Conchata Ferrell: Οι πρωταγωνιστές του Two and A Half Men αποχαιρετούν την «Μπέρτα»

Η ηθοποιός που έγινε γνωστή για το ρόλο της ως Berta στη σειρά «Two And A Half Men», Conchata Ferrell, έφυγε από τη ζωή

Η 77χρονη πέθανε στις 13 Οκτωβρίου από επιπλοκές μετά από καρδιακή ανακοπή, σύμφωνα με το Deadline.

Η Warner Bros TV, ο διανομέας της κωμικής σειράς, έγραψε στο Twitter: «Είμαστε λυπημένοι για την απώλεια της Conchata Ferrell και είμαστε ευγνώμονες για τα χρόνια που μας έφερε γέλια ως Berta που θα ζήσουν για πάντα».

Οι συμπρωταγωνιστές της στο «Two And A Half Men» Charlie Sheen και Jon Cryer την αποχαιρέτισαν επίσης με ένα συγκινητικό μήνυμα: «Ένας γλυκύτατος άνθρωπος, μια ολοκληρωμένη επαγγελματίας, μια γνήσια φίλη, μια σοκαριστική και οδυνηρή απώλεια. Berta, η προσοχή σου στα οικοκυρικά ήταν αμφισβητήσιμη, η προσοχή που έδινες ομως στους ανθρώπους ήταν τέλεια» είπε ο Τσάρλι Σιν.

Ο Cryer πρόσθεσε: «Ήταν ένας όμορφος άνθρωπος. Ο σκληρός χαρακτήρας της Berta ήταν μια εφεύρεση των συγγραφέων. Η ζεστασιά και η ευπάθεια της Chatty ήταν τα πραγματικά δυνατά της σημεία. Κλαίω για τη γυναίκα που θα μου λείπει και τη χαρά που έφερε σε τόσους πολλούς.»

