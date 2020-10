10 ζευγάρια της μικρής και μεγάλης οθόνης που κατέληξαν μαζί ενώ…δεν έπρεπε

Μπορεί να τους είδαμε μαζί σε ένα ρομαντικό «happy end», αλλά μερικά ζευγάρια της μικρής και μεγάλης οθόνης δεν έπρεπε να καταλήξουν μαζί. Αυτό βέβαια μας το δείχνουν τα εκάστοτε γεγονότα, τα οποία θα αναλύσουμε στην συνέχεια με 10 ζευγάρια που πέρασαν από 40 κύματα.

1. Μπέλα και Έντουαρντ, Twilight

Οι περισσότεροι από εμάς δεν θεωρούν -πιά- το ζευγάρι του Twilight Saga ως επιτυχημένο από κάθε άποψη. Οι ταινίες προσέφεραν στους θεατές αμέτρητες…άβολες σκηνές με βρικόλακες που λαμπιρίζουν στο φως και λυκανθρώπους που μένουν συνεχώς χωρίς μπλούζα. Γνωστό είναι άλλωστε και το meme «Still a better love story than Twilight»!

H Μπέλα και ο Έντουαρντ όμως εκτός από την διαφορετική φύση τους, είχαν πολλούς ακόμη λόγους για να μη καταλήξουν μαζί. Ο Έντουαρντ είχε ψύχωση με την Μπέλα από τις πρώτες κιόλας ταινίες όταν της αποκάλυπτε ότι την παρακολουθούσε για πάρα πολλές ώρες ενώ κοιμόταν. Εκείνη από την άλλη, όταν αυτός έφευγε μακριά της, έθετε τον εαυτό της σε κίνδυνο προκειμένου να δει το όραμά του σε στιγμές αδρεναλίνης. Αποκορύφωμα όλων είναι η επιμονή της Μπέλα να μεταμορφωθεί σε βρικόλακα! Σίγουρα δεν μιλάμε για μια υγιή σχέση…

2. Βίβιαν και Έντουαρντ, Pretty Woman

Ακόμη ένα ζευγάρι εκ διαμέτρου αντίθετο. Εκείνη μια ιερόδουλη αυθόρμητη και αληθινή, εκείνος ένας καλοστεκούμενος επιχειρηματίας με τρόπους και ευγένεια. Μπορεί τα ετερώνυμα να έλκονται αλλά ορισμένες φορές δεν φτάνει μόνο αυτό. Ο Έντουαρντ παρά την καλή του ανατροφή δεν δείχνει και ιδιαίτερη ευγένεια στην Βίβιαν με το να είναι συνεχώς επικριτικός, ενώ είναι αγενής και προς το προσωπικό του ξενοδοχείου.

Το πιο εξοργιστικό, όμως, είναι η αντίδρασή του όταν πιάνει τον φίλο του να προσπαθεί να βιάσει την Βίβιαν. Τον χτυπάει, τον διώχνει και μετά τη ρωτάει αν είναι καλά και δεν ξανασχολείται, λες και δεν ήταν και τόσο τρομερό γεγονός. Ίσως τελικά να μην άξιζε να είναι δίπλα της!

3. Σάντι και Ντάνι, Grease

Μιλάμε φυσικά για το πιο iconic ζευγάρι των 80s με τον Τζον Τραβόλτα και την Ολίβια Νιούτον-Τζον στα καλύτερα τους. Εκ διαμέτρου αντίθετοι χαρακτήρες που «μπλέκονται» ερωτικά, με τον μεν Ντάνι να είναι ο ωραίος κουλ τύπος του σχολείου και η δε Σάντι το ήσυχο ρομαντικό κορίτσι. Βλέπουμε, όμως, μια τεράστια αλλαγή στην εικόνα της προς το τέλος της ταινίας, η οποία είναι κοντά στα γούστα του Ντάνι. Εκείνος τρελαίνεται και καταλήγουν μαζί μετά και το θρυλικό τραγούδι «You are the one that I want». Είναι όμως; Το καλύτερο θα ήταν να μην αλλάζει κάποιος την προσωπικότητά του προκειμένου να αρέσει σε κάποιον αλλά να τον/την θέλει όπως είναι.

4. Τζίνι και Χάρι, Harry Potter

Ένα ζευγάρι που πολλοί χάρηκαν και πολλοί όχι που κατέληξε μαζί. Η αλήθεια είναι πως ενώ υπήρχε ο θαυμασμός από τη μεριά της Τζίνι για τον Χάρι από την αρχή και η αμφότερη συμπάθεια, μπορούμε να πούμε πως δεν χτίστηκε ιδιαίτερα η σχέση τους ώστε να έχει αυτή την κατάληξη. Ο κοινός τους κινηματογραφικός χρόνος δεν είναι και τόσος πολύς και ίσως πρόκειται για μια βεβιασμένη δημιουργία ζευγαριού επειδή υπάρχει μια απαίτηση από το κοινό. Ωστόσο, εάν είχε δομηθεί καλύτερα, ίσως να έβγαζε περισσότερο νόημα. Για παράδειγμα, η χημεία του Χάρι με την Τσο Τσανγκ ήταν πολύ καλύτερα δομημένη.

