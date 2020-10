11ο Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηματογράφου Αθήνας: Για πρώτη φορά online και δωρεάν για όλους

Η Ταινιοθήκη της Ελλάδος διοργανώνει για 11η φορά το Φεστιβάλ Πρωτοποριακού Κινηματογράφου Αθήνας. Από 16 έως 26 Οκτωβρίου 2020 θα έχετε την ευκαιρία να απολαύσετε για πρώτη φορά online και δωρεάν την εκδήλωση στη διεύθυνση online.tainiothiki.gr. Η πλατφόρμα θα ανοίξει στις 16 Οκτωβρίου.

Το Φεστιβάλ θα προβάλλει για πρώτη φορά πανελλαδικά τη νέα ταινία του Λαβ Ντίαζ «Γένος Παν». Η ταινία έχει αποσπάσει το βραβείο σκηνοθεσίας στο Φεστιβάλ Βενετίας, στο τμήμα «Ορίζοντες». Η ταινία είναι μία από τις εννέα ταινίες που συμμετέχουν στο Διεθνές Διαγωνιστικό Πρόγραμμα της 11ης διοργάνωσης της Ταινιοθήκης. Οι σκηνοθέτες των ταινιών πειραματίζονται με νέες μορφές αφήγησης.

Λίγα λόγια για την ταινία

Το Γένος Παν (μυθοπλασία, 157’, 2020, Φιλιππίνες), είναι γυρισμένο ασπρόμαυρο, στη γλώσσα Ταγκαλόγκ. Πρωταγωνιστούν τρεις παράνομοι ανθρακωρύχοι οι οποίοι ταξιδεύουν πίσω στο νησί τους μετά από μήνες μόχθου σε σκληρές συνθήκες. Με τα χρήματα που κέρδισαν με τη επίπονη δουλειά τους, διέσχισαν τη θάλασσα, τα βουνά και το δάσος μέχρι που έφτασαν στον προορισμό τους. Ή μήπως δεν έφτασαν πραγματικά στο καταραμένο νησί τους;

Παίζουν: Bart Guingona, DMs Boongaling, Nanding Josef, Hazel Orencio, Joel Saracho, Noel Sto.

Domingo.

Λίγα λόγια για τον σκηνοθέτη

Γεννημένος στις Φιλιππίνες το 1958 ο 62χρονος Λαβ Ντίαζ έγινε παγκοσμίως γνωστός μέσω της τριλογίας του με θέμα τη χώρα του: «West Side Kid» (2001), «Evolution Of A Filipino Family» (2004) και «Heremias» (2006). Είναι σκηνοθέτης, σεναριογράφος, παραγωγός, μοντέρ, διευθυντής φωτογραφίας, συνθέτης, ηθοποιός και ποιητής. Οι ταινίες του Ντίαζ αντικατοπτρίζουν τις ζωές των Φιλιππινέζων και υπαινίσσονται ότι η σωτηρία είναι δυνατή μέσω των κοινωνικών αγώνων. Συνήθως οι ταινίες του έχουν πολύ μεγάλη διάρκεια. Ωστόσο, η νέα του ταινία «Γένος Παν» έχει διάρκεια μόλις 2,5 ώρες.

Πρόκειται για μια εμβληματική μορφή του παγκόσμιου κινηματογράφου, με ταινίες που έχουν κερδίσει τα σημαντικότερα βραβεία στα μεγαλύτερα φεστιβάλ του κόσμου. Ενδεικτικά, το 2008 κέρδισε το βραβείο Horizons στο Φεστιβάλ Βενετίας για την ταινία «Melancholia» ενώ το 2014, η ταινία του «From what is before» απέσπασε την Χρυσή Λεοπάρδαλη στο Φεστιβάλ του Λοκάρνο. Μόνο μέσα στο 2016, ο σκηνοθέτης κέρδισε την Αργυρή Άρκτο στο Φεστιβάλ του Βερολίνου με το «A Lullaby to the Sorrowful Mystery» και το Χρυσό Λέοντα στη Βενετία με το «Α Woman who Left».

Η κοινή ονομασία του «γένους Παν (Pan)» είναι «Χιμπατζής» . Όπως άλλωστε σημειώνει για την ταινία του ο ίδιος ο Λαβ Ντίαζ, «ήθελα πάντα να κάνω μια ταινία για τα ζώα. Αλλά για τον άνθρωπο ως ζώο. Γιατί όλη του τη ζωή, εδώ που τα λέμε, σαν ζώο συμπεριφερόταν… Αν και θεωρούμαστε το πιο εξελιγμένο είδος, ακόμα διατηρούμε την συμπεριφορά του χιμπατζή».

Παρόλο που οι ταινίες του Ντίαζ, έχουν σαν αφετηρία τις κοινωνικοπολιτικές συνθήκες και την ακραία κοινωνική διαστρωμάτωση της χώρας του, τελικά τις υπερβαίνουν, και το αποτέλεσμα είναι ένας βαθιά οικουμενικός κινηματογράφος που μιλά στο νου και την καρδιά και δικαίως τον κατέταξε σε έναν από τους κορυφαίους δημιουργούς του καιρού μας.

