίας με την ταινία «The Life Ahead» σε σκηνοθεσία του γιου της Εντουάρντο Πόντι, η οποία θα κάνει πρεμιέρα στο Netflix στις 13 Νοεμβρίου.

Λίγα λόγια για την ταινία

Η ταινία θα είναι μια κινηματογραφική μεταφορά του μυθιστορήματος του Ρομέν Γκαρί, με τίτλο «The Life Before Us». Το βιβλίο είχε μεταφερθεί ξανά, λίγα χρόνια μετά την πρώτη του έκδοση, το 1978 από τον ισραηλινό Μόσι Μιζραχί, με την Σιμόν Σινιορέ και τίτλο «Madame Rosa». Η ταινία είχε κερδίσει τότε το Όσκαρ Καλύτερης Ξενόγλωσσης Ταινίας.

Στη νέα ταινία, η Σοφία Λόρεν ενσαρκώνει την Μαντάμ Ρόζα, μια γυναίκα που έχει επιζήσει από το Ολοκαύτωμα και εργάζεται σ’ ένα κέντρο φροντίδας μικρών παιδιών. Με φόντο την ιταλική πόλη Μπάρι, η Μαντάμ Ρόζα αποφασίζει να φροντίσει ένα 12χρονο ορφανό αγοράκι από την Σενεγάλη, τον Μόμο, αφού πρώτα την έκλεψε!

Με τις δυσκολίες που έχουν αντιμετωπίσει και οι δύο στη ζωή τους, αναπτύσσουν έναν πολύ ισχυρό δεσμό και η Μαντάμ Ρόζα αποτελεί την μητρική φιγούρα που ο μικρός δεν είχε είχε ποτέ.

Η συνεργασία της Σοφία Λόρεν με τον γιο της

Ο Εντουάρντο Πόντι είναι ο δεύτερος γιος της 86χρονης ηθοποιού με τον σκηνοθέτη Κάρλο Πόντι, με τον οποίο ήταν παντρεμένη από το 1966 μέχρι τον θάνατό του το 2007.

Η Λόρεν έχει δουλέψει άλλες δύο φορές με τον γιο της, με την τελευταία να είναι η ταινία «Between Strangers» το 2002. Η ίδια δήλωσε για την συνεργασία μαζί του: «Μου αρέσει πραγματικά να δουλεύω με τον γιο μου γιατί ξέρουμε πολύ καλά ο ένας τον άλλον. Λατρεύω τον τρόπο που με σκηνοθετεί».

Ο ίδιος χαρακτήρισε την μητέρα του «μια επιζήσασα…μια καθαρόαιμη στην καλύτερη εκδοχή της λέξης». Ακόμη, ο ρόλος που της έδωσε είναι αρκετά απαιτητικός – πολλές φορές δεν πρέπει να ανοιγοκλείνει τα μάτια της – δίνοντας της την ευκαιρία να δείξει υποκριτικές ικανότητες που δεν έχει ξαναδείξει στο παρελθόν. «Η Σοφία Λόρεν δεν έχει κάνει ποτέ ρόλους στους οποίους να χάνει το μυαλό της, να μπαίνει σε τέτοιου είδους νοητική παράλυση», δήλωσε ο γιος της.

Η απουσία της από την υποκριτική

Η Λόρεν έκανε μια δεκαετία αποχής από τον χώρο της υποκριτικής, αλλά όπως είπε και η ίδια «απλά έτυχε». Δήλωσε πως «Ήθελα να εμπνευστώ και να αντιμετωπίσω προκλήσεις. Δεν ήξερα συγκεκριμένες ταινίες που να ήθελα να κάνω κατευθείαν. Αν επιλέξεις τα πράγματα που πιστεύεις πως θα τα κάνεις καλύτερα, πάντα σώζεις τον εαυτό σου κατά κάποιο τρόπο, γιατί τοποθετείς στην οθόνη μια εικόνα του εαυτού σου που είναι αληθινή. Αυτό είναι που θέλουν οι άνθρωποι: την αλήθεια».

Οι τελευταίοι της ρόλοι είναι στο πετυχημένο μιούζικαλ με τίτλο «Nine» του 2009 κι έπειτα η εμφάνισή της στην σειρά «My House Is Full of Mirrors» το 2010.

Η υποψηφιότητα για Όσκαρ

Η Σοφία Λόρεν κέρδισε το Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου το 1961 για την ταινία «Two Women« καθώς και ένα τιμητικό Όσκαρ το 1991 πέρα κι από άλλες σημαντικές διακρίσεις.

Η ταινία που πρόκειται να βγει ακούγεται πως είναι οσκαρικών προδιαγραφών!

Δείτε το τρέιλερ της νέας ταινίας: