Τζούλι Γουόλτερς: «Δε θέλω να δουλέψω ξανά. Εκτός αν είναι ακόμη ένα Mama Mia»

Η Τζούλι Γουόλτερς, γνωστή για τους ρόλους στις ταινίες Mama Mia!, σταματάει και επίσημα την υποκριτική, ενώ εδώ και δύο χρόνια παλεύει με τον καρκίνο του εντέρου.

Η ηθοποιός και η ασθένεια

Η Γουόλτερς διαγνώστηκε με καρκίνο του εντέρου του 2018 και λαμβάνει θεραπεία εδώ και ενάμιση χρόνο. Θεωρεί πως αιτία της ασθένειάς της είναι το άγχος που της προκάλεσε το επάγγελμά της.

Σε συνέντευξη στους The Times η ίδια δήλωσε «Ο ογκολόγος μου είπε ‘Τί πιστεύεις ότι προκάλεσε τον καρκίνο;’ και το πρώτο πράγμα που μου ήρθε στο μυαλό ήταν η υποκριτική».

Και συνέχισε λέγοντας: «Η υποκριτική το προκάλεσε, λόγω του τρόπου που την προσεγγίζω- πρέπει να είμαι απόλυτα εκεί. Είναι πολύ αγχωτικό. Κρίνεσαι. Είναι μια αγχωτική δουλειά και δεν κοιμάμαι καθόλου όταν δουλεύω. Δεν μου κάνει καλό αυτό».

Ο ρόλος που θα την έκανε να επιστρέψει

Η ηθοποιός θεωρώντας πως η υποκριτική δεν κάνει καλό στην κατάσταση της υγείας της, αποφάσισε να την παρατήσει. Ωστόσο, για έναν και μόνο ρόλο θα επέστρεφε!

Πρόκειται, φυσικά, για τον ρόλο της Ρόζι, τη φίλης της Ντόνα στο «Mama Mia!». H Γουόλτερς έπαιξε αυτόν τον ρόλο τόσο στην πρώτη ταινία του 2008 όσο και στο sequel «Mama Mia! Here We Go Again».

«Δε θέλω να δουλέψω ξανά. Εκτός αν είναι ακόμη ένα Mama Mia» δήλωσε χαρακτηριστικά η Τζούλια Γουόλτερς.