5. Κλερ και Μπέντερ, The Breakfast Club

Μοντέρνοι χαρακτήρες για το κλασικό ζευγάρι της πριγκίπισσας και του αλήτη. Από την ημέρα που γνωρίζονται δεν τρέφουν ιδιαίτερη συμπάθεια ο ένας για τον άλλον. Ο Μπέντερ κάνει διαρκώς χυδαία σχόλια για την σεξουαλική ζωή της Κλερ, φέρνοντάς τη διαρκώς σε άβολη θέση. Κάνει απρεπή σχόλια, όπως το να κλείσουν την πόρτα και να αφήσουν την «βασίλισσα του χορού έγκυος». Όλα εξηγούνται γύρω από την οικογενειακή κατάσταση του αγοριού καθώς ας μη ξεχνάμε ότι πρόκειται για μαθητές λυκείου.

Η κατάσταση, ωστόσο, για μια τέτοια ταινία είναι αρκετά ανεξέλεγκτη σε σκηνές όπως όταν ο Μπέντερ βάζει το κεφάλι του ανάμεσα στα πόδια της Κλερ ενώ κρύβεται κι ενώ εκείνη ξεκάθαρα προσπαθεί να τον σταματήσει. Η διαρκής τους κόντρα φανέρωνε ότι θα καταλήξουν μαζί αλλά ίσως να μην ήταν και η καλύτερη ιδέα!

6. Νταινέρυς και Τζον, Game of Thrones

Οι δύο αυτοί χαρακτήρες δεν ταίριαξαν ποτέ. Έλειπε η σπίθα που θα μπορούσε να κρατήσει αυτή τη σχέση. Δεν υπήρχε χρόνος για να εξελιχθεί αυτό το ειδύλλιο και φαινόταν και στις ερωτικές τους σκηνές και στις συζητήσεις τους. Έλειπε το έντονο συναίσθημα που δινόταν απλόχερα σε άλλα ζευγάρια της σειράς. Δεν γινόταν χωρίς χτίσιμο κάποιων σεζόν να πιεστεί το κοινό να πιστέψει σε αυτό το ζευγάρι.

7. Κάρι και Μίστερ Μπιγκ, Sex and the City

Ένας θυελώδης έρωτας που πέρασε ταραχώδεις στιγμές στη διάρκεια της σειράς. Δεν κατέληγαν ποτέ μαζί αλλά πάντα κάπου βρίσκονταν και το ξανά προσπαθούσαν. Ο έρωτάς τους απασχόλησε ακόμη και τις δύο ταινίες του Sex and the City πάντοτε βάζοντας στο προσκήνιο τη δυσκολία των δύο αυτών ανθρώπων να είναι μαζι.

Ωστόσο, η Κάρι άξιζε πολλά περισσότερα από αυτή την συμπεριφορά. Την παρατάει, παντρεύεται άλλη, ξεκινάει μια ακόμη επαφή μαζί της ενώ η ίδια είναι καλά με τον Έινταν και διαρκώς απορρίπτει τα συναισθήματά της. Τοξική σχέση, το μόνο σίγουρο!

8. Σκάι και Σόφι, Mamma Mia!

Είναι σε όλη την ταινία τρελά ερωτευμένοι, έτοιμοι για τη μεγαλύτερη τρέλα, τον γάμο τους στην Ελλάδα! Δεν είναι όμως και το καλύτερο ζευγάρι, δεδομένου ότι τα πράγματα δεν είναι και τόσο ισορροπημένα. Η Σόφι ανεξάρτητη και συνειδητοποιημένη αλλά ο Σκάι απόλυτα εξαρτημένος από εκείνη. Την ακολουθεί παντού και παρατάει τη ζωή του προκειμένου να είναι μαζί της. Απορρίπτει την δουλειά των ονείρων του και τρέχει στη Νέα Υόρκη να δουλέψει μαζί της στη δική της ονειρική δουλειά.

9. Ρέιτσελ και Ρος, Friends

To ζευγάρι της εμβληματικής αυτής σειράς πέρασε από 40 κύματα και στο τέλος κατέληξε μαζί. Ήταν όμως και το σωστο; Οι δυό τους το παλεύουν για χρόνια -ή για πολλές σεζόν- και δεν τους βγαίνει ποτέ. Ο Ρος με τόσα διαζύγια, με διαζύγιο ακόμη και με την Ρείτσελ, με ένα παιδί που τους προκύπτει, απόπειρες για συγκατοίκηση, σχέση, γάμο και οικογένεια. Αν ήταν να κρατήσει, δε θα είχε κρατήσει; Τι μας λέει ότι τώρα θα είναι για πάντα μαζί; Ίσως μόνο ότι η αυλαία πέφτει και δεν θα μάθουμε ποτέ. Τέτοια happy end καλύπτουν μόνο την επιθυμία των θεατών κι όχι την πραγματική ζωή.

10. Σκάρλετ και Ρετ, Gone with the wind

Ένα ζευγάρι που κατέληξε μαζί παρά την ανάρμοστη συμπεριφορά του Ρετ. Εκείνος αν και θεωρείται ένας gentleman διαρκώς πείθει για το αντίθετο με την συμπεριφορά του απένταντί της. Την κοροϊδεύει, τη μειώνει και την χλευάζει διαρκώς, βγάζοντας τον χειρότερο εαυτό της. Να μην αναφερθούμε και στην ηλικιακή διαφορά καθώς όταν γνωρίζονται αυτή ειναι 16 και αυτός 32!

