Οι θεατρικές πρεμιέρες του Οκτωβρίου

Εισαγωγή στην πιο δύσκολη θεατρική σεζόν των τελευταίων δεκαετιών. Σ’ έναν διστακτικό κι αγωνιώδη θεατρικό Οκτώβριο που ξεκινάει (παρότι έχουμε φτάσει στα μισά του) αυτές τις ημέρες υπό όρους, πρωτόκολλα ασφαλούς λειτουργίας λόγω της πανδημίας και πλήθος άδειων θέσεων. Από την άλλη, επενδύοντας στις γεμάτες θέσεις περισσότερες από 20 νέες παραγωγές κι άλλες τόσες επιτυχημένες επαναλήψεις ανεβαίνουν στις σκηνές της πόλης, δημιουργώντας ελπίδα και σχετική κινητικότητα.

«This is not Romeo and Juliet» στο Θέατρο Πορεία

Βασισμένοι στο σαιξπηρικό κλασικό, ο Αργύρης Πανταζάρας και η ‘Ελλη Τρίγγου συναντώνται για ν’ αφηγηθούν και να εκφράσουν την αιώνια ιστορία των καταδικασμένων από έρωτα.

(έκανε πρεμιέρα στις 13 Οκτωβρίου)

«Παίζοντας το θύμα» στο Εθνικό θέατρο

Οι πολυβραβευμένοι Ρώσσοι Όλεγκ και Βλάντιμιρ Πρεσνιακόφ – που συγκαταλέγονται στους γνωστότερους σύγχρονους συγγραφείς της πατρίδας τους – μας στέλνουν μια μαύρη κωμωδία που παρουσιάζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα δια χειρός του Γιώργου Κουτλή που σκηνοθετεί μεταφράζει και διασκευάζει. Ήρωας του ο νεαρός Βάλια που υποδύεται ότι είναι ζωντανός, όπως όλοι γύρω του. Στον επώνυμο ρόλο ο Βασίλης Μαγουλιώτης και μαζί του οι Εύη Σαουλίδου, Κώστας Μπερικόπουλος, Λαέρτης Μαλκότσης, Ερρίκος Μηλιάρης κ.α.

Από τις 14 Οκτωβρίου

«Ξυπόλητοι στο πάρκο» στο Νέο Ακάδημο

Η διάσημη ρομαντική κωμωδία του Νιλ Σάιμον που απογείωσε τη φήμη της κατά την κινηματογραφική της μεταφορά από τον Τζιν Σακς με τους Ρόμπερτ Ρέντφορντ και Τζέιν Φόντα μεταφέρεται στη σκηνή από τη Ρέινα Εσκενάζι. Ήρωες του ένα νιόπαντρο ζευγάρι που μετακομίζουν στο νέο τους σπίτι – το οποίο πολύ απέχει από αυτό που ονειρεύονταν – δοκιμάζοντας τη σχέση του. Παίζουν Αργύρης Αγγέλου, Βασιλική Τρουφάκου, Άρης Λεμπεσόπουλος κ.α.

Από τις 15 Οκτωβρίου

«Φαίδρας ΄Ερως» στο Μπάγκειον

Ο μύθος της Φαίδρας βάζει ξανά την Άντζελα Μπρούσκου στην σκοτεινή ψυχοσύνθεση της Σάρα Κέιν. Αναθεωρημένη η ελληνική τραγωδία και επηρεασμένη από τον Σενέκα, το έργο εξετάζει το βίαιο πάθος της βασίλισσας Φαίδρας για τον θεατό γιο της Ιππόλυτο. Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους θα δούμε τους Παρθενόπη Μπουζούρη, Γιάννη Παπαδόπουλο, Τσιμάρα Τζανάτο και Νατάσα Εξηνταβελώνη.

Από τις 15 Οκτωβρίου

«Το τρίτο στεφάνι» στο Παλλάς

Στην πρώτη του απόπειρα να καταπιαστεί με την μεταφορά ελληνικής λογοτεχνίας στη σκηνή, ο Κωνσταντίνος Μαρκουλάκης επιλέγει το πρωτοποριακό μυθιστόρημα του Κώστα Ταχτσή. Δημοφιλές θεατρικό υλικό των τελευταίων ετών αλλά και σημείο αναφοράς στην εγχώρια πεζογραφία εστιάζει στην μεταπολεμική και μετεμφυλιακή Ελλάδα μέσα από το βλέμμα των ανώνυμων, των μικροαστών, των ηθών τους και της γλώσσας τους. Στους βασικούς ρόλους η Μαρία Καβογιάννη και Μαρία Κίτσου και μαζί τους οι Κώστας Ανταλόπουλος, Ντάνη Γιαννακοπούλου, Δανάη Επιθυμιάδη, Σύρμω Κεκέ, Τάσος Λέκκας, Καλλιρρόη Μυριαγκού, Αλεξάνδρα Παντελάκη κ.α.

Από τις 16 Οκτωβρίου

«Μεταμφίεση» στο Μικρό Παλλάς

Το θεατρικό έργο του Βαγγέλη Χατζηγιαννίδη ανεβάζει ξανά την Χαρούλα Αλεξίου στη θεατρική σκηνή, σε μιαν απρόσμενη μονολογική εξομολόγηση. Υπό το ένδυμα μιας νοσηλεύτριας η οποία μνημονεύει την σχέση της μ’ έναν άνθρωπο που δεν ζει πια, διαπραγματεύεται τη μοναξιά, τη ζωή και το θάνατο. Σκηνοθετεί ο Σταύρος Ράγιας.

Από τις 16 Οκτωβρίου

«Ω, τι ευτυχισμένες μέρες» στο θέατρο Τόπος αλλού

Ο Νίκος Καμτσής επιστρέφει στον Σάμιουελ Μπέκετ μ’ ένα από τα εμβληματικά έργα του. Η Νικολέτα Βλαβιανού αναλαμβάνει το ρόλο της Γουίνι.

Από τις 16 Οκτωβρίου

«Ποντικοπαγίδα» στο Νέο Ακάδημο

Το έργο – θρύλος της Αγκάθα Κρίστι με την μακρόχρονη πορεία στην αγγλική σκηνή γίνεται το νέο σκηνοθετικό βήμα της Κίρκης Κάραλη. Οκτώ μυστηριώδη πρόσωπα συναντώνται μια κρύα νύχτα σε μια απομονωμένη πανσιόν της επαρχίας, η οποία θα γίνει σκηνικό ένοχων αποκαλύψεων. Με τους Ράνια Οικονομίδου, Ερρίκο Λίτση, Μιχάλη Συριόπουλο, Αποστόλη Τότσικα, Σήφη Πολυζωϊδη κ.α.

Από τις 17 Οκτωβρίου

«Προδοσία» στο Θέατρο Βρετάνια

Ένα από τα λιγότερα γνωστά αλλά αριστουργηματικά έργα του Χάρολντ Πίντερ γίνεται αφορμή για τους Λάκη Λαζόπουλο, Αιμίλιο Χειλάκη και Αθηνά Μαξίμου να ενώσουν τις δυνάμεις τους. Ένα ερωτικό τρίγωνο που διατέμνεται σε εννέα σκηνές και ανατέμνει την έννοια της προδοσίας του εαυτού, του γάμου, της φιλίας, των ιδανικών των πεποιθήσεων. Την ολιγομελή ομάδα ενορχηστρώνει σκηνοθετικά ο Αιμίλιος Χειλάκης.

Από τις 21 Οκτωβρίου

«Έξι φορές» στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών

Η ‘Ολια Λαζαρίδου έκανε το σκηνικό ντεμπούτο της το 1978 στο πλευρό της Έλλης Λαμπέτη στο έργο «Έξι μονόπρακτα». Σήμερα, 42 χρόνια μετά αποτίει ένα φόρο τιμής σε εκείνη, υποδυόμενη έξι διαφορετικούς ρόλους σε αποσπάσματα έργων των Σαίξπηρ, Στρίντμπεργκ, Κοντών, Τσέχωφ. Την καθοδηγεί σκηνοθετικά ο βιρτουόζος των μονολόγων, Γιώργος Νανούρης.

