Ο κόσμος της ροκ αποχαιρετά τον θρυλικό Eddie Van Halen

Ο Eddie Van Halen, κιθαρίστας του διάσημου συγκροτήματος Van Halen, πέθανε μετά από μακροχρόνια μάχη με τον καρκίνο του λαιμού.

Ο 65χρονος θρύλος της ροκ έφυγε από τη ζωή το βράδυ της Τρίτης 6 Οκτωβρίου, σύμφωνα με τον γιο του.

Σε μια δήλωση, ο γιος του, ο οποίος παίζει μπάσο στο συγκρότημα, έγραψε στο Twitter: «Δεν μπορώ να πιστέψω ότι πρέπει να το γράψω αυτό, αλλά ο πατέρας μου, Edward Lodewijk Van Halen, έχασε τη μακρά και επίπονη μάχη του με τον καρκίνο αυτό πρωί.»

«Ήταν ο καλύτερος πατέρας που θα μπορούσα ποτέ να ζητήσω. Κάθε στιγμή που έχω μοιραστεί μαζί του στη σκηνή ήταν ένα δώρο. Η καρδιά μου είναι σπασμένη και δεν νομίζω ότι θα ανακάμψω ποτέ πλήρως από αυτήν την απώλεια. Σ ‘αγαπώ τόσο πολύ, μπαμπά.»

Ο Nikki Sixx του Mötley Crüe ήταν ένας από τους πρώτους που απέτισε φόρο τιμής στον θρύλο της κιθάρας. «Συντετριμμένος. Τόσο συντετριμμένος. RIP Eddie Van Halen. Αλλάξες τον κόσμο μας. Ήσουν ο Μότσαρτ της ροκ κιθάρας. Να ταξιδέψεις πίσω ασφαλής rockstar », έγραψε στο Twitter.

Ο Billy Idol μίλησε επίσης για την μεγάλη απώλεια. «Αναπαύσου εν ειρήνη Eddie. Η καρδιά μου έχει σπάσει. Θα μας λείψεις» έγραψε.

Ο πρώην frontman του Skid Row Sebastian Bach πρόσθεσε: «Ο Eddie Van Halen και ο Neil Peart παραήταν καλοί για το 2020. Για όλους μας. Η καρδιά μου είναι ραγισμένη.»

Οι Metallica πρόσθεσαν : «Είμαστε πολύ λυπημένοι που ακούμε για τον πρόωρο χαμό του Eddie Van Halen. Τον θεωρούμε έμπνευση, είδωλο και αφού περάσαμε ένα καλοκαίρι μαζί στο δρόμο το ’88, φίλο.»

We are enormously saddened to hear about the untimely passing of Eddie Van Halen. We considered him an inspiration, an… Gepostet von Metallica am Dienstag, 6. Oktober 2020

Crushed. So fucking crushed. RIP Eddie Van Halen. You changed our world. You were the Mozart of rock guitar. Travel safe rockstar. — —Nikki Sixx— (@NikkiSixx) October 6, 2020

Eddie Van Halen and Neil Peart were just too good for 2020.

We all are

My heart is broken — Sebastian Bach (@sebastianbach) October 6, 2020

I’m just devastated to hear the news of the passing of my dear friend Eddie Van Halen. He fought a long and hard battle with his cancer right to the very end. Eddie was one of a very special kind of person, a really great friend. Rest In Peace my dear friend till we meet again. pic.twitter.com/Qs8tsLPANJ — Tony Iommi (@tonyiommi) October 6, 2020

I just heard about Eddie Van Halen and I feel terrible about it. Eddie was such a great guitarist and I remember how big Van Halen was, especially here in L.A. Love and Mercy to Eddie’s family & friends. pic.twitter.com/PY8fyrx1Lu — Brian Wilson (@BrianWilsonLive) October 6, 2020

Just when I thought 2020 couldn't get any worse, I hear Eddie Van Halen has passed. So shocking- One of the nicest, down to Earth men I have ever met and toured with. A true gent and true genius. RIP. So sad.Thoughts go out to his brother Alex, and his family. pic.twitter.com/fwIw040YMX — Geezer Butler (@geezerbutler) October 6, 2020

Το συγκρότημα Muse, ο Mike Jam από τους Pearl Jam, ο Flea από τους Red Hot Chili Peppers, ο Gene Simmons των Kiss και ο Lenny Kravitz έχουν επίσης μοιραστεί μηνύματα για τον Eddie Van Halen στα κοινωνικά μέσα.

«Ευλογημένη να είναι η όμορφη δημιουργική του καρδιά», έγραψε ο Flea. «Σ ‘αγαπώ Eddie Van Halen, αγόρι του Λος Άντζελες, αληθινέ rocker. Ελπίζω να ροκάρεις με τον Jimi απόψε. Περάστε από την άλλη πλευρά αδερφέ μου.»

Ο Kravitz, εν τω μεταξύ, χαιρέτισε τον Van Halen ως «θρυλικό καινοτόμο κιθάρας και μουσικής» παράλληλα με μια ασπρόμαυρη εικόνα του μουσικού. «Ο παράδεισος θα είναι ηλεκτρισμένος απόψε», πρόσθεσε.

Αλλού, ο McCready είπε ότι ο Van Halen «ήταν σαν τον Μότσαρτ της κιθάρας».

One of the greatest guitarists of all time! Rest in peace Eddie Van Halen pic.twitter.com/T0unvRXYmf — muse (@muse) October 6, 2020

Oh man, bless his beautiful creative heart. I love you Eddie Van Halen, an LA boy, a true rocker. I hope you jam with Jimi tonight. Break through to the other side my brother. ❤️❤️❤️ https://t.co/XpcTlPJq9A — Flea (@flea333) October 6, 2020

Legendary guitar and musical innovator Edward Van Halen. 1955-2020. Heaven will be electric tonight. pic.twitter.com/hdLd7atI74 — Lenny Kravitz (@LennyKravitz) October 6, 2020

Ο Van Halen αντιμετώπιζε την ασθένεια αφού διαγνώστηκε για πρώτη φορά με καρκίνο της γλώσσας το 2000. Ο ίδιος απέδωσε την ασθένειά του στις μεταλλικές πένες από τις κιθάρες του που κρατούσε στο στόμα του.

Ο θάνατός του έρχεται λίγους μήνες μετά την ελπιδοφόρα δήλωση του Wolfgang ότι ο μπαμπάς του μπορεί να κάνει μια μέρα tour ξανά με το συγκρότημα.

Αυτό έγινε όταν ο frontman David Lee Roth ισχυρίστηκε ότι ο Eddie Van Halen «δεν τα πήγαινε καλά» νωρίτερα φέτος.

Ο Van Halen δημιούργησε το συγκρότημα με το ίδιο όνομα στην Καλιφόρνια το 1972, με τον Lee Roth στα φωνητικά, τον αδερφό του στα ντραμς και τον Michael Anthony στο μπάσο.