Ο Kanye West υποψήφιος για την προεδρία των ΗΠΑ και το Twitter αντιδρά

Ο εκκεντρικός και αντισυμβατικός ράπερ, Kanye West, που είναι γνωστός για τις προκλητικές δηλώσεις του, ανακοίνωσε το Σάββατο 4 Ιουλίου, μέσω Twitter, ότι πρόκειται να κατέβει ως Πρόεδρος των Η.Π.Α στις επερχόμενες εκλογές του Νοεμβρίου.

«Πρέπει τώρα να εκπληρώσουμε την υπόσχεση της Αμερικής, εμπιστευόμενοι τον Θεό, ενοποιώντας το όραμά μας και οικοδομώντας το μέλλον μας. Κατεβαίνω ως υποψήφιος πρόεδρος των ΗΠΑ», έγραψε σε tweet του, χρησιμοποιώντας το hashtag #2020VISION.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION — ye (@kanyewest) July 5, 2020

Τη δημοσίευση κοινοποίησε αργότερα, και η σύζυγος του, Kim Kardashian, προσθέτοντας μια αμερικανική σημαία, ενώ παράλληλα, απάντησε υποστηρικτικά και ο δισεκατομμυριούχος φίλος του, Elon Musk, ιδρυτής της SpaceX και της Tesla, λέγοντας: «Έχεις την πλήρη υποστήριξή μου!».

You have my full support! — Elon Musk (@elonmusk) July 5, 2020

Ο 43χρονος ράπερ και επιχειρηματίας, που έχει κερδίσει συνολικά 21 βραβεία Grammy, έχει δηλώσει ανοιχτά ότι υποστηρίζει τον Πρόεδρο των Η.Π.Α, Donald Trump και τις πολιτικές που ακολουθεί. Μάλιστα, το 2018, συναντήθηκε με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο, φορώντας καπέλο με το σύνθημα «Make America Great Again», σύνθημα που χρησιμοποίησε και ο Τραμπ στις προεκλογικές του καμπάνιες. Αργότερα επέλεξε να αποστασιοποιηθεί από τα πολιτικά πράγματα και να επικεντρωθεί αποκλειστικά στη μουσική και τις επιχειρήσεις του.

Ο Κάνιε Γουέστ έχει δηλώσει και άλλες φορές στο παρελθόν, πως θέλει να δηλώσει υποψηφιότητα για Πρόεδρος των Η.Π.Α. και πλέον ο κόσμος περιμένει αν στις 3 Νοεμβρίου, όπου θα πραγματοποιηθούν οι επόμενες εκλογές, θα ανταγωνίζεται επίσημα τον Donald Trump και τον Joe Biden.

Την ίδια στιγμή, οι χρήστες στο Twitter, σχολιάζουν χιουμοριστικά την δήλωση του ράπερ. Απολαύστε μερικές από τις πιο αστείες αντιδράσεις.

🤦🏻‍♂️ nice “photoshop” work there. I seriously hope no one falls for this. pic.twitter.com/Axget9m3iw — JERisBRISK! (@jerisbrisk) July 6, 2020