Από τις 22 Οκτωβρίου

«Φεγγάρι από χαρτί» στο Εθνικό Θέατρο

Ο Μιχάλης Ρέππας και ο Θανάσης Παπαθανασίου επιστρέφουν στο Εθνικό και παρουσιάζουν το, κατά παραγγελία, νέο τους μιούζικαλ σε μουσική του Νίκου Κυπουργού και στίχους της Αφροδίτης Μάνου. Ένα μουσικό έργο με φόντο την Αθήνα της δεκαετίας του ’60 που δονείται από ιστορικά και πολιτικά συμβάντα. Παίζουν οι Μάξιμος Μουμούρης, Τζόυς Ευείδη, Εύα Σιμάτου, Ελίτα Κουνάδη, Τζίνη Παπαδόπούλου κ.α.

Από τις 22 Οκτωβρίου

«Η κυρία του Μαξίμ» στο Εθνικό Θέατρο

Η προγραμματισμένη για πέρυσι σκηνοθεσία του Θωμά Μοσχόπουλου πάνω στον Φεντώ, κάνει τελικώς πρεμιέρα φθινοπωρινή. Πρεμιέρα με μια καθαρόαιμη κωμωδία και τον κόσμο βωντβίλ που καταπιάνεται με το αγαπημένο θέμα του κορυφαίου Γάλλου, την ερωτική απιστία. Ήρωας του ένας νεαρός γιατρός που ξυπνάει στο πλευρό μιας πεταλουδίτσας της νύχτας. Ζηλευτός 22μελής θίασος που απαρτίζουν, μεταξύ άλλων, οι Θανάσης Αλευράς, Γαλήνη Χατζηπασχάλη, Έμιλυ Κολιανδρή, Ευαγγελία Καρακατσάνη, Αυγουστίνος Κουμουλός, Θέμης Πάνου, Κώστας Φιλίππογλου, Αλέξανδρος Χρυσανθόπουλος.

Από τις 23 Οκτωβρίου

«Τέφρα και σκιά» στο Θέατρο της Οδού Κυκλάδων

Η νέα σκηνοθεσία του Γιώργου Σκεύα – συνεργάτη του Λευτέρη Βογιατζή – γεφυρώνει την παλιά με τη νέα εποχή του Θεάτρου της Οδού Κυκλάδων (που περνάει πλέον στα χέρια του παραγωγού Γιώργου Λυκιαρδόπουλου). Ο Σκεύας σκηνοθετεί Χάρολντ Πίντερ σ’ ένα εμβληματικό έργο για την σκηνή της Κυψέλης, που ο Βογιατζής σκηνοθέτησε το 2000 με τον ίδιο και τη Ρένη Πιττακή. Στο τωρινό ανέβασμα θα δούμε τους Μαρία Σκουλά και Δημήτρη Ήμελλο, επίσης συνεργάτες του κορυφαίου δημιουργού.

Από τις 23 Οκτωβρίου

«Την Πέμπτη, κύριε Γκριν» στο Θέατρο Μουσούρη

Ο Πέτρος Φιλιππίδης δοκιμάζεται στη γλυκόπικρη ιστορία του Τζεφ Μπάρον που έχει γνωρίσει μεγάλη επιτυχία όπου κι αν έχει παρουσιαστεί. Ο ίδιος θα υποδυθεί τον δύστροπο και μοναχικό κύριο Γκριν, που τραυματίζεται ελαφρά από το αυτοκίνητο ενός νεαρού γιάπη. Οι δυο τους θ’ αναπτύξουν μια συγκρουσιακή όσο και τρυφερή σχέση. Μαζί του ο Δημήτρης Γκοτσόπουλος.

Από τις 23 Οκτωβρίου

«Τάο» Θέατρο Ριάλτο

Ο Αντώνης Καφετζόπουλος συνυπάρχει σκηνικά με το γιο του Γιώργο, ο οποίος υπογράφει μια βίαιη μαύρη κωμωδία για τρεις αντι-ήρωες. Στην σκηνή μαζί τους, ο Στάθης Σταμουλακάτος… επιρρεπής σε ιστορίες βίας. Σκηνοθετεί η Δανάη Σπηλιώτη.

Από τις 23 Οκτωβρίου

«Σ’ εσάς που με ακούτε» στο Εθνικό Θέατρο

Ο Αλέξανδρος Αβρανάς των μεγάλων κινηματογραφικών διακρίσεων, δοκιμάζει τη δεύτερη σκηνοθεσία του στο θέατρο με το μανιφέστο της Λούλας Αναγνωστάκη για την επανάσταση. Σε μια απολιτίκ εποχή ο Αβρανάς μας μεταφέρει στο, φελόγμενο από διαδηλώσεις, Βερολίνο. Εκεί, σ’ ένα μικρό δωμάτιο κάποιοι παίρνουν μέρος σε μια φανταστική διαδήλωση. Τους ερμηνεύουν οι Ιερώνυμος Καλετσάνος, Αλεξάνδρος Μαυρόπουλος, Αγλαΐα Παππά, Ελένη Ρουσσινού, Πηνελόπη Τσιλίκα.

Από τις 23 Οκτωβρίου

«Ερωτικές καρτ ποστάλ από την Ελλάδα – The corona version» στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση

Ετοιμάζονταν να μιλήσουν για το μύθο του greek lover ξέγνοιαστα έχοντας το, πολλά υποσχόμενο, καλοκαίρι του 2020 μπροστά τους· αλλά ο covid 19 τους άλλαξε τα σχέδια. Κυριολεκτικά. Κι έτσι ο Ανέστης Αζάς με την βοήθεια της Λένας Κιτσοπούλου στην συγγραφική τρέλα βρέθηκαν να γράφουν για το καλοκαίρι του ελληνικού τουρισμού, του Ελληνα εραστή και της παγκόσμιας πανδημίας. Μια αθυρόστομη περφόμανς που αναφέρεται στο είδος του μυθοπλαστικού ντοκιμαντέρ, που ακροβατεί ανάμεσα στο πραγματικό και το φαντασιακό κι έχει για πρωταγωνιστές τους Γιώργο Βουρδαμή, Χαρά Κότσαλη, Θεανώ Μεταξά.

Από τις 22 Οκτωβρίου

«Μια Γερμανίδα γραμματέας» στο Ιλίσσια Βολανάκη

Η ναζιστική Γερμανία μέσα από τα μάτια της γραμματέα του Γκέμπελς, Μπρουνχίλντε Πόμσελ. Η Ρένη Πιττακή οδηγεί την ηρωίδα της ανάμεσα στην αθωότητα ενός κοινού ανθρώπου που έγινε θύμα της ιστορικής συγκυρίας όσο και μιας συνειδητής υπαλλήλου των εθνικοσοσιαλιστών του Χίτλερ. Την σκηνοθετεί ο Γιάννης Μόσχος.

Από τις 28 Οκτωβρίου

«Συνοικία, το όνειρο» στο Γυάλινο μουσικό θέατρο

Η λογοκριμένη ταινία που σκηνοθέτησε και πρωταγωνιστούσε ο Αλέκος Αλεξανδράκης γίνεται για πρώτη φορά θεατρικό υλικό σε διασκευή και σκηνοθεσία Σωτήρη Χατζάκη. Η πραγματικότητα μιας φτωχογειτονιάς της Αθήνας όπως αποτυπώθηκε από τον ελληνικό κινηματογραφικό νεορεαλισμό ζωντανεύει ξανά με τους Μάνος Βακούση, Γιωργή Τσαμπουράκη, Χαρά- Μάτα Γιαννάτου, Κώστα Φλωκατούλα επί σκηνής. Τα τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη ερμηνεύει εδώ ο Ζαχαρίας Καρούνης.

Από τις 30 Οκτωβρίου

«Good people» στο Θέατρο Αποθήκη

Η Αννα Μαρία Παπαχαραλάμπους δοκιμάζει την πρώτη της σκηνοθετική απόπειρα με το έργο του βραβευμένου Ντέιβιντ Λίντσεϊ Αμπέρ που αποδομεί το αμερικανικό όνειρο, τοποθετώντας το φακό του σε μια εργατική συνοικία της Βοστώνης. Πρωταγωνιστεί η ίδια (στο ρόλο της απελπισμένης ηρωίδας που αναζητά δουλειά) και μαζί της τους Τάσο Γιαννόπουλο, Παύλο Λουτσίδη, Aurora Marion, Ζωή Ρηγοπούλου και Σωσώ Χατζημανώλη.

Από τις 30 Οκτωβρίου